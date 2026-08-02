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River Plate quedó a un paso de cerrar la llegada de Thiago Almada: las cifras de una transferencia récord

El mediocampista del Atlético de Madrid también tiene dos ofertas de Brasil sobre la mesa. Viene de ser subcampeón del Mundial 2026 con la selección argentina

Final Copa Mundial de la FIFA 2026 – Argentina Vs España - Llegada de Argentina
Almada, con la selección argetina, en la previa a la final del Mundial ante España (Photo by Florencia Tan Jun / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
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River Plate está a un paso de dar otro golpe en el mercado de pases: aceleró a fondo para incorporar a Thiago Almada, mediocampista ofensivo de la selección argentina, con la que ganó el Mundial 2022 y llegó a la final en el certamen ecuménico 2026. En Núñez son optimistas y confían en que será refuerzo del plantel que conduce Eduardo Coudet.

El volante, de 25 años, dejará el Atlético de Madrid, entidad en la que no tuvo la continuidad deseada. Desde River esperan que viaje al país este martes: la dirigencia tiene previsto pagar 20 millones de dólares por el 50% de la ficha, cifra que representa un récord para la institución. Restan detalles para que se oficialice la operación, dado que el ex Vélez posee dos ofertas sobre la mesa. Una de ellas es del Flamengo y la otra (de un club que no fue informado) incluye un contrato que, según el entorno de Almada, es muy tentador.

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El presidente de River, Stefano Di Carlo, ya había anticipado la complejidad de la operación el 1° de junio, en diálogo con ESPN: “La prioridad es que River juegue bien al fútbol y vamos a hacer lo que esté a nuestro alcance. Lo de Thiago es algo muy complejo porque es un monto muy grande. River no le tiene que tener miedo a esos montos viendo el presente, potencial y futuro del jugador”.

Durante el último año, el mediocampista jugó 40 partidos oficiales con el Atlético, aunque sólo fue titular en 18 ocasiones, marcando cuatro goles y brindando dos asistencias. En el Mundial comenzó como titular y luego fue perdiendo su lugar en la escuadra titular.

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De confirmarse, Almada se convertirá en el octavo refuerzo del mercado para el Millonario. Hace 48 horas, Tobías Andrada, otro producto de la cantera del Fortín, firmó su vínculo.

El juvenil llegó con 36 partidos en Primera, tres goles y una asistencia. Según pudo saber Infobae, River desembolsó alrededor de 6 millones de dólares por el 70% de la ficha del jugador, con la posibilidad de adquirir otro 20% en una etapa posterior si se cumplen ciertos objetivos deportivos.

En esta ventana de transferencias, River también concretó la contratación de Ángel Correa y Nicolás Otamendi, otros dos campeones del mundo con Argentina. El ex San Lorenzo acordó su lazo hasta diciembre de 2029 tras su paso por Tigres de México: arribó a cambio de 15 millones de dólares. El defensor central, en cambio, se sumó el calidad de libre.

A ellos se les agregan los uruguayos Mauro Arambarri y Giovanni González y, en ofensiva, los regresos de Rafael Santos Borré y Lucas Beltrán.

Noticia en desarrollo....

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