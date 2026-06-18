Salud

Qué bebida caliente es más eficaz que el café para estimular el tránsito intestinal en la mañana

Nutricionistas explican los mecanismos fisiológicos de esta preparación, que favorece la hidratación y la motilidad digestiva, y ayuda a prevenir el estreñimiento

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Imagen de acuarela: Taza blanca con infusión, rodajas de limón, menta, canela y anís estrellado, sobre una bandeja de madera y una cuchara plateada.
El consumo de bebidas calientes favorece la motilidad del tracto digestivo y puede ayudar ante la tendencia al estreñimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lejos de lo que podrían esperar muchos, esta bebida destaca como una alternativa eficaz al café para estimular el tránsito intestinal, debido a sus efectos sobre la hidratación y su aporte de nutrientes esenciales.

El caldo de huesos, además de líquidos y minerales como sodio, potasio y magnesio, contiene aminoácidos valiosos para la salud digestiva. Su aporte de agua y electrolitos, en combinación con la temperatura cálida, facilita el funcionamiento del sistema digestivo desde la mañana, según los especialistas consultados por Eating Well.

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Diversas investigaciones avalan el papel de las bebidas calientes en la estimulación del tránsito intestinal. Según Mayo Clinic, el consumo de líquidos calientes favorece la motilidad del tracto digestivo y puede ser útil para quienes presentan tendencia al estreñimiento.

Infografía que compara el caldo de huesos y el café para la digestión, ilustrando beneficios de líquidos, aminoácidos, temperatura y hábitos saludables.
La rehidratación al despertar influye en la consistencia de las heces y en la facilidad para evacuar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, un artículo publicado en Nutrients en 2022 destaca que la hidratación adecuada, especialmente al despertar, es determinante para la consistencia de las heces y la prevención de dificultades evacuatorias.

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La nutricionista Katie Rodriguez señala que, aunque el caldo de huesos no actúa como un estimulante directo, ayuda a “mantener la regularidad digestiva” por distintos mecanismos fisiológicos. “Mi bebida matutina favorita, fuera del café, para favorecer los movimientos intestinales regulares es una taza de caldo de huesos caliente”, aseguró la experta en declaraciones al medio citado.

Rehidratar el organismo tras el ayuno nocturno es fundamental, ya que la mayoría de las personas presentan algún grado de deshidratación al despertar.

Preparación casera, ingredientes naturales, cocina saludable, método tradicional, beneficios para la salud - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El reflejo gastro-cólico puede activarse con líquidos templados al iniciar el día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Abigail Hueber, también nutricionista, explicó que “el colon se encarga de reabsorber fluidos; la deshidratación endurece las heces y dificulta su expulsión”. Incluso una leve falta de líquidos puede endurecer las heces y complicar la evacuación, por lo que tomar una bebida caliente al iniciar el día aporta beneficios adicionales.

El efecto del calor resulta clave: las bebidas templadas son más suaves y fáciles de digerir que las frías, lo que favorece la motilidad intestinal. Rodriguez remarcó que bebidas como el caldo de huesos, el café o el agua con limón pueden estimular la actividad intestinal y activar el reflejo gastro-cólico, promoviendo el movimiento digestivo desde temprano.

Por otra parte, la gelatina y los aminoácidos presentes en el caldo de huesos han sido vinculados con efectos positivos sobre la mucosa intestinal.

Una persona con suéter oscuro sostiene una taza de café humeante junto a una ventana. Sobre la mesa de madera hay un croissant, gafas y un teléfono móvil.
El café tradicional también puede estimular el reflejo gastro-cólico y favorecer el movimiento intestinal en la mañana, aunque no es la única alternativa dentro de una rutina con fibra, hidratación y actividad física. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con el Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales de Estados Unidos, nutrientes como la glicina y la glutamina contribuyen al mantenimiento de la barrera intestinal y pueden apoyar la función digestiva, sobre todo en combinación con una dieta rica en fibra y actividad física regular.

