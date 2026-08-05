Estados Unidos y el Reino Unido ratificaron su compromiso con la seguridad en Ormuz y que Irán no obtenga armas nucleares

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, recibe al canciller británico, Ed Miliband, durante una reunión en el Departamento de Estado (REUTERS/Kevin Lamarque)

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sostuvo este miércoles una reunión con el ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, Ed Miliband, en la que ambos gobiernos reafirmaron dos prioridades de su agenda sobre Medio Oriente: garantizar el tránsito seguro por el estrecho de Ormuz y evitar que Irán llegue a desarrollar o adquirir un arma nuclear. El encuentro también incluyó conversaciones sobre el papel que Europa deberá asumir en materia de seguridad.

De acuerdo con el Departamento de Estado, Rubio y Miliband coincidieron en la necesidad de reforzar la cooperación entre aliados frente a los desafíos de la región.

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“Los dos reiteraron su compromiso compartido con el tránsito seguro en el estrecho de Ormuz y con garantizar que Irán nunca desarrolle ni obtenga un arma nuclear”, señaló el portavoz Tommy Pigott al resumir el contenido de la reunión. Además, ambas delegaciones abordaron “la importancia de que Europa asuma un papel más importante en su propia seguridad”.

La conversación se produjo en un momento de elevada tensión en el golfo Pérsico, donde la navegación comercial continúa condicionada por el conflicto entre Washington y Teherán y por las restricciones impuestas en torno al estrecho de Ormuz, un corredor marítimo clave para el comercio internacional de energía.

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El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el canciller británico, Ed Miliband, durante un encuentro celebrado en Washington (REUTERS/Kevin Lamarque)

Durante los últimos meses, Estados Unidos ha incrementado su presencia militar en la zona con el objetivo de proteger el paso de embarcaciones comerciales. El Comando Central estadounidense (CENTCOM) informó este martes que sus fuerzas han asistido a más de 1.000 buques para completar con éxito su tránsito por el estrecho.

“En los últimos tres meses, las fuerzas de EE. UU. han asistido a más de 1.000 buques en su tránsito exitoso por el estrecho a pesar de la agresión iraní injustificada, y estos tránsitos continúan hoy en día”, indicó el CENTCOM. El organismo agregó que la ruta meridional del estrecho permanece abierta para el transporte marítimo internacional y detalló que, como parte del operativo, fueron desviados 45 buques mercantes, mientras que otros cuatro fueron inmovilizados o inspeccionados.

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En paralelo a las operaciones militares, Washington impulsa una vía diplomática para reducir las tensiones. El propio Rubio explicó esta semana que Estados Unidos participa en gestiones destinadas a facilitar una mayor circulación de embarcaciones mientras se intenta avanzar hacia un entendimiento más amplio sobre el programa nuclear iraní.

“Creo que existe un proceso de diálogo y negociación entre Omán e Irán, en el que participamos, para determinar cómo lograr que más buques puedan transitar con seguridad a corto plazo, mientras avanzamos hacia conversaciones de mayor alcance sobre la desnuclearización”, afirmó el jefe de la diplomacia estadounidense.

Buques navegan por el estrecho de Ormuz frente a la península de Musandam, en Omán (REUTERS/Stringer/Archivo)

Rubio sostuvo además que, pese a las dificultades, el tránsito marítimo no se encuentra completamente interrumpido. “Hay barcos y petróleo transitando por el estrecho en este preciso momento, por lo que la vía permanece abierta”, declaró, aunque reconoció que todavía no existe un acuerdo definitivo que garantice la normalización plena de la navegación.

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Acuerdo entre Irán y Omán

Mientras tanto, Irán mantiene una versión diferente sobre las negociaciones. El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, informó que Teherán y Omán ya acordaron las coordenadas geográficas de una nueva ruta de navegación y trabajan en la redacción final de una declaración conjunta que recogerá los términos del entendimiento.

“Las coordenadas geográficas de la ruta propuesta han sido acordadas por ambas partes”, afirmó Bagaei. Sin embargo, aclaró que ese avance no implicará automáticamente la reapertura total del estrecho, al sostener que las condiciones de seguridad siguen afectadas por el bloqueo naval estadounidense y por las consecuencias del conflicto con Estados Unidos e Israel.

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El régimen iraní también rechazó la afirmación de Washington de participar directamente en esas conversaciones. Según Teherán, el diálogo se limita exclusivamente a Omán e Irán y tiene como objetivo establecer un mecanismo técnico, jurídico y de seguridad que permita organizar el tránsito comercial en una de las rutas marítimas más sensibles del planeta.