Jornada financiera: la Bolsa argentina cayó por cuarta rueda seguida y subió el riesgo país

Wall Street negoció con volatilidad, pendiente de los balances.

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Los índices de Wall Street recortaron posiciones después de anotar nuevos máximos al promediar la sesión, mientras que las acciones y los bonos argentinos operaron con bajas. El panel líder de la Bolsa cayó a un mínimo en un mes.

El índice Dow Jones de Industriales ganó 0,5%, en un récord de 54.349 puntos, pero el S&P 500 cedió 0,2% y el Nasdaq, un 0,8%, que demuestra un comportamiento dispar durante la rueda.

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El mercado local sufrió además por relajarse parcialmente las tensiones geopolíticas en Oriente Medio. Sucede que la elevada ponderación de los títulos vinculados al sector energético perdieron impulso ante la reciente caída de la cotización del petróleo crudo.

Así, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires restó 1%, en los 3.156.332 puntos, en su cuarta baja consecutiva que retrotrajo al índice accionario a su piso desde el 1 de julio. Medido en dólar “contado con liquidación” también quebró el piso de los 2.000 puntos por primera vez desde el 1 de julio.

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Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en Wall Street prevalecieron las bajas, entre ellas, Satellogic (-3,5%), Bioceres (-3,8%), Vista Energy (-3,2%), YPF (-2%) y Banco Macro (-2%).

Matías Migliore, analista de Balanz, observó la “debilidad generalizada en todos los sectores de la Bolsa local. En el caso de las petroleras, más golpeadas por baja del Brent”.

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Los bonos soberanos en dólares -Globales y Bonares- restaron un 0,3% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan, que mide el diferencial de las tasas de retorno de los bonos del Tesoro de los EEUU con sus pares emergentes, subió nueve unidades para la Argentina, en los 428 puntos básicos.

Este indicador del banco estadounidense llegó a marcar 450 puntos la semana pasada por las agresiones entre Estados Unidos e Irán con efecto sobre el Estrecho de Ormuz.

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Los precios del crudo operaron en mínimos de tres semanas, tras declaraciones de Qatar y del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, que avivaron las esperanzas de una solución diplomática al conflicto bélico, lo que mejoraría el flujo en el transporte de energía.

El barril de crudo Brent del Mar del Norte para entregar en octubre descontó 0,1%, a USD 79,26, mientras que el crudo intermedio de Texas cedió 1,1%, a USD 74,97 el barril para septiembre.

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En Wall Street destacó el desplome de 13,6% en las acciones del gigante aeroespacial SpaceX. El primer informe trimestral de la compañía como empresa cotizada mostró que su negocio de IA crecía rápidamente y registraba beneficios ajustados. Sin embargo, SpaceX gastó casi 16.000 millones de dólares en infraestructura de IA durante el trimestre, más de seis veces los ingresos de ese segmento.

Sobre SpaceX, Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL, consideró que “sigue siendo la valuación más cara del Nasdaq por este múltiplo, bien por encima de cualquier mega cap tech. Haber superado expectativas en ingresos y presentar pérdidas por acción mejor a lo esperado no alcanzó para sostener la suba previa, y todo indica que el capex del segmento de IA es lo que está pesando en la caída”.

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“Las acciones del importante fabricante de chips AMD (-7%) también cayeron a pesar de haber reportado ganancias superiores a las esperadas y unas perspectivas sólidas, ya que los analistas exigían ‘resultados excepcionales’ y no simplemente ‘excelentes’”, indicó un reporte de Yahoo Finance.

Las reservas superaron los USD 50.000 millones

El monto operado en el mercado mayorista disminuyó en unos USD 66 millones o un 11% respecto del martes, a USD 518,3 millones en el segmento de contado, volumen suficiente, de todos modos, para mantener estabilizado al tipo de cambio, que subió 50 centavos, a $1.496,50, aún cerca de su récord nominal de cierre de $1.498 del 28 de julio.

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“En las primeras horas se mostró algo más demandada, aunque sobre el final la presión compradora cedió levemente, permitiendo un cierre prácticamente sin cambios”, sintetizó Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

El Banco Central fijó un techo para las bandas cambiarias en los $1.850,48, nivel que dejó al dólar mayorista a 353,98 pesos o 23,6% de ese umbral para la flotación.

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“La principal novedad de la jornada fue el anuncio de que el Banco Central de la República Argentina y el Banco Popular de China renovaron el acuerdo de swap de monedas, extendiendo su plazo de tres a cinco años”, continuó Merino.

El dólar al público, en tanto, avanzó cinco pesos, a $1.520 para la venta en el Banco Nación, un máximo nominal que ya había alcanzado entre el 24 y el 28 de julio. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.520,12 para la venta y $1.468,78 para la compra.

La cotización blue del dólar restó cinco pesos o 0,3%, a $1.540 para la venta. Se trata de la quinta rueda operativa seguida con baja para el dólar informal.

En el mercado de dólar futuro todos los contratos estuvieron negociados con bajas en un rango de 0,1% a 0,2%, con un volumen equivalente a USD 807,8 millones, según datos de A3 mercados. Las posturas para fin de agosto restaron dos pesos, a 1.511,50 pesos.

Las reservas internacionales brutas superaron los USD 50.000 millones tras nueve años: al sumar este miércoles USD 417 millones, con el importante aporte del oro, que saltó 3,8% a USD 4.308,60 la onza. El Banco Central absorbió solo USD 8 millones en el mercado de cambios, el 1,5% del volumen ofertado.