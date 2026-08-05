Yaz Jaureguy respondió a las críticas por el pony con la crin rosa que le regalaron a su hija con el Colo Barco

El futbolista y su esposa le hicieron un increíble regalo a la pequeña y la influencer enfrentó las críticas (Video: Instagram)

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Días atrás, Valentín Barco, más conocido como el Colo Barco, y su esposa Yaz Jaureguy compartieron en sus redes sociales el increíble regalo que le hicieron a Gemma, la pequeña que tienen en común. Con un video que subieron en sus redes sociales mostraron a “Maca” el pony que le regalaron a la niña de poco más de un año, pero un detalle llamó la atención: la crin estaba teñida de rosa. Esto generó una catarata de críticas en redes sociales y Yaz decidió usar sus redes sociales para aclarar toda la situación.

Ante estos comentarios negativos, Yaz decidió hacer frente a las acusaciones de maltrato animal y aclaró toda la situación. La primera respuesta llegó a través de sus historias de Instagram, donde Yaz reaccionó a un video del programa Blender, que había tomado el tema y salido en su defensa. Fue directa y enumeró tres puntos para despejar las dudas. “Me sacaron las palabras de la boca”, escribió antes de aclarar: “1- Fue un regalo, OBVIO no pedí que venga así. 2- No es tóxico, es lavable, apto para animales. 3- Maca pidió ese tono”. La aclaración, acompañada de capturas de distintos medios que ya habían tomado el tema, buscó frenar las especulaciones sobre un posible daño al animal.

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Junto al descargo, Yaz también compartió una conversación privada con un seguidor que la había cuestionado, pero con respeto y buenas formas. En ese intercambio, explicó el origen del regalo: “Solo quería agradecer el gesto del primo de Valentín, que fue quien hizo el regalo, y mostrar que teníamos nueva integrante”. Sobre el tinte, fue clara: “Yo no la hubiese pintado, pero también entiendo que no es tóxico y no la perjudica”.

La esposa del Colo Barco se defendió de las críticas luego de mostrar al nuevo integrante de su familia

En la misma conversación, la influencer también aclaró que el animal ya no tenía el tinte: “De todas maneras, ya no tiene la pintura y está bien cuidada”. El seguidor, por su parte, reconoció que el problema no era el gesto en sí sino el efecto que podía generar en otros: “El tema o problema es que lamentablemente hay mucha gente que luego cae en copiar y que no tiene los recaudos o cuidados con el animal, simplemente eso. Ustedes son personas populares, queridas y admiradas por muchos... tienen miles de seguidores y hay gente que no tiene consideración con los animales”.

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Por su parte, lejos de mostrarse enojada, Jaureguy recibió el comentario con apertura y cerró el intercambio con un mensaje que también publicó en sus historias como cierre de la polémica: “Hablando la gente se entiende. Caer en el insulto pasó de moda”. La frase resumió su postura ante una discusión que, según ella misma reconoció, podría haberse evitado con más información desde el principio.

El seguidor, a su vez, cerró el diálogo con un tono afectuoso: “¡Claro Yaz! ¡¡Te mando un beso gigante... y a tu familia!! ¡¡Todo mi respeto y amor para ustedes!! A disfrutar la vida... ¡¡Lo supermerecen!! Un final que, lejos de la agresividad con la que arrancó la polémica en redes, dejó en evidencia que la comunicación directa y sin insultos fue suficiente para desactivar el conflicto.

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Yaz Jaureguy, esposa de Colo Barco, difunde una conversación en redes sociales que aborda las críticas por un animal que le obsequiaron pintado.

Durante los días que Barco estuvo en el país tras el Mundial dejó imágenes ligadas tanto a su presente deportivo como a su relación con el público. Durante su estadía en Buenos Aires, recibió dos homenajes en espacios públicos. El primero fue en el Circo Rodas, al que asistió con su pareja y Gemma. Su intención inicial era pasar inadvertido, pero terminó participando de la formación final del espectáculo por invitación de dos artistas. En ese momento apareció con la camiseta de la selección argentina.

Al día siguiente, el reconocimiento se trasladó al Teatro Metropolitan, durante una función de “Desde el jardín”, protagonizada por Guillermo Francella. Con la sala llena, el actor interrumpió el cierre para decir: “Hoy estamos muy felices de que nos haya venido a visitar alguien que amamos en todo este proceso, un actual subcampeón del mundo del fútbol argentino”.

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