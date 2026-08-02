Condenan a 84 años de prisión a un TikToker mexicano por producir y difundir pornografía con menores en Guatemala

Gustavo Barriga fue condenado a 84 años de prisión en Guatemala por agredir sexualmente a menores y difundir videos de los abusos en OnlyFans, TikTok y X. (TikTok)

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El mexicano Gustavo Barriga fue condenado a 84 años de prisión en Guatemala por agredir sexualmente a menores guatemaltecos y difundir videos de los abusos en plataformas para adultos y redes sociales, una sentencia que también incluyó una multa de Q700 mil 500 (USD 89,807) y que cerró un caso iniciado tras alertas sobre material pornográfico detectado en septiembre de 2025.

La pena se dividió en 12 años de cárcel y Q100 mil (USD 12,820) de multa por producción de pornografía de personas menores de edad, 72 años por difusión de pornografía de personas menores de edad y Q600 mil (USD 76,923) de multa por ese delito. El tribunal también impuso Q500 (SUD 64.1) por uso indebido de uniformes e insignias, de acuerdo con la Fiscalía contra la Trata de Personas del Ministerio Público (MP).

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El fallo fue dictado por el Tribunal de Sentencia Penal con Competencia Especializada en Delitos de Trata de Personas. La investigación del MP sostuvo que el ahora condenado grabó el material y lo distribuyó en OnlyFans, TikTok y X.

La investigación comenzó por alertas sobre videos difundidos en plataformas digitales

El caso comenzó el 11 de septiembre de 2025, cuando la Unidad contra Estructuras Criminales y Casos Especiales del Ministerio Público recibió alertas sobre la circulación de material pornográfico en plataformas digitales. Con apoyo de la Fiscalía contra la Trata de Personas, las autoridades confirmaron que en los videos aparecía Barriga manteniendo relaciones sexuales con menores de edad.

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Gustavo Barriga fue capturado en el Aeropuerto Internacional La Aurora el 15 de septiembre de 2025 cuando intentaba salir de Guatemala. (PNC de Guatemala)

Barriga fue capturado en el Aeropuerto Internacional La Aurora cuando intentaba salir de Guatemala. La detención ocurrió el 15 de septiembre de 2025. El expediente lo ubicó como responsable de captar a víctimas, grabar los abusos y obtener ganancias por la difusión del material.

El Ministerio Público sostuvo que captaba a víctimas con dinero y repetía el mismo método en distintos países

Barriga habría viajado a varios países y repetido allí el mismo patrón de abuso sexual contra menores. Durante sus visitas a distintos departamentos de Guatemala en 2025, los fiscales sostuvieron que contactó y explotó sexualmente a varios menores de edad.

La investigación del Ministerio Público comenzó el 11 de septiembre de 2025 tras alertas sobre material pornográfico detectado en plataformas digitales. La Justicia guatemalteca concluyó que Gustavo Barriga captaba a víctimas, grababa los abusos y obtenía ganancias por la difusión del material. Sus videos eran publicados en redes sociales. (TikTok)

El Ministerio Público indicó que las víctimas eran de escasos recursos y que el acusado les ofrecía dinero. Después grababa el material, lo publicaba en redes sociales como X y obtenía ganancias ilícitas por su difusión.

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Cuando se conoció la captura, que Barriga era identificado en TikTok como “Don Gustavo” y acumulaba más de 155 mil seguidores en esa plataforma y más de 244 mil en X. Ese medio también reportó que en sus perfiles advertía que su contenido estaba dirigido a adultos y lo vinculaba con OnlyFans.

El creador de contenido Gustavo Barriga, de origen mexicano, fue condenado a 84 años de prisión en Guatemala por agredir sexualmente a menores y difundir videos de los abusos en OnlyFans, TikTok y X. Este es uno de sus videos publicados en la red social TikTok.

Durante la inspección de su equipaje, las autoridades localizaron un teléfono celular, una cámara fotográfica, tres micrófonos, un adaptador para tarjeta microSD, auriculares, cuatro condones, un tubo de lubricante, un chip telefónico y un uniforme completo del Ejército de Guatemala, cuya procedencia quedó bajo investigación.

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En el juicio, el acusado aceptó los delitos pero negó haber forzado a las víctimas

Durante el juicio, Barriga aceptó los delitos que se le imputaban. Aseguró: “Nadie fue forzado”, y sostuvo que las víctimas “eran mayores de edad”, además de responsabilizar a los investigadores del Ministerio Público por “no recopilar” la información.

Según la Policía Nacional Civil, la captura fue ejecutada por la Unidad Especial de Investigación en coordinación con la Fiscalía contra la Trata de Personas, en cumplimiento de una orden emitida el 12 de septiembre por el Juzgado de Primera Instancia Penal con Competencia Específica en Delitos de Trata de Personas de la ciudad de Guatemala.