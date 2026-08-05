Sector privado en Guatemala asegura que la aprobación de la ley general del sistema portuario nacional abre una nueva etapa en Guatemala

Infografía detallada de la Ley del Sistema Portuario Nacional de Guatemala, que ilustra las estrategias y beneficios para aumentar la competitividad logística mediante la optimización de rutas y modos de transporte en el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La aprobación de la Ley General del Sistema Portuario Nacional en Guatemala durante la madrugada de este miércoles 5 de agosto abrió una nueva etapa para la infraestructura logística del país, con el respaldo de cámaras empresariales que la consideran una base para modernizar los puertos, atraer inversión y mejorar la competitividad del comercio exterior.

El peso de esa reforma, según los pronunciamientos empresariales, se explica también por la magnitud del sistema portuario en la economía guatemalteca: se estima que 75 % del comercio exterior del país se moviliza por vía marítima.

Esa proporción convierte a los puertos en una infraestructura estratégica para reducir costos logísticos, fortalecer las cadenas de suministro y mejorar el abastecimiento.

La Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana, AmCham Guatemala, sostuvo que el nuevo marco legal ofrece una oportunidad para avanzar hacia un sistema portuario moderno, eficiente y competitivo.

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La entidad planteó que la norma puede reducir costos y tiempos logísticos, facilitar el intercambio comercial e impulsar la participación del sector privado junto con la incorporación de nuevas tecnologías y proyectos de largo plazo.

Para esa cámara, la reforma cobra especial relevancia por la transformación de las cadenas globales de suministro y por las oportunidades vinculadas al nearshoring.

También señaló que la posición geográfica de Guatemala le da potencial para consolidarse como plataforma logística y comercial de Centroamérica, aunque advirtió que para aprovecharlo será necesario fortalecer la conectividad, los procesos aduaneros, la digitalización y la eficiencia de toda la cadena logística.

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Un diseño gráfico de AMCHAM Guatemala detalla la aprobación de la Ley del Sistema Portuario Nacional como paso clave para la competitividad del país, con las banderas de Guatemala y Estados Unidos de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sector exportador e industrial vincula la ley con inversión, empleo y certeza jurídica

La Asociación Guatemalteca de Exportadores, Agexport, felicitó al Congreso de la República y a la Comisión de Economía y Comercio Exterior por la aprobación de la norma.

En un comunicado oficial, la organización la definió como “una decisión trascendental que representa un paso firme hacia la modernización del sistema portuario nacional y fortalece la Agenda de Competitividad que Guatemala necesita para impulsar el crecimiento del comercio exterior y la atracción de inversiones”.

La entidad agregó que la ley puede fortalecer la rectoría del sistema portuario, dar mayor certeza jurídica a las inversiones y promover puertos más modernos, eficientes y competitivos.

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También calificó la decisión como “histórica” y afirmó: “Con esta decisión, Guatemala envía una señal clara de confianza, visión de largo plazo y compromiso con la competitividad.

Se ha dado un paso decisivo para fortalecer el entorno exportador, atraer nuevas inversiones, generar empleo y crear mayores oportunidades de prosperidad para todos los guatemaltecos”.

El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, CACIF, valoró positivamente la decisión del Congreso y afirmó que la normativa representa un avance para modernizar el marco jurídico que regula el desarrollo portuario.

La organización sostuvo que la modernización del sistema portuario es un elemento clave para facilitar el comercio, promover la inversión y fortalecer la integración de Guatemala en las cadenas regionales y globales de suministro.

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Desde el sector industrial, el mensaje fue similar, pero con una advertencia sobre la etapa que sigue. Las entidades que respaldan la ley coincidieron en que su impacto dependerá de una implementación técnica, transparente y coordinada entre las instituciones competentes, de modo que el nuevo marco legal se traduzca en mayor capacidad portuaria y en mejores condiciones para competir internacionalmente.

CACIF valora positivamente la aprobación de la Ley General del Sistema Portuario Nacional por el Congreso de Guatemala para impulsar la competitividad del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El transporte de carga y el agro ponen el foco en la logística y los costos

La Cámara Guatemalteca de Transporte de Carga respaldó la aprobación del Decreto 20-2026 y la describió como “un hito para la modernización del sistema logístico nacional y el fortalecimiento de la competitividad del comercio exterior”.

A su juicio, la nueva legislación establece las bases para un sistema portuario más eficiente, moderno y articulado con toda la cadena logística.

La organización remarcó que el potencial de la reforma dependerá de su coordinación con el transporte terrestre, encargado de conectar los puertos con los centros de producción, consumo y comercio internacional.

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En su comunicado afirmó: “La competitividad de Guatemala depende de una logística eficiente, donde puertos y transporte terrestre funcionen como un solo sistema al servicio del desarrollo del país”.

La Cámara del Agro, Camagro, también calificó la aprobación como una decisión trascendental para la competitividad y el desarrollo económico. Según la entidad, la norma sienta las bases para modernizar el sistema portuario, atraer inversión, generar empleo, fortalecer el comercio e impulsar el crecimiento económico durante las próximas décadas.

Un comunicado oficial de FUNDESA de Guatemala, fechado el 5 de agosto de 2026, anuncia la aprobación de la Ley General del Sistema Portuario Nacional, que establece la Autoridad Portuaria Nacional. (Fundesa)

Camagro añadió que la ley puede contribuir a reducir los costos logísticos que hoy limitan la competitividad del país y afectan el abastecimiento y el precio de los alimentos y otros bienes esenciales.

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La organización reconoció al Congreso de la República por aprobar una normativa que, en su opinión, abrirá nuevas oportunidades para las futuras generaciones de guatemaltecos.