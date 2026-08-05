Honduras
Agregar Infobae enGoogle

Honduras: alertan que muertes violentas de adolescentes y jóvenes aumentaron un 12 % durante 2026

Solo en los primeros siete meses de 2026 se registraron 363 muertes violentas de adolescentes y jóvenes, un 12 % más que en el mismo período del año anterior

La violencia contra niños, adolescentes y jóvenes en Honduras se agravó, según advirtió Coiproden.
La violencia contra niños, adolescentes y jóvenes en Honduras se agravó, según advirtió Coiproden.
Guardar

La violencia contra niños, adolescentes y jóvenes en Honduras continúa agravándose, según advirtió el director de la Coordinadora de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos (COIPRODEN), Wilmer Vásquez.

Durante una comparecencia pública, Vásquez informó que entre enero y julio de 2026 se contabilizan 363 muertes violentas de adolescentes y jóvenes, un aumento del 12% en comparación con el mismo período de 2025, equivalente a 42 víctimas más.

El representante de COIPRODEN explicó que, además de los homicidios, este año también se registran 142 adolescentes y jóvenes fallecidos en accidentes de tránsito, lo que eleva a 505 el número de muertes en este grupo poblacional durante los primeros siete meses del año.

PUBLICIDAD

Concentración de casos

De acuerdo con la organización, los departamentos de Cortés, Yoro y Francisco Morazán continúan concentrando la mayor incidencia de violencia letal contra adolescentes y jóvenes.

Vásquez señaló que la violencia no se limita a los homicidios y expresó su preocupación por el aumento de los casos de abuso contra menores de edad. Advirtió que a diario entre uno y dos niños son víctimas de este tipo de delitos.

El subregistro y el temor a denunciar impiden que las cifras oficiales reflejen la verdadera dimensión de la violencia contra menores en Honduras.
El subregistro y el temor a denunciar impiden que las cifras oficiales reflejen la verdadera dimensión de la violencia contra menores en Honduras.

Vásquez aseguró que las cifras oficiales no reflejan la verdadera dimensión del problema, debido al subregistro de casos y al temor que enfrentan muchas víctimas y sus familias para denunciar.

“Estamos frente a una bomba que está explotando y que lamentablemente la vemos cuando ocurre lejos, pero puede llegar a nuestras propias casas”, manifestó. Insistió en que la prevención debe convertirse en una prioridad nacional.

PUBLICIDAD

Reclamos por políticas públicas

A juicio del director de Coiproden, Honduras no enfrenta una crisis por ausencia de leyes, sino por la falta de aplicación efectiva de las normas existentes y la escasa continuidad de las políticas públicas dirigidas a proteger a la niñez y la adolescencia.

Vásquez cuestionó que, pese a los años de discusión en el Congreso Nacional sobre iniciativas relacionadas con la protección de los menores de edad, aún no se logran implementar políticas integrales capaces de responder a la realidad que enfrentan miles de niños y adolescentes en el país.

El representante de Coiproden también defendió la necesidad de incorporar la educación sexual integral como una herramienta preventiva frente a distintas formas de violencia y abuso, al considerar que evitar el debate sobre estos temas no elimina los riesgos que enfrentan niños y adolescentes.

Coiproden advirtió que entre uno y dos niños sufren abuso cada día en Honduras.
Coiproden advirtió que entre uno y dos niños sufren abuso cada día en Honduras.

Denunció además que los casos de abuso sexual contra menores pueden ocurrir en cualquier espacio de la sociedad, incluidas instituciones religiosas, por lo que pidió que todas las denuncias sean investigadas con el mismo rigor, sin importar quiénes sean los señalados.

Para la organización, revertir esta tendencia requiere fortalecer las políticas de prevención, garantizar el cumplimiento de la legislación vigente y asegurar que las instituciones encargadas de proteger a este sector actúen de manera coordinada y permanente.

De no adoptarse medidas efectivas, advirtió Vásquez, las cifras de homicidios, abusos y muertes por accidentes de tránsito seguirán reflejando la vulnerabilidad que enfrentan miles de niños, adolescentes y jóvenes en el país a largo, corto y mediano plazo.

