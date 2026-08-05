Andrés Gil y Cande Ventrano llevaron a Pino a conocer la Patagonia por primera vez: “Estrenando”

Cande Vetrano y Andrés Gil eligieron el sur para vacaciones con Pino, el hijo que tienen en común (Instagram)

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Andrés Gil y Cande Ventrano empacaron abrigos, trineos y las ganas de mostrarle el Sur a Pino, el pequeño de un año y medio que tienen en común, y se fueron a la Patagonia para las primeras vacaciones de invierno del niño. El resultado fue una serie de imágenes que combinaron paisajes nevados, momentos familiares al borde del lago y escenas de pista, todo atravesado por el humor y la calidez que caracterizan al actor en sus redes sociales.

La postal más tierna del álbum mostró a Cande tomando de la mano a Pino a orillas de un lago patagónico, con las montañas nevadas recortadas contra un cielo azul. El niño, con su gorro naranja encendido, se inclinó curioso hacia las piedras de la orilla en lo que pareció ser su primer contacto real con ese paisaje. Ella, con una campera multicolor y los brazos abiertos en un gesto de celebración, sostuvo al pequeño mientras él descubrió el agua fría y las piedras del borde. La imagen concentró en un solo cuadro la emoción del estreno y la complicidad entre madre e hijo.

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El entorno acompañó con generosidad. Una imagen capturó un arcoíris que atravesó el cielo sobre las montañas nevadas, con una calle cubierta de nieve y autos estacionados en primer plano, en una escena cotidiana del pueblo que contrastó con la magnitud del paisaje de fondo. Otra toma mostró un bosque completamente blanco, con los árboles doblados bajo el peso de la nieve y una luz gris y quieta que definió la atmósfera del invierno patagónico en su versión más cruda. Ambas fotos sumaron profundidad al relato visual y subrayaron la escala del lugar que eligieron para el viaje.

Un arcoíris cruza el cielo sobre montañas nevadas

Andrés disfrutó de unos días en familia en el sur

Andrés también se fotografió en interiores, relajado y sonriente, con un buff verde al cuello y posando frente a un gran dibujo de un oso polar en la pared. El pelo revuelto y la expresión distendida completaron una imagen que sumó el tono descontracturado que marcó toda la publicación, coherente con el pie de foto donde incluyó frases como “Afterski”, “Menos mal tengo datos” y el remate inevitable: “Culopating”. Lejos de la solemnidad, el actor eligió mostrar el viaje con humor y sin filtros.

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Cande, por su parte, apareció en las pistas sentada sobre un trineo azul, con gorro amarillo y campera negra de plumas, sonriendo a la cámara con los árboles nevados y las sillas del telesilla de fondo. La escena la mostró disfrutando de la actividad con la misma naturalidad y frescura que define sus publicaciones habituales. El trineo, los guantes y el paisaje blanco completaron una postal de invierno que reflejó el espíritu lúdico del viaje.

Una de las fotos más comentadas del conjunto no retrató ni paisaje ni personas, sino un cartel en la pared de un local de paredes rojizas con una leyenda simple y directa: “No hay wi-fi. Hablen entre ustedes”. La elección de incluir esa imagen en la secuencia reforzó el mensaje implícito del viaje: desconexión, presencia y tiempo compartido en familia, lejos de las pantallas y del ritmo acelerado de la ciudad.

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El paisaje que recibió a la familia en el sur

Cande decidió hacer culopatín durante sus días en la Patagonia (Instagram)

“Nuestra Patagonia no se vende”, escribió en el pie de foto, un claro guiño en contra del capítulo del proyecto de ley, que finalmente se cayó, y ya no se debatirá el día jueves en el Congreso de la Nación. Esta frase de Gil sumó una carga de pertenencia y valoración del territorio que fue más allá del simple registro turístico. El Sur no fue solo el escenario del primer invierno de Pino, sino también el marco elegido por la familia para construir recuerdos lejos del ruido y cerca de lo esencial.