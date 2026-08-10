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Un choque entre una camioneta y una combi con estudiantes dejó 10 personas heridas y un bombero fallecido

Todos fueron derivados a diferentes nosocomios. Hay dos estudiantes con pronóstico reservado y otros cuatro continúan internados

Choque entre una combi y una camioneta
El siniestro ocurrió el viernes a la altura de la localidad de Pigüé (La Nueva)
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Un hombre de 65 años murió este domingo tras un violento accidente sobre la Ruta Nacional 33, entre una camioneta y una combi en la que viajaban estudiantes universitarios. El impacto entre los dos vehículos tuvo lugar en el sur del interior de la Provincia de Buenos Aires, a la altura de la localidad de Pigüé.

El siniestro ocurrió el viernes la altura del kilómetro 129 y tuvo como protagonistas una camioneta Nissan Frontier y una combi Citroën Jumper, que llevaba alumnos de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de Trenque Lauquen.

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En total, diez personas debieron ser asistidas en centros de salud de la zona. Seis permanecen internados mientras que dos de ellos están bajo observación, de acuerdo con lo que indicó el portal Datatrenque.

La víctima fatal, Carlos Horacio Castillo, era un bombero jubilado que viajaba como acompañante en la camioneta conducida por otro adulto de 59 años que también resultó herido y debió recibir atención médica tras el impacto. La muerte de Castillo generó profundo dolor en las comunidades de Goyena, de donde era oriundo, y de Pigüé, ciudad donde había prestado servicios como Bombero Voluntario durante los últimos años de su vida. Luego de su jubilación, continuó ligado a la institución con el rango de Bombero Jubilado.

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Los Bomberos Voluntarios de Pigüé lo despidieron públicamente con un mensaje en redes sociales: “Hoy, nos toca despedir a un compañero y agradecerle por el camino compartido, por su entrega y por haber dejado una huella en nuestra institución”, escribieron en Facebook. “Acompañamos con profundo respeto y afecto a su familia y seres queridos, deseándoles mucha fortaleza para atravesar este momento de dolor”. La institución destacó su “compromiso, esfuerzo y vocación de servicio a la comunidad”.

La despedida del cuerpo de bomberos hacia el hombre fallecido (Facebook)
La despedida del cuerpo de bomberos hacia el hombre fallecido (Facebook)

Respecto al diagnóstico de los estudiantes, dos de ellos presentan un panoráma más delicado y por el cual las familias pidieron cadena de oración, tal como indicó el portal local. Se trata de una joven de 21 años y un hombre de 33, quienes permanecen internados en el Hospital Municipal de Trenque Lauquen.

Otros tres estudiantes — una chica de 18 años; uno de 20; y otro estudiante de 33— continúan internados en el Hospital Municipal de Pigüé. En paralelo, una alumna de 22 años aguardaba la derivación hacia Trenque Lauquen.

Según indicó el portal La Nueva de Bahía Blanca, otros tres jóvenes -dos de ellos de 22 años y uno de 19- recibieron el alta médica y regresaron a sus hogares.

Comunicado de la UTN sede Trenque Lauquén
Comunicado de la UTN sede Trenque Lauquén (UTN)

Por su parte, la institución educativa de la localida de Trenque Lauquen emitió un comunicado oficial en el que expresó sus “más sinceras condolencias” a la familia de Castillo y agradeció la labor desplegada por los Bomberos de Pigüé, el Municipio de Trenque Lauquen y los equipos médicos que intervinieron en la emergencia. “Acompañamos con profundo respeto y afecto a su familia, sus seres queridos y a las comunidades de Goyena y Pigüé en este doloroso momento”, enfatizaron las autoridades.

La facultad también hizo llegar su abrazo especial a los compañeros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pigüé, “quienes compartieron con él años de compromiso y vocación de servicio”.

Según explicó La Nueva, la causa del accidente fue caratulada como “lesiones culposas” y quedó a cargo de la Ayudantía Fiscal de Saavedra, que llevará adelante la investigación para determinar las circunstancias exactas en que se produjo el siniestro.

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