Temas Relacionados

HondurasniñezprevencióncifrasinformeCOIPRODEN

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Panamá refuerza la vigilancia de cuatro enfermedades como parte de un plan para eliminar 30 patologías

La capacitación incluirá herramientas para identificar de forma oportuna casos de Chagas, leishmaniasis, tracoma y geohelmintiasis en distintas regiones del país

Panamá refuerza la vigilancia de cuatro enfermedades como parte de un plan para eliminar 30 patologías

Al menos 12 personas han perdido la vida en los primeros cuatro días del feriado agostino en El Salvador

Protección Civil dijo que la cifra bajó 25% frente al año pasado, con 208 accidentes de tránsito y más detenidos por conducción peligrosa

Al menos 12 personas han perdido la vida en los primeros cuatro días del feriado agostino en El Salvador

El presidente Bernardo Arévalo celebra la liberación condicionada de Pacheco y Chaclán

El mandatario sostuvo en redes que no debieron ser criminalizados y calificó la decisión como una buena noticia para Guatemala, mientras la Presidencia informó que él no asistió a una ronda por una infección intestinal tratada

El presidente Bernardo Arévalo celebra la liberación condicionada de Pacheco y Chaclán

Autoridades señalan a un empleado de mantenimiento como principal sospechoso del asesinato de estadounidense Caroline Heaviland en Costa Rica

La acupunturista estadounidense, de 75 años, fue hallada sin vida el 3 de agosto en su casa de Santa Cruz, Guanacaste, con traumatismos en la cabeza, tras más de dos décadas radicada en Costa Rica

Autoridades señalan a un empleado de mantenimiento como principal sospechoso del asesinato de estadounidense Caroline Heaviland en Costa Rica

Tribunal de Costa Rica acepta las garantías de Estados Unidos para extraditar a “Macho Coca”

La decisión avala las condiciones remitidas por Washington y deja pendiente solo la logística del traslado, que deberá coordinar la Fiscalía con el OIJ y la DEA para un vuelo chárter a Nueva York

Tribunal de Costa Rica acepta las garantías de Estados Unidos para extraditar a “Macho Coca”

TECNO

Así luciría Windows 7 si incorporara IA y un renovado menú Inicio

Así luciría Windows 7 si incorporara IA y un renovado menú Inicio

Burlan controles de Steam y roban criptomonedas a miles de gamers en el mundo

Qué es la “Rappi Mafia” y cómo impulsa startups en América Latina: desde energía hasta ciberseguridad

Dow Jones Best-in-Class: top 4 de las empresas tecnológicas de computadoras, Acer volvió

Así es el cable submarino de Google que cruza el Atlántico para unir Europa y Estados Unidos

ENTRETENIMIENTO

El mensaje de la familia de Perez Hilton después de la crisis que conmocionó a sus seguidores en TikTok

El mensaje de la familia de Perez Hilton después de la crisis que conmocionó a sus seguidores en TikTok

Brandon Flowers, vocalista de The Killers, revela sus planes de renunciar a la música: “Pienso cuánto tiempo más quiero hacer esto”

Quién es quién en “Moria”, la serie argentina que llega en agosto

Alice Oseman sobre el final de Heartstopper: "No creo que le diga un adiós definitivo"

Ewan McGregor apunta a un “periodo inexplorado” de Obi-Wan y pone la mira en los años previos a ‘Star Wars IV’

MUNDO

El avance de los misiles balísticos rusos: cómo superaron las defensas de Ucrania y provocaron una nueva escalada en la guerra

El avance de los misiles balísticos rusos: cómo superaron las defensas de Ucrania y provocaron una nueva escalada en la guerra

El Dow Jones marcó un nuevo máximo histórico en un día mixto para Wall Street

Corea del Norte despliega una unidad de misiles balísticos en Rusia para atacar Ucrania

La ex primera ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina, regresará al país pese a la sentencia de muerte

El petróleo cerró casi sin cambios mientras el mercado espera un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz