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¿Resistirá la democracia de Estados Unidos las tensiones que crea la IA?

Las grandes revoluciones económicas siempre producen ganadores y perdedores

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En el año en que Estados Unidos conmemora dos siglos y medio de vida republicana, el horizonte económico aparece cargado de incertidumbres. El creciente déficit fiscal, las persistentes presiones inflacionarias y los desequilibrios comerciales coinciden con un grado de polarización política pocas veces visto desde la Guerra de Secesión. La pregunta resulta inevitable: ¿podrá la democracia estadounidense superar una nueva etapa de profundas tensiones económicas y sociales como lo ha hecho en el pasado?

La historia ofrece razones tanto para la preocupación como para el optimismo. Historiadores y politólogos coinciden en que el período previo y durante la Guerra Civil (1861–1865) constituyó el momento de mayor fractura política en la historia del país. Más de seiscientas mil personas perdieron la vida en un conflicto que puso en riesgo la continuidad misma de la Unión.

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Aquella crisis fue precedida por el choque entre dos modelos económicos incompatibles. Mientras el Norte avanzaba aceleradamente hacia la industrialización, el Sur permanecía anclado en una economía agrícola sustentada en la esclavitud. La confrontación política fue, en gran medida, la expresión de una transformación económica de enorme profundidad.

Hoy Estados Unidos atraviesa otra transición histórica, distinta en sus características, pero comparable en su alcance. La economía industrial que dominó los siglos XIX y XX está dando paso a una nueva estructura productiva impulsada por la inteligencia artificial, la automatización y el procesamiento masivo de datos. Como toda revolución tecnológica, esta transformación no solo modifica la forma de producir riqueza; también altera los sistemas educativos, el mercado laboral, la organización de las ciudades y las oportunidades de movilidad social.

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Las grandes revoluciones económicas siempre producen ganadores y perdedores. La Revolución Industrial generó una fuerte resistencia entre quienes vieron desaparecer sus oficios tradicionales. Los luditas ingleses destruyeron maquinaria convencidos de que las nuevas tecnologías acabarían con sus empleos. Desde entonces, prácticamente todas las innovaciones disruptivas han despertado temores semejantes.

La actual transición tecnológica llega, además, después de dos crisis financieras que golpearon profundamente el patrimonio de millones de familias estadounidenses. El estallido de la burbuja tecnológica entre 2000 y 2002 destruyó billones de dólares en valor bursátil y redujo significativamente los ahorros de numerosos hogares. Apenas unos años después, la crisis hipotecaria de 2008 provocó una pérdida aún mayor de riqueza familiar, afectando viviendas, fondos de jubilación y activos financieros.

Como consecuencia, amplios sectores de la población perciben que la promesa de movilidad social que caracterizó durante décadas al llamado “sueño americano” se ha debilitado. Diversos estudios muestran un prolongado proceso de reducción relativa de la clase media y un incremento de la inseguridad económica de muchos trabajadores.

Ese malestar económico ha tenido inevitables consecuencias políticas. Una parte importante del electorado encontró en Donald Trump una respuesta a su sensación de abandono económico y cultural. Si bien el movimiento MAGA es socialmente diverso y no puede reducirse únicamente a la clase media empobrecida, resulta evidente que buena parte de su fuerza proviene de ciudadanos que consideran que el sistema político ha sido incapaz de proteger sus oportunidades de progreso.

La verdadera incógnita es si la revolución de la inteligencia artificial acelerará estas tensiones. Si la automatización elimina empleos más rápidamente de lo que la economía logra crear nuevas oportunidades, el sentimiento de frustración podría intensificarse y alimentar formas más agudas de confrontación política.

No sería la primera vez que la democracia estadounidense enfrenta un desafío de semejante magnitud. Su historia demuestra una extraordinaria capacidad para adaptarse a profundas transformaciones económicas y sociales. Sin embargo, esa resiliencia nunca ha sido automática. Ha dependido de instituciones sólidas, de un liderazgo capaz de construir consensos y de políticas públicas que distribuyan razonablemente los beneficios del crecimiento.

El verdadero desafío de la era de la inteligencia artificial no será exclusivamente tecnológico. Será, sobre todo, político. La fortaleza de la democracia estadounidense dependerá de su capacidad para garantizar que la próxima revolución económica amplíe las oportunidades de la mayoría y no profundice las fracturas que hoy amenazan la cohesión nacional.

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