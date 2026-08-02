Ataque cibernético afectó parte de la estructura tecnológica del Metro de Panamá

Expertos en ciberseguridad advierten que el sector transporte, junto con el bancario, constituye uno de los principales blancos para la ciberdelincuencia en el país. (MP)

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El Metro de Panamá enfrenta las consecuencias de un ataque cibernético que activó sus protocolos de seguridad y llevó a reforzar la infraestructura tecnológica del sistema.

El incidente no provocó interrupciones en el servicio, según información oficial, y la administración mantiene abierta una investigación técnica para establecer la magnitud del evento.

La entidad aseguró que la prestación del servicio de transporte urbano no se vio afectada y que la protección de los datos institucionales es una prioridad.

Las autoridades del Metro han reiterado su compromiso con la transparencia y han prometido informar cualquier novedad relevante a través de sus canales oficiales.

El ataque fue detectado recientemente, aunque no se precisó la fecha exacta ni se detalló si los sistemas críticos de control operacional resultaron comprometidos.

El Metro de Panamá moviliza diariamente a unas 420.000 personas en sus dos líneas de operación. (MP)

Expertos en ciberseguridad consultados por medios panameños han advertido que el sector transporte, junto con el bancario, constituye uno de los principales blancos para la ciberdelincuencia en el país.

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Hasta ahora, no existen reportes de impacto directo sobre los pasajeros ni de suspensión de operaciones.

El Metro de Panamá, que moviliza diariamente a unas 420.000 personas, continúa funcionando con normalidad mientras se desarrollan las investigaciones.

La administración del Metro informó que, tras identificar la vulnerabilidad, se reforzaron los sistemas de seguridad y se desplegaron acciones de contención y mitigación para proteger tanto la infraestructura tecnológica como la información institucional. La supervisión interna también fue intensificada como parte de las medidas adoptadas.

Las autoridades han solicitado a la ciudadanía mantenerse informada únicamente mediante los canales oficiales del Metro y de la Policía Nacional, recordando la importancia de no difundir rumores o información no confirmada durante el proceso de investigación.

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En las estaciones del Metro de Panamá la Policía continúa con su labor preventva, y hasta el momento ha verificado a 192.818 personas. (PN)

Mientras se analizaba el incidente digital, las estaciones de la Línea 1 y Línea 2 del sistema permanecieron bajo vigilancia de la Policía Nacional. Hasta el momento no se han registrado operativos extraordinarios ni detenciones asociadas a hechos específicos en el entorno del Metro durante los primeros días de agosto.

Mientras, en el marco de las tareas preventivas, la Unidad Policial del Metro realizó verificaciones a 192.818 personas en las estaciones de ambas líneas.

De estos controles, se identificaron 742 individuos con oficios vigentes y cinco con condenas, quienes fueron puestos a disposición de las autoridades.

Entre las personas aprehendidas figuran 151 con órdenes de captura, 228 requeridas por conducción, 15 por citación judicial y 348 por subrogado penal.

Los delitos más frecuentes están relacionados con la seguridad colectiva, la vida e integridad personal, la libertad e integridad sexual, el orden jurídico familiar y el patrimonio económico.

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Metro de Panamá, S.A. es una sociedad anónima encargada de planificar, promover, dirigir, regular, coordinar, supervisar todo lo relativo a esta línea de transporte. (MP)

Las autoridades policiales insisten en la necesidad de que los usuarios adopten medidas de autoprotección y prevención al ingresar al Metro. La recomendación forma parte de la estrategia integral para garantizar la seguridad de los pasajeros en uno de los sistemas de transporte más utilizados de Centroamérica.

El Metro de Panamá se convirtió en una sociedad anónima de propiedad 100% del Estado, a partir de enero 2015

El marco regulatorio relativo al Sistema Metro de Transporte de Personas está regido por La Ley 109 de 2013, que autoriza la creación de la empresa Metro de Panamá, S.A., la cual se constituye como una sociedad anónima con autonomía, autoridad, representatividad, capacidad técnica y administrativa suficiente que le permite tener a su cargo el Sistema Metro de Transporte de Personas y asumir la responsabilidad de toda la regulación de sus actividades.

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La sociedad anónima Metro de Panamá, S.A. está encargada privativamente de planificar, promover, dirigir, regular, coordinar, supervisar, disponer, controlar y ejecutar las obras de infraestructura y equipamientos para el Metro, así como de su operación, seguridad, administración, mantenimiento, expansión y la prestación de los demás servicios relacionados con el Metro en todas sus fases, líneas y modalidades.

Para esto, desarrolla, adopta y supervisa las políticas y procedimientos administrativos, operacionales y de seguridad, planes, reglamentaciones y demás acciones necesarias para su efectivo desarrollo y funcionamiento.