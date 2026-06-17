Por qué seguir moviendo los músculos adoloridos es clave para acelerar la recuperación

El dolor muscular después del ejercicio físico es frecuente y puede dificultar la continuidad de los entrenamientos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sentir dolor muscular después del ejercicio físico es muy común, aunque existen métodos comprobados para disminuir las molestias y acelerar la recuperación muscular, permitiendo mantener la regularidad en los entrenamientos. Según GQ, aplicar algunas estrategias sencillas puede marcar la diferencia entre abandonar una rutina o continuar entrenando sin pausas.

El dolor muscular aparece típicamente tras rutinas de ejercicio intensas o al incrementar el nivel de exigencia. Esto se debe a una respuesta normal de los músculos, que indica su proceso de adaptación al esfuerzo realizado. Según GQ, este malestar conocido como dolor muscular de aparición tardía afecta tanto a personas principiantes como a deportistas con mayor experiencia, especialmente en fases de aumento de fuerza o volumen.

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Esta incomodidad puede provocar falta de motivación y es una causa frecuente de abandono en el gimnasio. Algunos, tras un entrenamiento intenso, encuentran en el cansancio una justificación para faltar a la siguiente sesión, lo que dificulta ver resultados sostenidos. No obstante, los especialistas de GQ insisten en que el dolor forma parte natural del entrenamiento, y quienes practican deporte de forma constante han aprendido a sobrellevarlo.

Existen métodos comprobados para disminuir el dolor muscular y acelerar la recuperación muscular tras el ejercicio (Imagen Ilustrativa Infobae)

“No pain, no gain” es una expresión popular en el ámbito del fitness que subraya la inevitabilidad del dolor, aunque también la importancia de gestionarlo de manera correcta. Los expertos explican que, si bien el dolor no puede eliminarse totalmente, sí existen acciones que permiten minimizarlo y retomar el ejercicio antes.

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Cómo prevenir el dolor muscular durante el ejercicio

No olvidar estirar

Dedicar tiempo al estiramiento previo es crucial. Así se preparan los músculos, se previenen lesiones y se mejora la flexibilidad.

Calentar antes de empezar

Un calentamiento adecuado aumenta la temperatura muscular y reduce el riesgo de molestias. Realizar ejercicios suaves antes de comenzar es esencial para la prevención.

Un calentamiento adecuado aumenta la temperatura muscular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hidratarse correctamente

Mantener una hidratación adecuada antes, durante y después del entrenamiento ayuda a evitar calambres y limita la inflamación, una de las principales causas del dolor muscular. Las bebidas con electrolitos pueden ser útiles en rutinas de alta exigencia y mucha sudoración.

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Asegurarse de tener la forma correcta

Cuidar la postura y ejecutar correctamente cada movimiento disminuye la posibilidad de lesiones y sobrecargas. Escoger pesos que permitan mantener la técnica es preferible a forzar y provocar molestias innecesarias.

Si hay algún dolor extraño, parar y analizar

El artículo de GQ sugiere detenerse ante cualquier dolor inusual o intenso. Analizar si se trata de una molestia normal del ejercicio o de un posible inicio de lesión permite tomar medidas a tiempo y evitar complicaciones.

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El artículo de GQ sugiere detenerse ante cualquier dolor inusual o intenso (Imagen Ilustrativa Infobae)

No usar los mismos grupos musculares dos veces seguidas

Alternar los grupos musculares en cada sesión da tiempo de recuperación a las fibras y reduce el impacto de la repetición continua sobre las mismas áreas.

Qué hacer después de entrenar para aliviar el dolor muscular

Aplicar un poco de hielo y calor

Aplicar compresas frías y calientes tras el ejercicio contribuye a la recuperación muscular. El hielo ayuda a controlar la inflamación, mientras que el calor, horas después, favorece el flujo sanguíneo y alivia la rigidez.

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Ir por las frutas y cuidar lo que se come

El ananá o piña contiene bromelina, una enzima con propiedades antiinflamatorias (Imagen Ilustrativa Infobae)

El papel de la alimentación es relevante. Frutas como el ananá (piña) y la cereza contienen bromelina, una enzima con propiedades antiinflamatorias que ayuda a la reparación muscular. Consumir estos alimentos después del ejercicio aporta nutrientes clave para la recuperación.

No dejar de usar los músculos adoloridos

Seguir con una recuperación activa consiste en seguir moviendo los músculos adoloridos, pero sin cargas excesivas. Realizar actividades suaves permite mejorar el bienestar general sin aumentar el dolor.

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Darse un masaje

Realizar masajes puede facilitar la relajación y la identificación de los puntos más tensos. Esta técnica contribuye a ajustar la presión según la sensibilidad de cada persona y a evitar daños adicionales.

Los masajes pueden facilitar la relajación y aliviar la tensión muscular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos clave para recuperarte sin lesionarte

Es fundamental aprender a diferenciar entre molestias normales y dolores que pueden indicar una lesión. El dolor muscular de aparición tardía surge horas o un día después del esfuerzo y suele mejorar con cuidados básicos y movimiento.

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Si el dolor surge de forma súbita, no desaparece o viene acompañado de hinchazón o dificultad para moverse, es recomendable suspender la actividad y buscar atención médica. No excederse y atender las señales del cuerpo ayuda a evitar lesiones más serias.

La constancia depende también de evitar exigir demasiado a los músculos adoloridos. Alternar rutinas, ajustar la intensidad y respetar los periodos de descanso son estrategias efectivas para progresar sin recaídas. El autocuidado es fundamental para el éxito en cualquier actividad física. Escuchar al cuerpo y aplicar estas recomendaciones ayuda a lograr entrenamientos seguros y duraderos.

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Además del beneficio físico, el ejercicio regular aumenta la liberación de dopamina. Esto mejora el estado de ánimo y refuerza la motivación, facilitando la continuidad aun cuando persista el dolor muscular.

El movimiento regular favorece la eliminación de las sustancias que provocan molestias, ayudando a que la recuperación muscular sea más rápida y aportando una mayor sensación de alivio tras el entrenamiento.