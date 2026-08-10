El método de “La Fábrica”: cómo la cantera de Vélez vendió por más de USD 120 millones en diez años y nutre a la selección argentina

Santiago Castro, Máximo Perrone, Thiago Almada, Gianluca Prestianni y Tobías Andrada, algunas de las joyas de Vélez que fueron transferidas en los últimos años

Guardar

Con la venta reciente de su joya de inferiores, Tobías Andrada a River Plate y la salida del goleador Florian Monzón al Atlas de México, Vélez no se detiene y piensa en el recambio de piezas con productos generados en sus divisiones inferiores. Mientras el mercado de pases transcurre, los jóvenes asumen la responsabilidad en el Torneo Clausura y cumplen con creces como los casos de Thiago Aguirre (17 años y autor del gol ante Independiente), Luca Feler (18) o Thiago Silvero (20), que hacen olvidar las ausencias y disimulan a la perfección su inexperiencia en la máxima categoría.

La escena se repite con una regularidad que ya define la identidad del club de Liniers: cada vez que una figura se va, La Fábrica —como se conoce a las divisiones inferiores que se entrenan en la Villa Olímpica— entrega un reemplazo inmediato. El propio Guillermo Barros Schelotto, técnico del equipo, lo anticipó: se las arreglará con los juveniles y se traerán refuerzos si superan la calidad del plantel actual o si la economía lo permite. El partido ante Independiente, por la tercera fecha del Torneo Clausura, fue una demostración de ese principio: 14 de los 26 futbolistas convocados surgieron de las inferiores del Fortín.

PUBLICIDAD

El modelo no es nuevo, pero los números de la última década le dan una dimensión concreta. Vélez vendió jugadores por más de 120 millones de dólares desde 2015, con una cadena de transferencias que incluye a Thiago Almada al Atlanta United de la MLS en 2022 por 16 millones de dólares —la más cara de ese período—. También hubo otras destacadas como las de Santiago Castro al Bologna de Italia por 13,8 millones, Christian Ordóñez al Parma por 12,4 millones, Matías Vargas al Espanyol por 12,1 millones y Maximiliano Romero al PSV Eindhoven por 12 millones. A esa lista se suman Santiago Cáseres al Villarreal por 11,4 millones, Nicolás Domínguez al Bologna por 10,9 millones, Máximo Perrone al Manchester City por 10,6 millones, Gianluca Prestianni al Benfica por 10,4 millones y Álvaro Montoro al Botafogo de Brasil por 9 millones. También se vendieron a futbolistas como Valentín Gómez, Maher Carrizo, Francisco Ortega, Julián Fernández, Álvaro Barreal, Luca Orellano y Mateo Pellegrino, entre otros. La lista puede ser interminable.

Christian Ordoñez (Parma), Álvaro Montoro (Botafogo) y Nicolás Domínguez (Nottingham Forest), tres futbolistas surgidos de Vélez que fueron vendidos en cifras millonarias

El semillero del Fortín también abastece a la selección argentina. En la última década, 26 futbolistas formados en el club vistieron la camiseta albiceleste en Mundiales y Juegos Olímpicos . El recorrido arranca con Ricky Álvarez, el único convocado por Alejandro Sabella para el Mundial Brasil 2014, en ese momento en el Inter de Milán —club al que había sido vendido por el Fortín—. Hoy, Álvarez ocupa el cargo de director deportivo del club.

PUBLICIDAD

Dos años después, en Río 2016, la delegación argentina contó con Lautaro Gianetti —defensor que disputó 204 partidos con la V Azulada y fue capitán— y Lucas Romero, mediocampista surgido de La Fábrica que ganó tres títulos con el club antes de ser vendido al Cruzeiro de Brasil, donde transita su segundo ciclo. En Tokio 2020, el seleccionado olímpico incluyó a Thiago Almada y a Hernán De la Fuente, defensor que se marchó libre del club en 2021 tras 43 partidos oficiales. En París 2024, Joaquín García —lateral derecho de 24 años y uno de los pilares del equipo de Barros Schelotto con más de 80 partidos y tres títulos— compartió delegación con Nicolás Otamendi y con Almada, quien se convirtió en flamante refuerzo de River.

Otamendi representa el caso más longevo de esa relación con la albiceleste. Debutó en Vélez en 2009 con Ricardo Gareca como entrenador, fue vendido al Porto por 8 millones de euros y construyó una carrera en Europa que lo llevó a la Selección en los Mundiales de Rusia 2018, Qatar 2022 y Estados Unidos 2026. Almada, por su parte, superó los 100 partidos con la camiseta del Fortín antes de emigrar a la MLS y se consagró campeón del mundo con Argentina.