La presencia de minerales —sodio, potasio y magnesio, esenciales en la contracción muscular intestinal y el equilibrio hídrico—, junto con aminoácidos de la gelatina como glicina, glutamina y prolina, contribuye al bienestar digestivo.

Si bien la cantidad de estos nutrientes varía según la preparación, la gelatina presente en el caldo ayuda a que las heces sean más blandas, según puntualizó Rodriguez, lo que facilita su tránsito.

Preparación casera, ingredientes naturales, cocina saludable, método tradicional, beneficios para la salud - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La combinación de agua y sales minerales apoya el equilibrio hídrico que influye en la consistencia de las heces. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alternativas al café para la digestión

Otras bebidas también son útiles para quienes prefieren evitar el café por la mañana. El agua tibia o caliente, sola o con limón, se recomienda porque activa el reflejo que estimula los movimientos intestinales.

Lisa Ganjhu, especialista en digestión, afirmó: “Un vaso de agua, templada o caliente, con o sin limón, activa el reflejo gastrocólico que estimula el movimiento intestinal”.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El café sigue siendo una opción válida para la mañana porque puede activar el reflejo gastro-cólico y estimular el movimiento intestinal, aunque su tolerancia varía según la sensibilidad individual y el consumo de cafeína. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Infusiones elaboradas con raíces de diente de león o de achicoria representan otra alternativa. Estas contienen minerales y, en el caso de la achicoria, fibras prebióticas que benefician la flora intestinal y favorecen la evacuación regular. A su vez, el café tradicional sigue siendo válido para quienes desean mantenerlo en su rutina.

Consejos prácticos para la regularidad intestinal

Más allá de la bebida elegida, los expertos citados por Eating Well insisten en la importancia de hábitos saludables para favorecer el tránsito intestinal.

Un desayuno variado sobre una mesa de madera, incluyendo un tazón con bayas y kiwi, huevos revueltos, yogur, una tostada, café y jugo de naranja.
Un desayuno con fibra aporta volumen y retiene agua, lo que facilita la expulsión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Caminar al comenzar el día resulta beneficioso porque, según Rodriguez, “el movimiento suave estimula las contracciones intestinales y aumenta la circulación en el tracto digestivo”. La exposición a la luz solar por la mañana también refuerza los ritmos propios del aparato digestivo.

Un desayuno rico en fibra —con semillas de chía, linaza o cáscara de psyllium— contribuye a dar volumen a las heces y a retener agua, facilitando su expulsión.

Mantener una rutina, por ejemplo, desayunar e intentar ir al baño a la misma hora cada día, ayuda a reforzar la relación entre el sistema digestivo y el cerebro y mejora la regularidad, según detalló Rodriguez.

Una olla grande de caldo de huesos hirviendo sobre una hornalla encendida, con sal, pimienta y hojas de laurel en cuencos sobre una mesada de madera.
El caldo de huesos aporta líquidos y electrolitos que ayudan a rehidratar el organismo al despertar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Responder rápidamente al deseo de evacuar es crucial. Retrasar la defecación debilita las señales naturales: “Retrasar la defecación debilita las señales naturales del cuerpo; responder a la urgencia mantiene los patrones de motilidad saludables”, señaló la nutricionista citada por el medio.

Además, los especialistas aconsejan una postura adecuada al evacuar; elevar las piernas usando un taburete al sentarse facilita la alineación del intestino y relaja los músculos pélvicos, haciendo el proceso más sencillo.

Mantener hábitos como una dieta variada en fibra, hidratación suficiente, movimiento regular y descanso adecuado ayuda a fortalecer los patrones intestinales con el tiempo. Los beneficios de la bebida matutina seleccionada se potencian si se acompañan de estos hábitos, según concluyó Eating Well.

La elección de la bebida de la mañana debe formar parte de una serie de prácticas que favorezcan el bienestar digestivo, y no sustituirlas. Incorporar una rutina saludable al comenzar el día puede marcar una diferencia significativa en la regularidad intestinal.

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