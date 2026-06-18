Salud

Qué desayuno sugieren los expertos para ayudar a bajar el colesterol y cuidar la salud intestinal

Nutricionistas y medios especializados exploran alternativas matutinas que incorporan ingredientes naturales y hábitos cotidianos, con foco en el bienestar y la prevención a largo plazo

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Ilustración en acuarela de un tazón de avena con plátano en rodajas, arándanos azules, crema de cacahuete y granola, junto a una cuchara dorada, sobre fondo claro.
La avena remojada con banana concentra fibra soluble y grasas insaturadas en un desayuno orientado a mejorar el perfil lipídico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Comenzar el día con el desayuno ideal para reducir el colesterol LDL es esencial para quienes buscan mejorar su salud cardiovascular.

Según expertos consultados por Eating Well, la receta de avena remojada con banana se destaca por su combinación de fibra soluble, grasas insaturadas y probióticos, así como por su bajo aporte de grasa saturada.

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Esta preparación, que incluye avena, semillas de chía, mantequilla de nuez, banana, leche de almendra y yogur estilo griego, reúne nutrientes claves para la regulación del colesterol y la salud del corazón, gracias a su riqueza en fibra y grasas saludables de origen vegetal.

Un tazón rústico de cerámica lleno de avena humeante con rodajas de plátano, semillas de chía y canela sobre una mesa de madera y una servilleta de lino.
La fibra soluble de la avena y la chía forma un gel digestivo que favorece la eliminación del colesterol. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El rol de la fibra soluble en la reducción del colesterol LDL

La fibra soluble es uno de los ejes de esta recomendación avalada por el medio citado. La avena y las semillas de chía, ingredientes principales de la receta, aportan cantidades significativas de este componente.

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Amanda Roll, especialista en nutrición consultada por el medio citado, explicó que la fibra soluble “forma un gel en el aparato digestivo que ayuda a unirse al colesterol y eliminarlo a través de las heces”. Este mecanismo facilita que el cuerpo reabsorba menos colesterol, lo cual contribuye a una paulatina reducción del colesterol LDL.

Un tazón azul y blanco con avena caliente, cubierta de trozos de chocolate, rodajas de plátano y miel, sobre una mesa de madera. Una cuchara y un tarro de miel al lado
Un tazón de avena caliente con trozos de chocolate, rodajas de plátano y un chorrito de miel se presenta humeante sobre una rústica mesa de madera, prometiendo un desayuno nutritivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lisa Young, nutricionista reconocida internacionalmente, señaló que las semillas de chía complementan la acción de la avena, añadiendo fibra soluble que apoya la salud cardiovascular.

Diversos estudios de la American Heart Association han demostrado que los alimentos ricos en fibra soluble, como la avena y las semillas de chía, pueden reducir el colesterol LDL entre un 5 y un 10% cuando se consumen de forma regular dentro de una dieta equilibrada.

Un informe publicado en la revista científica Circulation respalda que este tipo de fibra contribuye a disminuir la absorción intestinal de colesterol, lo que repercute positivamente en el control del perfil lipídico.

Atole de avena con plátano, bebida caliente y nutritiva con sabor natural. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La banana añade potasio y fibra y permite evitar endulzantes añadidos en la primera comida del día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, la Mayo Clinic resalta que la inclusión diaria de fibra soluble no solo incide en la reducción del colesterol LDL, sino que también ayuda a controlar los niveles de glucosa y favorece el tránsito intestinal. Según sus especialistas, reemplazar alimentos refinados por opciones integrales con alto contenido de fibra representa una estrategia efectiva para la prevención de enfermedades cardiovasculares.

Grasas saludables y su efecto en el colesterol LDL

Las grasas insaturadas de origen vegetal son fundamentales en esta propuesta, según describió Eating Well. La mantequilla de almendra o nuez pecana proporciona la porción principal de grasas saludables.

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Las semillas de chía refuerzan el aporte de fibra y se integran como complemento clave para la salud cardiovascular. (Imagen Ilustrativa Infobae).

Patricia Kolesa, dietista registrada consultada, detalló que cada porción contiene 25 gramos de grasa, de los cuales solo 3 gramos son grasas saturadas, precisamente porque los ingredientes predominantes provienen de fuentes vegetales. Lisa Young añadió que sustituir productos ricos en grasas saturadas por opciones vegetales puede ayudar a reducir el colesterol LDL.

Johannah Katz, especialista en nutrición, destacó que elegir este desayuno, en lugar de otros con base en mantequilla, también proporciona mayor saciedad.

Probióticos y otros nutrientes para el corazón

Un tazón de avena con plátano, arándanos, fresas, frambuesas, nueces y almendras sobre una mesa de madera, con un vaso de jugo de naranja.
Un desayuno con ingredientes vegetales desplaza alternativas típicas como bollería o carnes ultraprocesadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El yogur griego presente en la receta aporta probióticos, que contribuyen a mantener la salud intestinal. Según investigaciones citadas por el medio, algunas cepas de probióticos pueden favorecer la transformación y eliminación del colesterol en el organismo, apoyando así el metabolismo saludable de este lípido.

La banana, por su parte, suma fibra y potasio, ambos asociados con la salud cardiovascular. Debido a su dulzor natural, la banana permite preparar un desayuno satisfactorio sin necesidad de recurrir a azúcares añadidos o coberturas industriales.

Estrategias adicionales para mantener un colesterol saludable

Una mesa de madera rústica con un bol de avena con bayas y plátano, un vaso de agua con limón, una botella de agua, zapatillas, una toalla enrollada y un reloj inteligente.
La actividad física semanal de 150 a 300 minutos se plantea como complemento para potenciar el cuidado del corazón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además del desayuno, Eating Well recomienda adoptar hábitos que refuercen los resultados. Dormir entre 7 y 9 horas por noche, controlar el estrés y mantener una actividad física semanal regular —entre 150 y 300 minutos— son estrategias con respaldo científico para cuidar el corazón.

Estas prácticas complementan el impacto de una dieta saludable y son determinantes para alcanzar y mantener niveles óptimos de colesterol a largo plazo.

En comparación con desayunos habituales como bollería o carnes ultraprocesadas, la avena remojada con plátano ofrece un equilibrio de grasas y beneficios para el corazón notablemente superior, según los análisis del medio.

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