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Se confirmó el cronograma de los cruces de octavos de final de la Copa Argentina: cuándo jugará Boca Juniors

La organización estableció el calendario de los próximos partidos, algunos sin sede confirmada

Boca vs. Sarmiento
Boca Juniors eliminó a Sarmiento de Junín en 16avos de final de la Copa Argentina (FOTOBAIRES)
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La Copa Argentina ya tiene confirmados a sus 16 mejores equipos y la competencia entrará en la etapa de los octavos de final, con varios duelos atrapantes. La organización hizo oficial este miércoles el cronograma completo con días y horarios definidos.

El primero de los cruces será entre Atlético Tucumán e Independiente, que se jugará el miércoles 12 de agosto, desde las 19.15, en el estadio Coloso Marcelo Bielsa de Rosario. El Decano viene de eliminar a Talleres de Córdoba (3-0), mientras que el Rojo dio cuenta de Unión de Santa Fe (2-0). El ganador de este duelo se medirá en los cuartos de final ante el vencedor de Aldosivi -dio el golpe al derrotar a River Plate- e Independiente Rivadavia de Mendoza -avanzó tras vencer a Tigre-, que chocarán el miércoles 26 de agosto, a las 21.15, en el estadio Florencio Sola de Banfield.

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Para el martes 18 de agosto, la agenda continuará con Deportivo Riestra enfrentando a Gimnasia y Esgrima La Plata en el estadio Norberto Tito Tomaghello de Defensa y Justicia. El Malevo dejó en el camino a San Lorenzo por penales y el Lobo goleó a Acasusso. Ese mismo día, pero a las 21.15, Banfield y Midland buscarán su clasificación en el estadio Nuevo Francisco Urbano de Morón. El Taladro avanzó gracias a la victoria por penales ante San Martín de Tucumán y el Funebrero -único equipo de la segunda división- eliminó al Deportivo Morón.

Dos jugadores del Club Atlético Independiente, con uniformes rojos, celebran en el campo. Uno grita con el puño cerrado y el otro sonríe con los brazos extendidos
Independiente eliminó a Unión de Santa Fe por Copa Argentina (FotoBaires)

El miércoles 19 de agosto, desde las 19.15 en San Luis, será el turno de Racing frente al último campeón del Torneo Apertura, Belgrano de Córdoba. La Academia sacó del camino a Defensa y Justicia y el Pirata superó en la tanda de penales a Gimnasia de Jujuy. El rival saldrá del cruce entre Boca Juniors y Vélez Sarsfield, que cerrará el cuadro el miércoles 9 de septiembre, a las 21.15, pero con sede a confirmar. El Xeneize se impuso en la ronda previa a Sarmiento de Junín y el Fortín hizo lo propio frente a Gimnasia y Tiro de Salta.

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Por último, el jueves 27 de agosto se sabrá un cruce de cuartos de final, ya que a las 19, Estudiantes de La Plata se enfrentará a Barracas Central (sede a definir) y desde las 21.15, en el estadio de Newell’s, Platense jugará frente a Instituto para dirimir quién se topará con el Pincha o con el Guapo en la siguiente ronda.

Los cruces de octavos de final de la Copa Argentina con los días y horarios definidos
Los cruces de octavos de final de la Copa Argentina con los días y horarios definidos

El cronograma completo de los octavos de final de la Copa Argentina

Miércoles 12 de agosto

- 19.15: Atlético Tucumán vs Independiente (estadio Marcelo Bielsa de Rosario)

Martes 18 de agosto

- 17.00: Deportivo Riestra vs Gimnasia y Esgrima La Plata (estadio Norberto Tito Tomaghello)

- 21.15: Banfield vs Midland (estadio Nuevo Francisco Urbano)

Miércoles 19 de agosto

- 19.15: Racing vs Belgrano (estadio Único La Pedrera)

Miércoles 26 de agosto

- 21.15: Aldosivi vs Independiente Rivadavia de Mendoza (estadio Florencio Sola)

Jueves 27 de agosto

- 19.00: Estudiantes de La Plata vs Barracas Central (estadio a confirmar)

- 21.15: Platense vs Instituto (estadio Marcelo Bielsa de Rosario)

Miércoles 2 de septiembre

- 21.15: Boca Juniors vs Vélez Sarsfield (estadio a confirmar)

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