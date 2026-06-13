El método 3x10 para principiantes: la rutina simple que recomiendan para empezar en el gimnasio

Empezar en el gimnasio suele generar miedo e inseguridad en principiantes que no saben cómo organizar una rutina de entrenamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Comenzar en el gimnasio suele generar inquietud y cierta incomodidad entre quienes nunca han pisado una sala de pesas. Muchas personas sienten temor a ser observadas o juzgadas por quienes ya tienen experiencia, y la confusión sobre cómo empezar o qué ejercicios realizar puede resultar abrumadora en las primeras visitas, según describe el medio GQ

Esta inseguridad se acentúa cuando no existe costumbre previa de hacer ejercicio, pues la tendencia suele ser complicar en exceso los planes de entrenamiento en busca de resultados inmediatos, cuando en realidad el proceso puede ser mucho más accesible y progresivo.

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Según el articulo, quienes inician su recorrido en el mundo del entrenamiento experimentan estas sensaciones con frecuencia, lo que convierte el primer contacto con el gimnasio en un desafío tanto físico como mental.

Superar este miedo inicial permite avanzar, ya que no solo se trata de vencer la intimidación del entorno, sino también de gestionar las expectativas sobre el progreso. El desconocimiento sobre cómo organizar una rutina puede llevar a la parálisis o al abandono prematuro.

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GQ señaló que el principal obstáculo al iniciar en el gimnasio es mental y que la simplicidad ayuda a sostener el entrenamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Resulta útil contar con información clara y realista, que permita a los principiantes iniciar su proceso de entrenamiento sin presiones innecesarias. Según la publicación, el principal obstáculo suele ser mental y que la simplicidad es una aliada a la hora de empezar.

Prioridad de la técnica sobre la carga de peso

Uno de los principios para quien inicia en el gimnasio es dejar de lado la obsesión por el número de repeticiones o la cantidad de peso levantada en las primeras sesiones. Según la publicación, al comenzar, resulta mucho más efectivo centrarse en la correcta ejecución de los movimientos y en familiarizarse con los ejercicios base que componen cualquier rutina de entrenamiento.

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La técnica correcta permite progresar con seguridad, prevenir lesiones y construir una base sólida desde las primeras sesiones.

La técnica correcta debe tener prioridad sobre el peso y las repeticiones en las primeras sesiones de gimnasio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Priorizar la calidad del movimiento sobre la cantidad permite establecer una base sólida para futuros progresos. Los nuevos practicantes deben enfocarse en entender cómo se realiza cada ejercicio, en lugar de competir por levantar más peso o intentar rutinas avanzadas.

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De este modo, el aprendizaje será más eficiente y la adaptación del cuerpo al nuevo estímulo será mucho más segura. Esta perspectiva ayuda a que la entrada al mundo del entrenamiento resulte menos intimidante, más accesible y sostenible en el tiempo para quienes recién empiezan.

Cómo funciona el método 3x10

El método 3x10 para principiantes se presenta como un método simple para quienes apenas han empezado a entrenar. Consiste en realizar tres series de 10 repeticiones por ejercicio, eliminando la necesidad de cálculos complejos o patrones avanzados de repeticiones.

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El método 3x10 para principiantes propone hacer tres series de 10 repeticiones por ejercicio con una estructura simple (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la publicación, este método permite a los principiantes obtener resultados visibles durante las primeras etapas, gracias a las denominadas ganancias iniciales, es decir, las rápidas adaptaciones musculares que experimenta el cuerpo ante un estímulo novedoso.

Además, el uso de un peso moderado y la estructura simple del 3x10 reducen el riesgo de lesiones y facilitan la constancia en la rutina. Este enfoque es ideal para quienes buscan afianzar la técnica, adquirir confianza y practicar patrones de movimiento antes de avanzar a métodos más complejos.

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La facilidad para programar y seguir este tipo de entrenamiento hace que resulta menos intimidante, más accesible y sostenible en el tiempo para quienes recién empiezan, promoviendo la regularidad y la motivación.

Rutinas para aplicar el método 3x10

El artículo de GQ ofrece ejemplos para estructurar las primeras rutinas siguiendo este método. Para una esquema de cuerpo completo, se recomienda incluir sentadilla, press de banca, remo con barra, peso muerto rumano, press militar y plancha abdominal, esta última con repeticiones de 30 a 60 segundos.

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Estas opciones permiten trabajar los principales grupos musculares y practicar los movimientos fundamentales, logrando una progresión equilibrada y segura.

La rutina de cuerpo completo con sentadilla, press de banca, remo con barra, peso muerto rumano, press militar y plancha abdominal aplica el método 3x10 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes prefieran rutinas segmentadas, el tren superior puede entrenarse con press de banca, jalón al pecho, press militar, curl de bíceps y extensión de tríceps en polea. El tren inferior, por su parte, puede abordarse con sentadillas, peso muerto rumano, zancadas (10 por pierna), hip thrust y elevaciones de gemelos (10 a 15 repeticiones).

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La constancia y la técnica para progresar

La constancia es uno de los factores más determinantes para conseguir avances en el gimnasio, especialmente durante los primeros meses. Según la publicación, no se trata de complicar los entrenamientos ni de buscar rutinas sofisticadas, sino de facilitar el proceso para poder ser constantes en el tiempo.

En lugar de enfocarse en la cantidad de ejercicios o el peso levantado, resulta útil prestar atención a cómo se realiza cada movimiento. Una ejecución cuidadosa no solo reduce el riesgo de lesiones, sino que también ayuda a entender mejor el funcionamiento del propio cuerpo.