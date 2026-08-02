Guatemala
Agregar Infobae enGoogle

Condenan a 84 años de prisión a un TikToker mexicano por producir y difundir pornografía con menores en Guatemala

La investigación sostuvo que el acusado registró los abusos y los subió a servicios para adultos y plataformas digitales, un esquema con el que, según los fiscales, captaba víctimas y obtenía ganancias ilícitas

En el juicio, Gustavo Barriga aceptó los delitos imputados, pero negó haber forzado a las víctimas y aseguró que eran mayores de edad.
Gustavo Barriga fue condenado a 84 años de prisión en Guatemala por agredir sexualmente a menores y difundir videos de los abusos en OnlyFans, TikTok y X. (TikTok)
Guardar

El mexicano Gustavo Barriga fue condenado a 84 años de prisión en Guatemala por agredir sexualmente a menores guatemaltecos y difundir videos de los abusos en plataformas para adultos y redes sociales, una sentencia que también incluyó una multa de Q700 mil 500 (USD 89,807) y que cerró un caso iniciado tras alertas sobre material pornográfico detectado en septiembre de 2025.

La pena se dividió en 12 años de cárcel y Q100 mil (USD 12,820) de multa por producción de pornografía de personas menores de edad, 72 años por difusión de pornografía de personas menores de edad y Q600 mil (USD 76,923) de multa por ese delito. El tribunal también impuso Q500 (SUD 64.1) por uso indebido de uniformes e insignias, de acuerdo con la Fiscalía contra la Trata de Personas del Ministerio Público (MP).

PUBLICIDAD

El fallo fue dictado por el Tribunal de Sentencia Penal con Competencia Especializada en Delitos de Trata de Personas. La investigación del MP sostuvo que el ahora condenado grabó el material y lo distribuyó en OnlyFans, TikTok y X.

La investigación comenzó por alertas sobre videos difundidos en plataformas digitales

El caso comenzó el 11 de septiembre de 2025, cuando la Unidad contra Estructuras Criminales y Casos Especiales del Ministerio Público recibió alertas sobre la circulación de material pornográfico en plataformas digitales. Con apoyo de la Fiscalía contra la Trata de Personas, las autoridades confirmaron que en los videos aparecía Barriga manteniendo relaciones sexuales con menores de edad.

PUBLICIDAD

En el juicio, Gustavo Barriga aceptó los delitos imputados, pero negó haber forzado a las víctimas y aseguró que eran mayores de edad.
Gustavo Barriga fue capturado en el Aeropuerto Internacional La Aurora el 15 de septiembre de 2025 cuando intentaba salir de Guatemala. (PNC de Guatemala)

Barriga fue capturado en el Aeropuerto Internacional La Aurora cuando intentaba salir de Guatemala. La detención ocurrió el 15 de septiembre de 2025. El expediente lo ubicó como responsable de captar a víctimas, grabar los abusos y obtener ganancias por la difusión del material.

El Ministerio Público sostuvo que captaba a víctimas con dinero y repetía el mismo método en distintos países

Barriga habría viajado a varios países y repetido allí el mismo patrón de abuso sexual contra menores. Durante sus visitas a distintos departamentos de Guatemala en 2025, los fiscales sostuvieron que contactó y explotó sexualmente a varios menores de edad.

La investigación del Ministerio Público comenzó el 11 de septiembre de 2025 tras alertas sobre material pornográfico detectado en plataformas digitales. La Justicia guatemalteca concluyó que Gustavo Barriga captaba a víctimas, grababa los abusos y obtenía ganancias por la difusión del material. Sus videos eran publicados en redes sociales. (TikTok)

El Ministerio Público indicó que las víctimas eran de escasos recursos y que el acusado les ofrecía dinero. Después grababa el material, lo publicaba en redes sociales como X y obtenía ganancias ilícitas por su difusión.

Cuando se conoció la captura, que Barriga era identificado en TikTok como “Don Gustavo” y acumulaba más de 155 mil seguidores en esa plataforma y más de 244 mil en X. Ese medio también reportó que en sus perfiles advertía que su contenido estaba dirigido a adultos y lo vinculaba con OnlyFans.

El creador de contenido Gustavo Barriga, de origen mexicano, fue condenado a 84 años de prisión en Guatemala por agredir sexualmente a menores y difundir videos de los abusos en OnlyFans, TikTok y X. Este es uno de sus videos publicados en la red social TikTok.

Durante la inspección de su equipaje, las autoridades localizaron un teléfono celular, una cámara fotográfica, tres micrófonos, un adaptador para tarjeta microSD, auriculares, cuatro condones, un tubo de lubricante, un chip telefónico y un uniforme completo del Ejército de Guatemala, cuya procedencia quedó bajo investigación.

