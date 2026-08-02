Centro preciso de Villa y cabezazo perfecto de Ascacíbar: el gol con el que Boca se puso en ventaja ante Newell’s en Rosario

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Boca Juniors se puso en ventaja ante Newell’s Old Boys en Rosario con un gran cabezazo de Santiago Ascacíbar, tras un centro de Sebastián Villa. El equipo del Vasco Arruabarrena disputa la tercera fecha del Torneo Clausura.

La acción de la apertura del marcador se originó a los 29 minutos luego de una excelente jugada colectiva del Xeneize por derecha, mediante su jugador más incisivo, Leonel Flores. El juvenil tiró un centro que fue pasado y por el otro sector de la cancha la tomó el colombiano, quien envió un pase a la cabeza del ex mediocampista de Estudiantes de La Plata.

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Si bien se encontraba entre dos marcas, el Ruso Ascacíbar se las ingenió para acomodar el cuerpo, saltar y conectar un gran cabezazo de pique al piso y bien alejado del joven arquero leproso, Josué Reinatti, quien vio cómo la pelota se alejó al palo izquierdo y entró mansamente.

Hasta el momento, Boca Juniors había sido el equipo que más chances claras había creado, con dos oportunidades muy concretas que Miguel Merentiel no pudo definir. Una fue un cabezazo que impactó en el travesaño y la siguiente, un remate casi de carambola que salió apenas desviado junto al palo.

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Ascacíbar celebra su gol, luego de una gran asistencia de Villa (Fotobaires)

Este fue el cuarto gol de Santiago Ascacíbar en 23 partidos con la camiseta de Boca Juniors. El Ruso llegó a Boca Juniors en enero de 2026 tras una carrera que incluyó pasos por el fútbol alemán e italiano. El ex mediocampista de Estudiantes de La Plata se convirtió en uno de los refuerzos más resonantes del mercado de verano xeneize y, desde su debut, se afirmó como titular en el mediocampo del equipo.

El traspaso se formalizó el 26 de enero de 2026. Boca adquirió el 80% del pase del volante por 3,2 millones de dólares, con la inclusión del préstamo de Brian Aguirre a Estudiantes de La Plata —con opción de compra del 80% de su ficha valuada en 5 millones de dólares— como parte de la operación. Ascacíbar firmó un contrato por cuatro años.

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Ascacíbar debutó el 1 de febrero de 2026 en la victoria de Boca, justamente, ante Newell’s Old Boys por 2 a 0 en La Bombonera, en el marco del Torneo Apertura. Desde esa fecha, el volante se consolidó como pieza fija en el esquema del por entonces DT, Claudio Úbeda.

El recorrido del mediocampista antes de su llegada a la Ribera incluyó su formación y primeros pasos en Estudiantes de La Plata, su paso por el VfB Stuttgart y el Hertha Berlín de Alemania, un préstamo en el US Cremonese de Italia y su regreso al club platense entre 2023 y 2026, donde fue capitán y ganó la Copa Argentina (2023) y la Copa de la Liga (2024). Su valor de mercado se estima actualmente en 6,3 millones de euros.

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