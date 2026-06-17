Salud

Por qué seguir moviendo los músculos adoloridos es clave para acelerar la recuperación

Este malestar afecta tanto a principiantes como a deportistas experimentados, y se convirtió en una de las causas más frecuentes de deserción en las rutinas de ejercicio. Cómo evitarlo

Guardar
Google icon
Una persona con camiseta gris y pantalones cortos negros se toca el muslo derecho en la zona de los isquiotibiales, mostrando una expresión de concentración.
El dolor muscular después del ejercicio físico es frecuente y puede dificultar la continuidad de los entrenamientos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sentir dolor muscular después del ejercicio físico es muy común, aunque existen métodos comprobados para disminuir las molestias y acelerar la recuperación muscular, permitiendo mantener la regularidad en los entrenamientos. Según GQ, aplicar algunas estrategias sencillas puede marcar la diferencia entre abandonar una rutina o continuar entrenando sin pausas.

El dolor muscular aparece típicamente tras rutinas de ejercicio intensas o al incrementar el nivel de exigencia. Esto se debe a una respuesta normal de los músculos, que indica su proceso de adaptación al esfuerzo realizado. Según GQ, este malestar conocido como dolor muscular de aparición tardía afecta tanto a personas principiantes como a deportistas con mayor experiencia, especialmente en fases de aumento de fuerza o volumen.

PUBLICIDAD

Esta incomodidad puede provocar falta de motivación y es una causa frecuente de abandono en el gimnasio. Algunos, tras un entrenamiento intenso, encuentran en el cansancio una justificación para faltar a la siguiente sesión, lo que dificulta ver resultados sostenidos. No obstante, los especialistas de GQ insisten en que el dolor forma parte natural del entrenamiento, y quienes practican deporte de forma constante han aprendido a sobrellevarlo.

Un hombre con camiseta azul y pantalón corto negro se sienta en un banco de gimnasio, sujetando su rodilla derecha, con expresión de dolor y sudando. Mancuernas detrás.
Existen métodos comprobados para disminuir el dolor muscular y acelerar la recuperación muscular tras el ejercicio (Imagen Ilustrativa Infobae)

“No pain, no gain” es una expresión popular en el ámbito del fitness que subraya la inevitabilidad del dolor, aunque también la importancia de gestionarlo de manera correcta. Los expertos explican que, si bien el dolor no puede eliminarse totalmente, sí existen acciones que permiten minimizarlo y retomar el ejercicio antes.

PUBLICIDAD

Cómo prevenir el dolor muscular durante el ejercicio

No olvidar estirar

Dedicar tiempo al estiramiento previo es crucial. Así se preparan los músculos, se previenen lesiones y se mejora la flexibilidad.

Calentar antes de empezar

Un calentamiento adecuado aumenta la temperatura muscular y reduce el riesgo de molestias. Realizar ejercicios suaves antes de comenzar es esencial para la prevención.

Hombre joven de perfil, realizando una sentadilla sin peso en un gimnasio moderno y bien iluminado, con grandes ventanales de fondo.
Un calentamiento adecuado aumenta la temperatura muscular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hidratarse correctamente

Mantener una hidratación adecuada antes, durante y después del entrenamiento ayuda a evitar calambres y limita la inflamación, una de las principales causas del dolor muscular. Las bebidas con electrolitos pueden ser útiles en rutinas de alta exigencia y mucha sudoración.

Asegurarse de tener la forma correcta

Cuidar la postura y ejecutar correctamente cada movimiento disminuye la posibilidad de lesiones y sobrecargas. Escoger pesos que permitan mantener la técnica es preferible a forzar y provocar molestias innecesarias.

Si hay algún dolor extraño, parar y analizar

El artículo de GQ sugiere detenerse ante cualquier dolor inusual o intenso. Analizar si se trata de una molestia normal del ejercicio o de un posible inicio de lesión permite tomar medidas a tiempo y evitar complicaciones.

Mujer con ropa deportiva oscura sujetándose el hombro derecho con una expresión de dolor en una pista al aire libre. Árboles en el fondo.
El artículo de GQ sugiere detenerse ante cualquier dolor inusual o intenso (Imagen Ilustrativa Infobae)

No usar los mismos grupos musculares dos veces seguidas

Alternar los grupos musculares en cada sesión da tiempo de recuperación a las fibras y reduce el impacto de la repetición continua sobre las mismas áreas.

Qué hacer después de entrenar para aliviar el dolor muscular

Aplicar un poco de hielo y calor

Aplicar compresas frías y calientes tras el ejercicio contribuye a la recuperación muscular. El hielo ayuda a controlar la inflamación, mientras que el calor, horas después, favorece el flujo sanguíneo y alivia la rigidez.

Ir por las frutas y cuidar lo que se come

Fruta tropical amarilla con sabor dulce y ácido, ideal para postres, jugos, ensaladas o como snack natural. – (Imagen Ilustrativa Infobae)
El ananá o piña contiene bromelina, una enzima con propiedades antiinflamatorias (Imagen Ilustrativa Infobae)

El papel de la alimentación es relevante. Frutas como el ananá (piña) y la cereza contienen bromelina, una enzima con propiedades antiinflamatorias que ayuda a la reparación muscular. Consumir estos alimentos después del ejercicio aporta nutrientes clave para la recuperación.

No dejar de usar los músculos adoloridos

Seguir con una recuperación activa consiste en seguir moviendo los músculos adoloridos, pero sin cargas excesivas. Realizar actividades suaves permite mejorar el bienestar general sin aumentar el dolor.

