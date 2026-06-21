Frutas y verduras: ¿realmente es mejor comprarlas frescas o congeladas?

Las frutas y verduras congeladas ganaron lugar frente a los productos frescos porque ayudan a reducir el desperdicio y ofrecen precios más accesibles (Imagen Ilustrativa Infobae)

El debate sobre cómo llegan las frutas y verduras a los hogares se ha vuelto cada vez más común. La presencia de opciones congeladas en las góndolas responde tanto a la demanda de practicidad como a la necesidad de conservar alimentos fuera de temporada. Con la vida moderna acelerada, la gente busca alternativas que permitan mantener una alimentación saludable sin sacrificar tiempo ni calidad.

Hoy, no solo es frecuente ver bolsas de brócoli, espinaca o arándanos congelados junto a productos frescos, sino que muchas familias eligen estos formatos de nutrición para reducir el desperdicio y aprovechar precios más accesibles. Estos productos congelados, listos para cocinar o consumir, han dejado de ser una rareza y se han convertido en una opción cotidiana tanto para quienes buscan practicidad como para quienes desean mantener una dieta variada durante todo el año.

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La comparación entre ambos formatos genera preguntas sobre el valor nutricional, la frescura, el sabor y la conveniencia. En un contexto donde la alimentación saludable es una preocupación cada vez más extendida, entender las diferencias y similitudes entre los productos frescos y congelados resulta clave para tomar decisiones informadas en la compra diaria.

Frutas y verduras frescas o congeladas: qué dice la ciencia

La comparación entre frutas y verduras frescas y congeladas ha sido objeto de numerosos estudios científicos que intentan responder si existe una diferencia real en términos nutricionales y de salud. La evidencia revela que ambos formatos pueden ser saludables, aunque presentan características distintas que vale la pena conocer antes de elegir uno u otro.

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La ciencia indica que las frutas y verduras frescas y congeladas pueden ser saludables y aportar beneficios similares a la dieta (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diferencias en el proceso de cosecha y conservación

Las versiones frescas suelen ser cosechadas antes de llegar a su punto óptimo de maduración para soportar el transporte y almacenamiento sin echarse a perder. Esto implica que, en muchos casos, no alcanzan a desarrollar toda su riqueza en vitaminas, minerales y antioxidantes antes de ser recolectadas. Además, pueden pasar varios días o incluso semanas entre la cosecha y el consumo, lo que favorece la pérdida gradual de nutrientes, especialmente vitamina C y algunas vitaminas del grupo B.

Según Healthline, productos como las manzanas y peras pueden almacenarse hasta por 12 meses bajo condiciones controladas antes de llegar a supermercados, y la exposición al oxígeno durante este tiempo puede afectar su valor nutricional.

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En contraste, los productos destinados a la congelación se recolectan en el punto exacto de maduración, cuando su densidad nutricional es máxima. La congelación comercial suele realizarse pocas horas después de la cosecha, lo que ayuda a preservar vitaminas, minerales y compuestos antioxidantes. En el caso de las verduras, antes de congelarlas, se realiza un proceso de escaldado que destruye enzimas responsables de la pérdida de color y sabor, pero también puede provocar la pérdida de hasta el 50% de la vitamina C, como explica CNN. Sin embargo, este procedimiento permite que los vegetales mantengan su textura y sabor tras el descongelamiento.

Las frutas y verduras frescas suelen cosecharse antes de su maduración plena y pueden perder nutrientes durante el transporte y el almacenamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cambios en el valor nutricional durante el almacenamiento

La ciencia muestra que la pérdida de nutrientes en frutas y verduras frescas es progresiva a medida que pasan los días desde la cosecha. Un estudio de la Universidad de Chester indica que, después de solo tres días de refrigeración, el contenido de vitamina C y actividad antioxidante en algunos productos puede ser inferior al de sus equivalentes congelados. Esto ocurre especialmente en frutas blandas y vegetales sensibles. En cambio, los productos congelados mantienen sus nutrientes de forma estable durante meses, siempre que no hayan sido descongelados y vueltos a congelar.

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Por otro lado, tanto las frutas como las verduras congeladas pueden retener e incluso superar el contenido de ciertos nutrientes frente a los frescos, especialmente cuando estos últimos ya han pasado varios días en el freezer de casa. La Academia de Nutrición y Dietéticas señala que, en estudios comparativos, no solo el valor nutricional suele ser similar, sino que en algunos casos la congelación puede aumentar la disponibilidad de fibra y mantener la capacidad antioxidante de los alimentos.

Seguridad y calidad en el consumo

La congelación ofrece ventajas adicionales en términos de seguridad alimentaria y reducción del desperdicio. Al permanecer a bajas temperaturas, tienen menor riesgo de contaminación microbiana y una vida útil mucho más prolongada. Además, según una revisión de 2024, la congelación industrial ayuda a conservar el color, la textura y el valor nutricional de frutas y verduras, aunque es importante evitar descongelar y volver a congelar los productos, ya que esto puede afectar su calidad y aumentar el riesgo de desarrollo bacteriano.

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Diferencias y semejanzas en el plano nutricional

La congelación mejora la seguridad alimentaria y prolonga la vida útil de frutas y verduras, siempre que no se descongelen y vuelvan a congelarse (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis nutricional revela que las diferencias, aunque existentes, suelen ser menores y dependen de varios factores, como el tipo de alimento, el proceso de conservación y el tiempo transcurrido desde la cosecha. La evidencia científica actual muestra que ambos formatos pueden aportar cantidades similares de vitaminas, minerales y compuestos antioxidantes a la dieta.

En términos generales, las alternativas congeladas tienden a conservar su valor nutricional original, ya que se procesan y congelan poco después de la cosecha, en el momento de mayor concentración de nutrientes. Según una investigación de la Universidad de Georgia, en conjunto con la Frozen Food Foundation, este procedimiento permite preservar las vitaminas y minerales esenciales, y en algunos casos, los productos congelados pueden incluso superar a los frescos en nutrientes como la vitamina C, especialmente cuando las versiones frescas han permanecido almacenadas durante varios días.

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Por otro lado, el almacenamiento prolongado de productos frescos provoca un descenso gradual de vitaminas y antioxidantes, mientras que los congelados mantienen niveles estables durante meses, siempre que se mantengan congelados adecuadamente.

Ambos formatos mantienen cantidades similares de fibra, minerales como el hierro y el calcio, y vitaminas liposolubles como la A y la E, que no se ven tan afectadas por los procesos de conservación. Verywell Health confirma que la actividad antioxidante de vegetales como guisantes, espinaca, brócoli y zanahoria es comparable entre las versiones frescas y congeladas.

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