Salud

Cuál es la fruta amazónica con más antioxidantes que los arándanos e ideal para la salud intestinal, según una experta

La doctora Sara Marín Berbell explica que los polifenoles de este alimento generan un efecto sinérgico con los probióticos y fortalecen la microbiota. Además, solo tiene dos gramos de azúcar cada 100 y puede reducir el pico de glucosa después de comer

Guardar
Google icon
Un primer plano muestra un cuenco de cerámica lleno de bayas de açaí congeladas, que exhiben una fina capa de escarcha sobre su superficie oscura.
El açaí, un fruto originario de la Amazonia de Brasil, ganó presencia en desayunos y recetas con açaí por su asociación con la alimentación saludable (Imagen Ilustrativa Infobae)

El açaí ha pasado de ser un fruto desconocido para muchos a convertirse en protagonista de desayunos y recetas con açaí en todo el mundo. Su presencia en cafeterías y supermercados se ha multiplicado en los últimos años, impulsada tanto por la demanda de alimentos asociados al bienestar como por el respaldo de especialistas en nutrición.

De acuerdo con la doctora Sara Marín Berbell, experta en microbiota, “el açaí es un fruto pequeño que se parece a un arándano que crece en la zona alta de las palmeras”. Originario de la Amazonia de Brasil, suele consumirse en forma de pulpa o puré congelado, y es habitual encontrarlo en los populares açaí bowls, mezclado con frutas, yogur o semillas, según explica la doctora en declaraciones recogidas por Women’s Health, revista especializada en salud y bienestar.

PUBLICIDAD

A pesar de su apariencia similar al arándano, el sabor del açaí no es tan dulce como muchas personas esperan. Recuerda a una combinación de frutos rojos y cacao. Esta particularidad lo distingue de otros ingredientes y ha contribuido a su auge en la alimentación saludable.

La doctora Marín Berbell también aclara la confusión habitual sobre su origen botánico y consumo: no se trata de una raíz ni de una semilla, sino de un fruto tropical que forma parte de la dieta tradicional en Brasil, donde es consumido desde hace generaciones.

PUBLICIDAD

Proceso de recolección del açaí, una fruta amazónica (Adobe Stock)
El sabor del açaí recuerda a una combinación de frutos rojos y cacao, y no corresponde al de una raíz ni al de una semilla (Adobe Stock)

Propiedades nutricionales del açaí

La creciente popularidad del açaí se debe, en parte, a su perfil nutricional. Según la doctora Sara Marín Berbell, uno de los aspectos es su contenido antioxidante: “La clave está en las antocianinas, que son unos antioxidantes muy potentes; están entre las más altas de todas las frutas estudiadas”. Estas sustancias ayudan a proteger las células frente al daño oxidativo, lo que puede contribuir a prevenir el envejecimiento celular y diversas enfermedades crónicas.

El açaí también contiene polifenoles y fibras, elementos beneficiosos para la salud intestinal. Marín Berbell resalta que “tiene unos antioxidantes que son los polifenoles que llegan al colon prácticamente intactos y actúan como prebióticos”. Esto significa que el açaí favorece el crecimiento de bacterias beneficiosas en el intestino, facilitando la producción de butirato, una sustancia que fortalece la barrera intestinal y protege al organismo.

Comparación del açaí con otros frutos rojos

El açaí suele ser comparado con otros frutos rojos debido a su aspecto y a sus propiedades antioxidantes. En palabras de la doctora Marín Berbell, “supera en antioxidantes a los arándanos, las granadas y las frambuesas”. Esta diferencia radica en la alta concentración de antocianinas, responsables de su color oscuro y de su poder antioxidante.

A pesar de esta ventaja, la especialista subraya la importancia de la diversidad en la alimentación y recuerda que “el açaí no es imprescindible ni sustituye a una dieta equilibrada. Tampoco debería convertirse en la única fuente de antioxidantes”. Frutas como los arándanos, las fresas, el melón o la sandía también aportan beneficios y deben formar parte de una dieta variada.

El perfil nutricional del açaí destaca por sus antocianinas, antioxidantes que ayudan a proteger las células del daño oxidativo (AP Foto/Paulo Santos)
El perfil nutricional del açaí destaca por sus antocianinas, antioxidantes que ayudan a proteger las células del daño oxidativo (AP Foto/Paulo Santos)

Efectos del açaí en el índice glucémico

El açaí ha sorprendido incluso a los especialistas por su bajo contenido en azúcar y su efecto sobre la glucosa en sangre. “El sabor realmente es dulce, pero tiene solo dos gramos de azúcar cada 100”, explica la doctora Marín Berbell.

Según la doctora Marín Berbell, “su índice glucémico es de 24. La sandía tiene un índice glucémico de 72 y el pan blanco, de 75”, lo que convierte al açaí en una opción interesante para quienes buscan mantener niveles estables de glucosa o tienen resistencia a la insulina.

La especialista señala que “tomar açaí antes de comer puede reducir el pico de glucosa que se produce después de las comidas”. Esta propiedad añade valor al açaí dentro de una dieta orientada al control glucémico, especialmente en personas preocupadas por la respuesta de su organismo a los hidratos de carbono.

