Fuerte accidente en Palermo: un conductor perdió el control de su camioneta, chocó un auto estacionado y volcó

El conductor de 76 años quedó atrapado dentro de la camioneta volcada y los bomberos realizaron el rescate en Palermo

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Una camioneta volcó en la esquina de Humboldt y Soler, en el barrio porteño de Palermo, tras chocar contra al menos un vehículo estacionado. El conductor, un hombre de 76 años, quedó atrapado dentro del rodado hasta que una dotación de bomberos logró asistirlo.

El Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) también acudió al lugar, aunque el paciente rechazó la atención médica y el traslado.

Según informó el SAME, el siniestro ocurrió en Humboldt entre Nicaragua y Soler, donde la camioneta perdió el control, impactó contra uno o más vehículos estacionados y terminó volcando. El hombre viajaba solo al momento del accidente.

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El vuelco de la camioneta en Palermo no dejó personas heridas, pese a los daños materiales del vehículo y de un utilitario golpeado

Pese a la gravedad aparente del vuelco, el paciente masculino de 76 años no presentó lesiones que requirieran traslado y rechazó la intervención del personal sanitario.

La dotación de bomberos fue clave para el rescate, dado que el conductor quedó atrapado al encontrarse el vehículo volcado. Una vez liberado, los equipos de emergencia completaron la evaluación en el lugar.

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A raíz del siniestro, se registró un corte total de tránsito en esa esquina, que se mantenía vigente al momento de los reportes iniciales. Las autoridades estimaron que la interrupción de la circulación se prolongaría durante varios minutos más.

De acuerdo con las imágenes que se pueden ver en el video que encabeza la nota, el vehículo volcado sufrió varios daños materiales y quedó completamente dado vuelta sobre la cinta asfáltica.

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También se puede ver a un vehículo utilitario que sufrió golpes y daños en uno de sus costados, por lo que se sospecha que sería en donde golpeó la camioneta cuando perdió el control.

El mes pasado, en Caballito, un taxista perdió el control de su auto y provocó un accidente múltiple.

En Caballito, un taxista perdió el control, chocó a un Toyota Corolla y desató un choque en cadena que involucró siete vehículos

La circulación sobre Púan al 50, entre Avenida Rivadavia y Coronel Ramón L. Falcón, quedó parcialmente interrumpida tras un choque en cadena que involucró siete vehículos. Infobae verificó desde el lugar de los hechos que el siniestro no dejó víctimas ni requirió traslados de emergencia.

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El hecho ocurrió cuando un taxista embistió por detrás a un Toyota Corolla, lo que provocó que ese auto impactara contra otros cinco vehículos estacionados. Uno de ellos terminó sobre una maceta de concreto ubicada en la vereda.

Personal del SAME llegó al lugar y atendió a dos personas: el conductor del Corolla y un niño que viajaba en el taxi. Ambos fueron revisados en el sitio y recibieron el alta sin necesidad de ser derivados a ningún centro de salud.

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El tránsito permanece restringido sobre Púan, entre Ramón L. Falcón y Rivadavia, mientras avanzan las tareas de remoción de los autos y limpieza de la calzada. Efectivos de la Policía de la Ciudad y agentes de tránsito permanecen en el área para regular el flujo vehicular y evitar nuevos incidentes.

También durante julio, en los primeros días, una camioneta y una ambulancia chocaron, por lo que un hombre de 38 años resultó herido.

Otra colisión entre una ambulancia privada y una camioneta en Avenida Directorio al 1100 dejó a un hombre de 38 años herido y trasladado al Hospital Piñero

Un hombre de 38 años fue trasladado de urgencia al Hospital Piñero tras una colisión entre una ambulancia privada y una camioneta en la Avenida Directorio al 1100, entre las calles Emilio Mitre y Hortiguera, de acuerdo con el parte emitido por el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME).

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El hecho se registró en el límite de los barrios de Caballito y Parque Chacabuco, un sector de alto flujo vehicular donde la circulación se intensifica en las horas de mayor demanda. El personal del SAME llegó al lugar con rapidez, brindó asistencia al único herido y coordinó su derivación para atención médica inmediata.

El comunicado oficial no precisó las circunstancias en que se produjo el impacto. El afectado recibió los primeros auxilios en el sitio y fue trasladado al Hospital Piñero para la realización de estudios complementarios y el tratamiento correspondiente.

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