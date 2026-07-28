Crimen y Justicia
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Secuestraron diversas drogas en una fiesta electrónica de Córdoba: hallaron tussi, ketamina y otros estupefacientes

La Fuerza Policial Antinarcotráfico tuvo 74 resultados positivos durante el operativo realizado en las inmediaciones del lugar

Múltiples paquetes individuales blancos sellados con precintos amarillos dispuestos sobre un suelo de baldosas. Una placa negra con las letras FPA en amarillo en el centro
Agentes policiales incautan numerosas dosis de drogas sintéticas tras un operativo relacionado con una fiesta electrónica en Córdoba (Ministerio Público Córdoba)
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Una multitud se congregó en la noche del sábado en una fiesta electrónica sobre la calle Mauricio Yadarola de la ciudad de Córdoba. El evento se vio interrumpido cuando la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) desplegó un amplio operativo seguridad y prevención.

La intervención, planificada como parte del Plan Estratégico de Lucha contra el Narcotráfico, buscó reforzar los controles en eventos masivos y proteger la salud pública frente al consumo de sustancias ilícitas.

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Equipos tácticos e investigativos de la FPA participaron en la operación, que se extendió durante toda la jornada y resultó en 74 procedimientos positivos. Los agentes, distribuidos estratégicamente en los accesos, zonas comunes y áreas de mayor circulación, inspeccionaron a asistentes y recintos internos de la fiesta. La acción coordinada incluyó la colaboración de la División K-9, cuyos perros adiestrados recorrieron baños y barras para intensificar la detección de estupefacientes.

Según lo informado por el portal del Ministerio Público de la provincia de Córdoba, el resultado fue el secuestro de diversas dosis de cocaína, tussi, ketamina, MDMA, éxtasis, popper y marihuana. La incautación de estas sustancias confirma la presencia de diferentes drogas sintéticas y tradicionales en el circuito nocturno cordobés, así como la variedad de estupefacientes que circulan en este tipo de eventos. El operativo fue supervisado bajo la coordinación del Ministerio Público Fiscal de Córdoba, que mantiene vigente un protocolo de actuación intensiva en fiestas electrónicas.

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Durante el operativo, la División K-9 tuvo un rol central. Los perros rastreadores, entrenados especialmente para la detección de narcóticos, realizaron búsquedas minuciosas en baños, barras y sectores de descanso.

El despliegue de recursos logísticos y humanos respondió a la preocupación de las autoridades por el aumento en el uso de drogas sintéticas en fiestas electrónicas. La FPA indicó que parte de la estrategia consiste en la irrupción sorpresiva y coordinada, con el fin de desalentar tanto el consumo como la distribución de estupefacientes en estos encuentros.

Un agente de policía con mascarilla y un perro detector inspeccionan mochilas y bolsos sobre un palé de madera. Al fondo hay barriles industriales
Un efectivo policial y un perro detector de drogas inspeccionan mochilas y bolsos durante un operativo contra las drogas sintéticas en Córdoba, relacionado con una fiesta electrónica (Ministerio Público de Córdoba)

El operativo se inscribe dentro de una política provincial que prioriza la prevención y represión del tráfico de drogas en eventos masivos. El Plan Estratégico de Lucha contra el Narcotráfico, impulsado por el Ministerio Público Fiscal de Córdoba, establece controles periódicos en fiestas electrónicas, recitales y otros acontecimientos con gran afluencia de público joven.

Este plan contempla la cooperación entre diferentes áreas de seguridad, la utilización de tecnología y la capacitación constante de los efectivos. Según el comunicado oficial, la FPA ha reforzado sus tareas preventivas en Córdoba capital y otras localidades, con el objetivo de “proteger la integridad de la comunidad y reducir la circulación de sustancias ilegales”.

Según la información oficial, la operación fue realizada sin incidentes graves ni enfrentamientos. Los asistentes colaboraron con los controles y no se registraron situaciones de violencia o resistencia. Las personas en posesión de sustancias quedaron identificadas para su evaluación judicial, en tanto que la droga incautada fue remitida para su peritaje y destrucción según los protocolos vigentes.

El mismo fin de semana, la FPA realizó también 9 allanamientos simultáneos que permitieron desarticular una banda narco que operaba en Villa Dolores.

La investigación, encabezada por el Ministerio Público Fiscal, permitió la detención de ocho integrantes del grupo —seis hombres y dos mujeres— y la incautación de distintas sustancias ilegales, dinero en efectivo y elementos vinculados a la venta y almacenamiento de drogas.

De acuerdo con lo informado por el portal del Ministerio Público de la provincia de Córdoba, el operativo se desplegó en los barrios ArdilesBrocheroSanta Rita y Los Olivos, donde los agentes lograron clausurar seis puntos de venta y tres puntos de guardado de estupefacientes.

Según la información proporcionada, los procedimientos se realizaron bajo la supervisión de la Fiscalía del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico de Villa Dolores, que dispuso el secuestro de los elementos hallados y el traslado de los detenidos a sede judicial.

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