Consumo recomendado y formatos del açaí

Existen distintas maneras de incorporar el açaí en la alimentación diaria. La doctora Marín Berbell recomienda: “Açaí con kéfir, que además le da cremosidad y se queda superrica”. Esta combinación aprovecha tanto los prebióticos y polifenoles del açaí como los probióticos del kéfir, generando un efecto sinérgico para la salud intestinal.

Un delicioso y colorido bowl de açaí lleno de nutrientes. La base de açaí púrpura oscuro está cubierta con una variedad de frutas frescas, nueces y semillas, creando una comida saludable y visualmente atractiva.
La doctora Sara Marín Berbell afirma que el açaí supera en antioxidantes a los arándanos, las granadas y las frambuesas, aunque no sustituye una dieta equilibrada (Imagen ilustrativa Infobae)

En cuanto a las cantidades, la especialista aconseja “una ración de entre 100 y 150 gramos de pulpa de açaí” dentro de una alimentación equilibrada. Advierte sobre la importancia de elegir versiones sin azúcares añadidos, ya que muchas presentaciones comerciales incluyen siropes o endulzantes que alteran el perfil nutricional del producto.

Finalmente, la doctora menciona la existencia de estudios que analizan el efecto del açaí en el rendimiento físico: “Hay un ensayo clínico en el que se vio que atletas que tomaron bebida de açaí antes de correr toleraron mejor el esfuerzo. Se redujo el daño muscular y el dolor en el cuádriceps”.

Temas Relacionados

AmazoníaMicrobiota intestinalAntioxidantesDesayunoBienestarSaludFrutos RojosAlimentosComidaFrutaMagazinesNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Pensamientos repetitivos: por qué aparecen, cuáles son las señales de alarma y cómo cortar el ciclo

En exclusiva para Infobae, especialistas de INECO explicaron cómo la rumiación afecta la salud y compartieron estrategias efectivas para abordarla

Pensamientos repetitivos: por qué aparecen, cuáles son las señales de alarma y cómo cortar el ciclo

Alfabetización limitada en salud es común en pacientes de mediana edad en atención primaria

Healthday Spanish

Alfabetización limitada en salud es común en pacientes de mediana edad en atención primaria

La vitamina C puede ser clave para un cerebro más sano a medida que envejeces

Healthday Spanish

La vitamina C puede ser clave para un cerebro más sano a medida que envejeces

¿Puede el ayuno tratar la enfermedad de las encías? Un estudio revela una reducción de la inflamación

Healthday Spanish

¿Puede el ayuno tratar la enfermedad de las encías? Un estudio revela una reducción de la inflamación

Vivir con gatos no está relacionado con empeoramiento del asma en los niños

Healthday Spanish

Vivir con gatos no está relacionado con empeoramiento del asma en los niños

DEPORTES

Pujato, la ruta 33 y una enciclopedia en tiempos mundialistas: la “Scalopedia” busca el secreto del ciclo argentino en el pueblo del DT

Pujato, la ruta 33 y una enciclopedia en tiempos mundialistas: la “Scalopedia” busca el secreto del ciclo argentino en el pueblo del DT

Se retiró a los 29 años, llevó a Dibu Martínez a Europa y tentó a Messi para jugar en Inglaterra a los 15 años: “Hubo conversaciones”

Los motivos detrás de la decisión de Lionel Scaloni de convocar a Marcos Senesi para disputar el Mundial 2026

La increíble historia del único futbolista con anteojos que hizo goles en un Mundial: “Tenía una vista muy pobre”

La sorprendente respuesta sobre si conocen a Lionel Messi en la ciudad que recibió a la selección argentina para el Mundial

TELESHOW

El desopilante error de Lizy Tagliani al comprarle la camiseta de la Selección a su hijo: “Antes de ser mami, fui trava”

El desopilante error de Lizy Tagliani al comprarle la camiseta de la Selección a su hijo: “Antes de ser mami, fui trava”

La preocupación de Alejandra Maglietti por el acoso de una vecina: “Me amenazaba de muerte”

El reproche de Mario Pergolini a Rada al enterarse que se ausentará nuevamente del programa: “¿Para esto volví a la tele?”

Marcos Giles filtró por error una discusión con Ángela Torres y generó polémica: “Estuve sola acá todo el mes”

Aseguran que Facundo Arana y María Susini se reconciliaron a meses de su separación: “Él siempre quiso estar con ella”

INFOBAE AMÉRICA

La muerte de la princesa Bajrakitiyabha genera incertidumbre sobre la sucesión de la monarquía de Tailandia

La muerte de la princesa Bajrakitiyabha genera incertidumbre sobre la sucesión de la monarquía de Tailandia

Crecen las expectativas por un posible acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra en Medio Oriente

Los desafíos de seguridad de Bolivia y la respuesta del gobierno de Paz

Un año después del fatal accidente de Air India, las familias de las víctimas siguen esperando respuestas

El BAD indicó que Asia ya enfrenta el peor escenario previsto por la crisis energética originada por la guerra en Irán