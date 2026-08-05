Golpe del argentino Thiago Tirante en el Masters 1000 de Montreal: eliminó a Taylor Fritz, número 8 del mundo

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Thiago Tirante logró este miércoles una de las victorias más importantes de su carrera al derrotar por 7-5 y 6-3 al estadounidense Taylor Fritz, 8° del ranking ATP y reciente campeón del ATP 500 de Washington, para avanzar a la siguiente ronda del Masters 1000 de Montreal.

El platense necesitó apenas dos sets para derribar a uno de los jugadores más peligrosos del circuito sobre canchas rápidas. Fritz llegaba en un gran momento de confianza tras conquistar el título en la capital estadounidense, pero nunca logró encontrar respuestas frente a un Tirante implacable con su saque, sólido desde el fondo de la cancha, agresivo con su derecha y muy preciso en los momentos decisivos.

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El argentino golpeó primero en el cierre del primer parcial. Después de sostener el ritmo durante todo el set, encontró el quiebre en el undécimo game y luego cerró el parcial por 7-5 con autoridad.

Lejos de conformarse, mantuvo la intensidad en el segundo set. Volvió a imponerse en los intercambios desde la línea de base, neutralizó una de las mejores armas de Fritz -el servicio- y aprovechó sus oportunidades para sentenciar el encuentro por 6-3, uno de los grandes batacazos de la jornada en Canadá.

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Algunos números que hablan de la contundencia del triunfo de Tirante: ganó 25 de los 26 puntos (96%) con su primer servicio, contra 25 de 40 (63%) por parte de Fritz. Logró 9 aces contra 4 de su rival y también marcó diferencias con la devolución: ganó 30 puntos por esa vía contra 10 del estadounidense.

Thiago Tirante impuso su juego y logró una victoria de peso ante Taylor Fritz (Crédito: Reuters)

El triunfo adquiere todavía mayor relevancia porque representa la segunda victoria de Tirante sobre un jugador ubicado dentro del Top 10 del ranking ATP en lo que va de la temporada, ratificando el crecimiento que viene mostrando en los escenarios más importantes del circuito. Este año ya había firmado otra victoria de impacto al vencer al estadounidense Ben Shelton -entonces 9° del mundo- en el ATP 250 de Houston por 6-7 (5), 6-3 y 6-4 en el cruce de cuartos de final. Su otro golpe ante la primera fila del tenis mundial había sido en 2024, cuando superó al ruso Andrey Rublev (9°) por los octavos de final del ATP 250 de Bastad, con parciales de 7-6 (5), 3-6 y 6-4.

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La victoria es otra confirmación del gran presente del tenis argentino. En una temporada en la que el país tiene con 10 jugadores dentro del Top 100 del ranking ATP, Tirante volvió a aportar un resultado de fuste frente a uno de los principales candidatos del cuadro.

Para Fritz, en cambio, la derrota significó un abrupto final de una gira que parecía ideal. El estadounidense venía de conquistar el lunes en Washington, su primer título desde junio de 2025, y llegaba a Montreal como uno de los favoritos, pero el desgaste acumulado y el nivel del argentino terminaron inclinando la balanza.

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Con este triunfo, Tirante suma una victoria que puede marcar un punto de inflexión en su temporada. No solo por el prestigio del rival, sino porque confirma que su tenis está a la altura de los mejores del circuito y que puede transformarse en uno de los protagonistas de la gira norteamericana sobre cemento rumbo al US Open.

El Top 10 Taylor Fritz sucumbió ante el gran nivel de Thiago Tirante (Crédito: Reuters)