En el juicio, el acusado aceptó los delitos pero negó haber forzado a las víctimas

Durante el juicio, Barriga aceptó los delitos que se le imputaban. Aseguró: “Nadie fue forzado”, y sostuvo que las víctimas “eran mayores de edad”, además de responsabilizar a los investigadores del Ministerio Público por “no recopilar” la información.

Según la Policía Nacional Civil, la captura fue ejecutada por la Unidad Especial de Investigación en coordinación con la Fiscalía contra la Trata de Personas, en cumplimiento de una orden emitida el 12 de septiembre por el Juzgado de Primera Instancia Penal con Competencia Específica en Delitos de Trata de Personas de la ciudad de Guatemala.

Temas Relacionados

GuatemalaPornografía infantilAbuso sexual infantilTrata de personasMexicanoTiktokercreador de contenidoGustavo Barriga

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Asociación de taxista en Guatemala convoca nuevamente a una manifestación contra el alza de los combustibles el 3 de agosto

La protesta pacífica saldrá a las 8:00 desde Molino de las Flores, en la zona 2 de Mixco, y avanzará hacia el Congreso para exigir respuestas a los poderes del Estado

La Asociación de taxista en Guatemala convoca nuevamente a una manifestación contra el alza de los combustibles el 3 de agosto

Fatal accidente de transporte público en Honduras deja dos muertos y cinco lesionados

Las autoridades confirmaron la identidad de las dos personas que perdieron la vida en el trágico accidente protagonizado por una unidad de transporte público.

Fatal accidente de transporte público en Honduras deja dos muertos y cinco lesionados

Guatemala prevé la llegada de 78 mil turistas de El Salvador en la primera semana de agosto

El flujo asociado a las vacaciones agostinas eleva las expectativas en turismo, transporte y comercio local, mientras las autoridades observan mayor tránsito en la frontera de Valle Nuevo y anticipan una dinamización relevante del consumo

Guatemala prevé la llegada de 78 mil turistas de El Salvador en la primera semana de agosto

La Municipalidad de Guatemala fija un tope temporal para el pasaje urbano entre Q6 (USD 0.79) y Q7 (USD 0.92)

La disposición comenzó a regir este domingo 2 de agosto y busca frenar cobros arbitrarios y sostener la continuidad del servicio ante el alza del combustible, según la Empresa Municipal de Transporte

La Municipalidad de Guatemala fija un tope temporal para el pasaje urbano entre Q6 (USD 0.79) y Q7 (USD 0.92)

Miles de fieles se reunieron por el inicio de las fiestas de Santo Domingo de Guzmán en Nicaragua

Miles de fieles, familias y visitantes acompañaron desde temprano el traslado del patrono desde el santuario de Las Sierritas hacia el antiguo centro capitalino, en el inicio de diez días de actos religiosos y culturales

Miles de fieles se reunieron por el inicio de las fiestas de Santo Domingo de Guzmán en Nicaragua

TECNO

“Sería una vergüenza si OpenAI no se convierte en la primera gran empresa dirigida por un CEO de IA”: creador de ChatGPT

“Sería una vergüenza si OpenAI no se convierte en la primera gran empresa dirigida por un CEO de IA”: creador de ChatGPT

YouTube deja de funcionar en estos celulares Android: qué hacer para ver videos

Lista de celulares que se quedan sin Netflix desde el 3 de agosto de 2026

Por qué la goma de la puerta de tu refrigerador tiene puntos negros y cómo debes limpiarlos

Atlético Nacional vs. Jaguares: por qué debes evitar Roja Directa, Pirlo TV y Fútbol Libre para ver el partido online

ENTRETENIMIENTO

“Pensaron que iba a morir”: el dramático recuerdo de Phil Collins sobre la visita de sus hijos durante su adicción

“Pensaron que iba a morir”: el dramático recuerdo de Phil Collins sobre la visita de sus hijos durante su adicción

“Eso es racismo canino”, sostuvo Jon Bernthal sobre el temor hacia los pitbulls

Una estrella de K-pop provocó indignación tras romper el estuche de una carta Pokémon valuada en hasta 1.000 dólares y pegársela en el rostro

El día que Audrey Hepburn renunció a uno de los roles más esperados de su carrera por el trauma de su infancia

Nicole Kidman reveló el consejo final de su madre que influyó en una decisión clave sobre su hija Sunday Rose

MUNDO

El papa León XIV pidió soluciones de “paz, estabilidad y justicia” ante la crisis migratoria en Ceuta

El papa León XIV pidió soluciones de “paz, estabilidad y justicia” ante la crisis migratoria en Ceuta

Al menos 14 muertos en un atentado suicida contra una comisaría en Pakistán durante una manifestación por la paz

Andy Burnham cuestionó la continuidad de Gianni Infantino al frente de la FIFA: “No es la persona adecuada”

Una misión de la UE liderada por Italia abordó un petrolero de la “flota fantasma” rusa en el Mediterráneo

Irán dijo que está cerca de cerrar un acuerdo con Omán para definir una nueva ruta marítima en el estrecho de Ormuz