El violento cruce entre Alfa de Gran Hermano y la influencer Milky Dolly en un reality español: el video

En medio de un acalorado ida y vuelta en el reality español, Alfa comenzó un fuerte cruce con Milky Dolly y causó revuelo en las redes (La Casa de los Gemelos/X)

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La Casa de los Gemelos, el reality español conocido por su alto voltaje y la convivencia de figuras polémicas internacionales, acaba de atravesar uno de sus momentos más explosivos de la temporada. El programa, que este año sumó varios mediáticos argentinos a su elenco, vivió una noche de tensión máxima cuando la influencer Milky Dolly y Alfa, exparticipante de Gran Hermano 2022, protagonizaron un enfrentamiento que rápidamente se viralizó y encendió la conversación en redes sociales.

El episodio comenzó cuando Milky le hizo un reclamo a Alfa frente a todos sus compañeros dentro de la casa. “¿Me podés pedir perdón por empujarme hoy?”, insistió la influencer, visiblemente molesta. Alfa, lejos de aceptar el pedido, respondió desestimando el reclamo: “La protagonista es ella, no vos...”. La situación escaló cuando Milky, manteniendo la calma, expresó: “No me molesta que otra chica sea protagonista, pero me empujaste hoy como mujer y quiero que me pidas perdón. ¿Por qué me tiraste un trago? Dale, te tiro otro yo”.

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El cruce verbal se transformó rápidamente en acción: Milky arrojó el contenido de su lata sobre Alfa, quien reaccionó levantándose bruscamente y lanzándole el contenido de un vaso en la cabeza. El momento fue tan tenso que la transmisión se cortó de inmediato. Al regresar las cámaras, se pudo ver a una de las participantes corriendo hacia la habitación de Milky, donde la influencer, de espaldas, discutía fuertemente con Alfa.

El exjugador de Gran Hermano 2022 volvió a quedar en el centro de una polémica y causó revuelo en las redes (Captura de video)

Lejos de calmarse, la pelea se intensificó con una seguidilla de insultos y descalificaciones personales. Alfa la trató de “put... barata” y “cer... inmunda”, mientras Milky respondió sin filtro: “Viejo pu..., pero no te va por el ort... Yo soy bien cara, viejo pu...”. El ambiente se volvió irrespirable, ante la mirada atónita de otros concursantes que intentaban intervenir.

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Las imágenes del escándalo no tardaron en recorrer las redes sociales. Usuarios de X, TikTok e Instagram reaccionaron con dureza ante la actitud de Alfa y se solidarizaron con Milky Dolly. “Ese viejo siempre fue un violento de mier… No es la primera vez que reacciona así”; “Es un asco ese señor”; “Se zarpó Alfa”; “Viejo violento, ¡sáquenlo de ahí!”; “Qué miedo”, fueron algunos de los comentarios más destacados en las últimas horas.

Este episodio no es un hecho aislado en la carrera mediática de Alfa, cuyo verdadero nombre es Walter Santiago. Su comportamiento particular y su falta de empatía ya habían generado controversia en otros contextos fuera del reality español. Tras su paso por Gran Hermano, Alfa fue convocado para sumarse a la obra Asia caliente durante la última temporada de verano en Mar del Plata, dirigida por Matías Alé y Jorge “Carna” Crivelli. Sin embargo, su participación terminó de manera abrupta y dio lugar a un revuelo mediático que no tardó en instalarse en los medios.

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Alé compartía elenco con Alfa, a quien debió desvincular de la obra ante su actitud con la gente (Instagram)

Semanas después de su salida del elenco, Alé decidió dar su versión sobre los motivos detrás de la decisión de apartar a Alfa del espectáculo. “El 11 de enero lo tuvimos que correr, yo se lo había avisado. A mí no me gusta ser así, pero lamentablemente su forma poco empática con la gente cuando se acercaba a tener un vínculo con él me perjudicaba, pero no en la boletería… Yo, saben lo que yo soy con la gente y todos me conocen”, explicó Alé, subrayando que su prioridad siempre fue el trato cálido y directo con el público.

Cuando la polémica se hizo pública, allegados a la producción de la obra confirmaron a Teleshow que la decisión de apartar a Alfa fue producto de reiterados reclamos por su interacción con el público y por actitudes consideradas inapropiadas para un espectáculo de ese perfil. “Es verdad que hace eso. Maltrataba a la gente en la calle que le pedía una foto, a la gente del teatro en el que estaba. También tenía malos modales, como no saludar”, detallaron fuentes del elenco. El malestar no solo era externo, sino también interno, y terminó afectando la dinámica del grupo y el clima laboral.

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Este grave episodio ocurre en un momento clave del reality, en el que la presencia argentina se hace notar tras las salidas de participantes como Furia, Cristian U., Anto Pane y otros. Alfa y Milky Dolly, tras sobrevivir a varias galas, quedaron como dos de los protagonistas centrales de la edición y, con este enfrentamiento, su convivencia quedó marcada por la tensión y las dudas sobre los límites que el programa está dispuesto a tolerar.