Darse un masaje

Realizar masajes puede facilitar la relajación y la identificación de los puntos más tensos. Esta técnica contribuye a ajustar la presión según la sensibilidad de cada persona y a evitar daños adicionales.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los masajes pueden facilitar la relajación y aliviar la tensión muscular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos clave para recuperarte sin lesionarte

Es fundamental aprender a diferenciar entre molestias normales y dolores que pueden indicar una lesión. El dolor muscular de aparición tardía surge horas o un día después del esfuerzo y suele mejorar con cuidados básicos y movimiento.

Si el dolor surge de forma súbita, no desaparece o viene acompañado de hinchazón o dificultad para moverse, es recomendable suspender la actividad y buscar atención médica. No excederse y atender las señales del cuerpo ayuda a evitar lesiones más serias.

La constancia depende también de evitar exigir demasiado a los músculos adoloridos. Alternar rutinas, ajustar la intensidad y respetar los periodos de descanso son estrategias efectivas para progresar sin recaídas. El autocuidado es fundamental para el éxito en cualquier actividad física. Escuchar al cuerpo y aplicar estas recomendaciones ayuda a lograr entrenamientos seguros y duraderos.

Además del beneficio físico, el ejercicio regular aumenta la liberación de dopamina. Esto mejora el estado de ánimo y refuerza la motivación, facilitando la continuidad aun cuando persista el dolor muscular.

El movimiento regular favorece la eliminación de las sustancias que provocan molestias, ayudando a que la recuperación muscular sea más rápida y aportando una mayor sensación de alivio tras el entrenamiento.

Temas Relacionados

Dolor MuscularRecuperación MuscularHidrataciónActividad FísicaGQNewsroom BUEMagazines

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Hummus vs. palta: cuál ayuda más al metabolismo y la digestión

Cada uno aporta nutrientes específicos que actúan sobre sistemas distintos del cuerpo, y especialistas en nutrición y estudios recientes brindan datos precisos sobre cómo impactan en el organismo

Hummus vs. palta: cuál ayuda más al metabolismo y la digestión

Chalecos refrigerantes, la innovación que adopta la Selección Argentina para optimizar la preparación física

El plantel de Scaloni suma herramientas validadas por estudios recientes para cuidar el cuerpo y mantener el nivel físico en cada práctica

Chalecos refrigerantes, la innovación que adopta la Selección Argentina para optimizar la preparación física

Una ex figura del fútbol inglés reveló cómo un indicio sutil lo alertó sobre un cáncer de piel: “Era raro”

Paul Merson recordó que la alarma llegó durante unas vacaciones familiares. Sus definiciones sobre concientización y prevención

Una ex figura del fútbol inglés reveló cómo un indicio sutil lo alertó sobre un cáncer de piel: “Era raro”

El secreto nutricional de las cáscaras de frutas y verduras: beneficios, usos y precauciones

Diversos estudios científicos confirman que estas cubiertas exteriores concentran antioxidantes, fibra y vitaminas en proporciones que, en varios casos, superan ampliamente a las de la propia pulpa

El secreto nutricional de las cáscaras de frutas y verduras: beneficios, usos y precauciones

“No es un dolor de cabeza”: las señales de migraña que muchos normalizan y cuándo consultar al neurólogo

Afecta a 4 millones de personas en Argentina y en la mayoría de los casos no recibe diagnóstico ni tratamiento adecuado. Especialistas advierten que puede alterar la vida cotidiana y recomiendan no subestimar los síntomas ni recurrir a la automedicación. Cuáles son las señales a tener en cuenta y por qué es clave recibir atención médica especializada

“No es un dolor de cabeza”: las señales de migraña que muchos normalizan y cuándo consultar al neurólogo

DEPORTES

El abucheo de los fanáticos contra las pausas de hidratación durante el partido entre Inglaterra y Croacia en el Mundial 2026

El abucheo de los fanáticos contra las pausas de hidratación durante el partido entre Inglaterra y Croacia en el Mundial 2026

La lluvia de goles en la victoria de Inglaterra 4-2 contra Croacia por el Grupo L del Mundial 2026

La aventura de Kelci-Rose Bowers, la novia futbolista de Marcos Senesi, como hincha de Argentina: “Amo a estos fanáticos”

Una figura de Brasil sorprendió al explicar cuál es la principal diferencia de Argentina y Francia con la Verdeamarela

El llamativo análisis de Arturo Vidal tras la brillante actuación de Messi en el triunfo de Argentina ante Argelia en el Mundial

TELESHOW

Mercedes Morán reveló un delicado hallazgo sobre la historia de su mamá: “Nunca lo pude hablar con ella”

Mercedes Morán reveló un delicado hallazgo sobre la historia de su mamá: “Nunca lo pude hablar con ella”

El podio de los temas más escuchados de la Selección Argentina tras el triunfo ante Argelia

La esposa de Raúl Lavié se quejó de la atención recibida tras el accidente en la TV Pública: “En vez de asistirlo le sacaban fotos”

La preocupación de Yanina Latorre por una maniobra virtual contra su hija Lola: “No es ella”

Juli Savioli, la expareja de Gaspi, respondió a los ataques tras la muerte del youtuber: “Se está perdiendo todo lo humano”

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos e Irán firmaron el acuerdo para poner fin a la guerra en Medio Oriente

Estados Unidos e Irán firmaron el acuerdo para poner fin a la guerra en Medio Oriente

Cámara de Diputados aplaza la reforma laboral y otorga hasta 30 días a la comisión para rendir informe en República Dominicana

“Cero ocio en las cárceles es una obligación”, afirmó Laura Fernández al presentar el nuevo proyecto de ley en Costa Rica

El Ministerio de Gobernación de Guatemala iniciará el 18 de junio las pruebas para bloquear señales en las cárceles

Economía estable, pero con hambre: informe expone dificultades de miles de familias hondureñas