PUBLICIDAD

Nicolás Otamendi, jugador surgido de Vélez y campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022 (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

En los torneos juveniles, la presencia de Vélez fue igual de constante. En el Mundial Sub 17 de Brasil 2019 participó Lautaro Cano, lateral izquierdo de 23 años que hoy tiene el pase en su poder tras un paso por el fútbol de Chipre. En Indonesia 2023, el club estuvo representado por Franco Villalba —arquero que hoy alterna el banco de suplentes en Primera— y Juan Manuel Villalba, defensor que luego emigró libre a Gimnasia y Esgrima La Plata; además de Maher Carrizo, vendido al Ajax de Ámsterdam por 7,2 millones de dólares brutos por el 50% del pase más objetivos. En el Mundial Sub 17 de Qatar 2025, el Fortín aportó a Simón Escobar —lateral izquierdo de 17 años que ya debutó en Primera y fue sparring del seleccionado mayor en el Mundial 2026— y a Felipe Pujol, mediocampista santafesino de 18 años que aún no se estrenó en el equipo profesional.

El lateral izquierdo Simón Escobar es capitán de la selección argentina Sub 17 y ya debutó en la Primera de Vélez (Instagram)

En el Mundial Sub 20, el ciclo arrancó en Nueva Zelanda 2015 con Leandro Rolón —mediocampista de 31 años que juega actualmente en Sportivo Las Parejas— y Nicolás Tripichio, polifuncional que hoy brilla en San Lorenzo tras haber debutado en Vélez en 2015 y pasar por Defensa y Justicia. En Polonia 2019 estuvo Francisco Ortega, quien disputó 152 partidos con el Fortín antes de ser vendido al Olympiacos de Grecia y que en los últimos días se convirtió en refuerzo de River. La Copa del Mundo de Argentina 2023 contó con Valentín Gómez —defensor clave en la salvación del descenso de 2023 y en el campeonato de 2024 con Gustavo Quinteros como DT, vendido luego al Betis de España tras 125 partidos—, con Máximo Perrone —hoy en el Como de Italia e integrante de la prelista de Lionel Scaloni para el Mundial 2026— y con Matías Soulé, quien no llegó a debutar en Primera pero representó al club hasta los 16 años antes de emigrar a Italia por patria potestad. En Chile 2025, Vélez tuvo cinco representantes: Álvaro Busso —arquero suplente de Tomás Marchiori en el plantel actual—, Tobías Andrada, Álvaro Montoro, Alejo Sarco —delantero que se marchó libre al Bayer Leverkusen tras apenas 9 partidos y fue transferido luego al Sporting de Gijón de España— y Gianluca Prestianni, vendido casi de urgencia al Benfica luego de 37 partidos con la camiseta del Fortín.

PUBLICIDAD

Maher Carrizo y Gianluca Prestianni, dos jugadores oriundos de La Fábrica, en el Mundial Sub 20 de Chile en 2025 (Andres Pina/Photosport)

El presente del plantel profesional refleja esa cantera en tiempo real. Junto a Thiago Aguirre, nutren al equipo del Mellizo los arqueros Busso y Villalba; los defensores Thiago Silvero, Joaquín García, Jano Gordon, Simón Escobar, Alexis Pereyra, Ulises Piedrabuena y Leo Cristaldo; los mediocampistas Luca Feler, Thiago Villalba y Lucas Robertone; y los delanteros Dilan Godoy, Matías Arias, Lautaro Piola, Juan Cruz Policella y Álex Verón.

La proyección de La Fábrica también se refleja en las categorías más jóvenes. En la actual preselección Sub 17 que conduce Diego Placente y que se prepara para el Mundial de Qatar—previsto entre el 19 de noviembre y el 13 de diciembre—, Vélez es, junto a Boca Juniors, el club con más representantes: Benjamín Vallejo, Facundo Salinas y Juan Policella integran el grupo de trabajo, al que se sumó recientemente Stephen Kiki Ramos, extremo de 17 años nacido en Puerto Príncipe, Haití, adoptado por una familia argentina a los ocho meses tras el terremoto de 2010 y criado en el Fortín. Su debut ante Ecuador el 29 de julio lo convirtió en el primer futbolista de origen haitiano convocado a cualquier categoría de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Ramos milita en la Sexta División del club, donde acumula 12 goles en el torneo de inferiores. En la Sub 15, el club de Liniers también tiene presencia: Máximo Figueredo, Martín Rivero, Lucas Lobo y Joaquín Reynoso fueron citados en los últimos microciclos de la categoría.

PUBLICIDAD

Stephen Kiki Ramos nació en Haití fue criado en Argentina y es figura de las inferiores de Vélez. Marcó un gol con la Selección Sub 17 ante Ecuador

Más allá de las transferencias que engrosaron las arcas del club en la última década, Vélez sostiene una política de reinversión en La Fábrica que va más allá del negocio inmediato. La infraestructura de la Villa Olímpica, el trabajo de los cuerpos técnicos de inferiores y la incorporación temprana de juveniles al plantel profesional forman parte de un proyecto deportivo que se retroalimenta: las ventas financian el semillero y el semillero produce las próximas ventas. Cada vez que un jugador emigra, el ciclo no se interrumpe. Thiago Aguirre cabeceando el gol ante Independiente en su segundo partido, Kiki Ramos debutando en la Sub 17 desde la Sexta División, Simón Escobar con 17 años en Primera. El Fortín ya sabe quiénes son los siguientes.