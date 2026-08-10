Llegó a una comisaría borracho, generó destrozos, quiso agredir a los policías y quedó detenido en Chaco

Un hombre detenido por intento de agresión en la Comisaría Octava de Resistencia presenta un resultado de 1.82 g/L en el test de alcoholemia (Diario Chaco)

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Un episodio inusual alteró la rutina del centro de Resistencia en la provincia de Chaco durante la mañana del domingo, cuando un hombre de 33 años fue demorado frente a la Comisaría Octava tras protagonizar un desorden y lanzar insultos contra el personal policial. Estaba alcoholizado.

El incidente comenzó cuando el hombre llegó al lugar conduciendo un Volkswagen Gold Trend y se detuvo frente a la sede policial. Allí, según fuentes de la fuerza de seguridad, comenzó a promover disturbios y a dirigirse en tono agresivo hacia los efectivos. Los uniformados, al detectar signos compatibles con un estado de ebriedad, intentaron calmar la situación y procedieron a identificar al conductor.

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La presencia policial no logró disuadir al sujeto, quien habría intentado agredir físicamente a los agentes. Ante la escalada de violencia verbal y el riesgo de que la situación se agravara, los efectivos decidieron trasladarlo para su evaluación médica, en cumplimiento de los protocolos establecidos para estos casos.

De acuerdo con lo informado por el portal Diario Chaco, por orden del Juzgado de Faltas, el hombre fue conducido hasta el puesto de control de la Policía Caminera ubicado en el Puente General Belgrano. Allí, se le realizó un test de alcoholemia que arrojó 1.82 gramos de alcohol por litro de sangre.

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El resultado del examen confirmó la sospecha inicial de los efectivos sobre el grado de intoxicación etílica del conductor, quien fue notificado formalmente de la infracción cometida. La intervención policial culminó con el secuestro del Volkswagen Gold Trend y la elaboración de las actuaciones correspondientes, conforme a lo dispuesto por los artículos 60 y 78 del Código de Faltas Provincial.

Los hechos se produjeron en la puerta de la Comisaría Octava de Resistencia, Chaco (Gobierno)

Manejaba por la autopista Riccheri ebrio y con una licencia falsa

Un conductor de 33 años fue detectado por personal de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) en plena autopista Riccheri mientras circulaba con una licencia de conducir falsa y en estado de ebriedad.

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El episodio, según comunicó oficialmente el organismo, ocurrió la semana pasada durante un operativo de control realizado en el peaje Agüero, en el que agentes realizaron un test de alcoholemia al conductor, que arrojó 1,34 gramos de alcohol por litro de sangre.

Tras el resultado positivo en alcoholemia, los agentes advirtieron irregularidades en la Licencia Nacional de Conducir que presentó el hombre.

El documento presentaba diferencias en la impresión y no exhibía las medidas de seguridad requeridas, como el tinte UV visible bajo luz ultravioleta. Al consultar el Sistema Nacional de Licencias de Conducir (SINALIC), se confirmó que el conductor no contaba con una licencia habilitante vigente.

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Como resultado de la infracción, se labró un acta que implica una multa superior a los $4,4 millones, se procedió a la retención del vehículo y se dio intervención a la Justicia por el presunto delito de falsificación de documento público, figura contemplada en el Código Penal.

“Usted no puede ir a comprar una licencia de conducir y circular, porque usted está manejando un vehículo. ¿Ve esta licencia?. Esta licencia es apócrifa. ¿Dónde la compró usted esta licencia?“, preguntó el agente al conductor, de acuerdo con lo que se observa en el video que acompaña esta nota. “No la compré, la hice”, contestó.

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“Usted no la hizo en un centro de emisión de licencia de conducir. Usted la compró en otro lado. Usted no está habilitado para manejar. Por eso tiene que pasar por un centro de emisión, porque le van a tomar un examen, tiene que hacer un examen médico y demás. Usted no puede ir a un lugar, comprar una licencia, como en este caso, cuando corroboramos en el Sistema Nacional de Licencia de Conducir, en Salta, que usted no tiene licencia vigente. Pero al momento del control, en el momento que nosotros lo paramos, usted nos mostró esta licencia de conducir. Y además de eso, obviamente, de tener la licencia apócrifa, trucha, usted venía manejando alcoholizado”, le dijo el agente.