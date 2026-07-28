Crimen y Justicia
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Tres hombres resultaron heridos en una pelea callejera en Jujuy y hay un detenido

Ocurrió en la localidad de La Ciénaga en el departamento Santa Catalina. Las víctimas están internadas en el Hospital “Dr. Jorge Uro”

Edificio de hospital beige con techo de tejas rojas, árboles desnudos y un sendero de pavimento. En la fachada, el nombre Hospital Dr. Jorge Uro y la afiliación
El Hospital Dr. Jorge Uro de La Quiaca, Jujuy, donde se encuentran internados los tres hombres heridos con un arma blanca (Somos Jujuy)
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Tres hombres fueron hospitalizados tras una pelea callejera en Jujuy y hay un detenido. Todo sucedió en el paraje La Ciénaga, ubicado en el departamento Santa Catalina.

El incidente fue reportado poco después de las 6.30 del domingo, cuando la Seccional 18° de la Policía recibió un aviso sobre una confrontación que involucraba a varias personas y, según los primeros testimonios, incluyó el uso de un arma blanca. Al arribar al lugar, los uniformados se encontraron con tres hombres visiblemente heridos, cuyas ropas presentaban manchas de sangre.

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Minutos después, una ambulancia del SAME se hizo presente en la escena y el personal médico procedió a brindar los primeros auxilios a los heridos, quienes posteriormente fueron trasladados al Hospital “Dr. Jorge Uro” de la ciudad de La Quiaca.

De acuerdo a lo informado por el portal Somos Jujuy, el parte oficial detalló que uno de los hombres presentaba una herida en la cintura, mientras que los otros dos sufrieron lesiones en la pierna izquierda. Según se informó, todos permanecen internados y su estado de salud es estable.

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Durante el operativo, se sumó personal de Infantería de la Unidad Regional 5, quienes colaboraron en el resguardo del área y en la contención de las personas presentes. En el mismo procedimiento, fue aprehendido un hombre sindicado como el presunto autor de las agresiones. El sospechoso quedó a disposición de la Justicia, mientras continúan las tareas investigativas bajo la supervisión del Ministerio Público de la Acusación.

Policía de Jujuy
La Policía arribó al lugar del hecho y detuvo al supuesto agresor (Prensa de Jujuy)

La intervención de la Policía incluyó también la labor de efectivos de Criminalística de la Policía de la Provincia, que realizaron las pericias correspondientes en el sector donde se produjo la pelea. Los especialistas trabajaron en la recolección de pruebas y el relevamiento de indicios que permitan esclarecer la secuencia de los hechos y determinar la responsabilidad de los involucrados.

Según las fuentes consultadas, la gresca habría comenzado como una discusión entre varios sujetos, que escaló hasta derivar en un enfrentamiento físico en el que fue utilizada un arma blanca.

El Ministerio Público de la Acusación tomó intervención directa en el caso y dispuso una serie de medidas orientadas a reconstruir la dinámica del episodio. Entre ellas, se destacó la toma de declaraciones a testigos, el análisis de las pertenencias de los involucrados y la inspección del lugar donde se produjo la pelea.

Ese mismo día, pero en Chaco, un joven fue brutalmente apuñalado a la salida de un boliche en la ciudad de Resistencia. La situación se desarrolló alrededor de las 6.45, cuando testigos advirtieron que un grupo compuesto por cuatro personas —dos hombres y dos mujeres— atacó al joven tras una aparente discusión en la vía pública. Según los reportes policiales, todos los presuntos agresores se desempeñan como cuidacoches en la zona.

La violencia del episodio quedó reflejada en el testimonio de quienes se encontraban fuera del local bailable, quienes observaron cómo la víctima, identificada como N. S., resultó herida por un arma blanca y, pese a la gravedad del ataque, logró retirarse del lugar en un automóvil. Rápidamente, los efectivos de seguridad tomaron conocimiento de lo sucedido e iniciaron las primeras averiguaciones para identificar a los responsables y asistir al herido.

De acuerdo con lo informado por el portal Diario Chaco, el ingreso de N. S. al hospital se produjo poco después del incidente. Fuentes policiales indicaron que presentaba una herida de arma blanca en la región dorsal, lo que motivó su traslado inmediato al quirófano. Antes de ser intervenido, el joven alcanzó a informar al personal médico y policial que había sido agredido por dos hombres y dos mujeres, aunque no pudo precisar cuál de ellos le provocó la lesión.

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