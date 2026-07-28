Día Mundial contra la Hepatitis: cómo se transmite, qué tipos existen y cuáles son los síntomas

La OPS señaló que conocer el diagnóstico de hepatitis B durante el embarazo y acceder a tratamiento ayuda a evitar la transmisión maternoinfantil /Freepik

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Cada 28 de julio se conmemora el Día Mundial contra la hepatitis, una fecha que busca poner el foco en esta enfermedad.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la hepatitis es una inflamación hepática que puede ser aguda o crónica y que, en muchos casos, puede pasar inadvertida durante meses o años.

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En 2024, vivían con hepatitis B o C crónica 287 millones de personas en el mundo. La OMS señaló que la campaña de 2026 lleva el lema “Hepatitis: desglosémosla” y plantea derribar las barreras que separan a la población de servicios que pueden salvar vidas.

La hepatitis crónica puede causar cirrosis, insuficiencia hepática y cáncer de hígado, y el diagnóstico se confirma con análisis de sangre y en algunos casos con biopsia hepática (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, la OPS describió la hepatitis viral como una “amenaza silenciosa” y afirmó que cada 30 segundos muere una persona en el mundo por complicaciones ligadas a hepatitis crónica, entre ellas cirrosis y cáncer de hígado. En las Américas, añadió el organismo, 10 millones de personas viven con hepatitis B o C crónica.

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Solo el 21% de las personas con hepatitis B en la región ha sido diagnosticado y apenas 4,4% recibe tratamiento, mientras que en América Latina y el Caribe solo el 26% de los casos diagnosticados de hepatitis C ha accedido a tratamiento.

Qué es la hepatitis y qué tipos existen

MedlinePlus definió la hepatitis como la inflamación del hígado y explica que ese daño puede alterar el funcionamiento de este órgano. Harvard Health Publishing explicó que existen varios tipos y varias causas.

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La hepatitis puede presentarse como infección aguda, a corto plazo, o crónica, a largo plazo. La Clínica Universidad de Navarra precisó que se considera crónica cuando el proceso dura más de seis meses.

La prevención de la hepatitis incluye vacunas contra la hepatitis A y B, higiene en alimentos y agua, sexo con protección, no compartir agujas y acceso a tratamientos contra la hepatitis B y C (Imagen Ilustrativa Infobae)

Existen los virus A, B, C, D y E. Los A y E suelen causar hepatitis agudas, mientras que B, C y D pueden causar formas agudas y crónicas. La OMS recordó que la hepatitis viral puede derivar en enfermedad hepática grave y cáncer de hígado.

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El organismo también señaló que aproximadamente 240 millones de personas tienen infección por hepatitis B y 80 millones por hepatitis C, con casi 1,4 millones de muertes al año por hepatitis viral.

Cómo se contagia la hepatitis

Según MedlinePlus las hepatitis A y E suelen transmitirse por agua o alimentos contaminados con materia fecal. Además, añadió que la hepatitis E también puede contraerse al consumir carne de cerdo, ciervo o mariscos poco cocidos.

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Las hepatitis B, C y D se transmiten por contacto con sangre de una persona infectada. Además, la B y D también pueden propagarse por otros fluidos corporales, como al compartir agujas o mantener relaciones sexuales sin protección.

La Clínica Universidad de Navarra añadió que los virus B, C y delta se transmiten por sangre y por relaciones sexuales, aunque precisa que el virus C se transmite con muy poca eficacia por vía sexual. Por su parte, Harvard Health Publishing agregó que la mejora en los controles de sangre redujo mucho el riesgo de contraer hepatitis B o C por transfusiones.

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La hepatitis puede pasar inadvertida durante meses o años, y cuando presenta síntomas puede causar malestar general, náuseas, cansancio, ictericia, orina oscura y heces claras (Imagen Ilustrativa Infobae)

La OPS subrayó otro frente de prevención en hepatitis B crónica: conocer el diagnóstico durante el embarazo y acceder a tratamiento para evitar la transmisión maternoinfantil.

Según la agencia sanitaria, ampliar las pruebas, los medicamentos y las vacunas forma parte de la respuesta regional.

Cuáles son los síntomas de la hepatitis

Una de las dificultades de esta enfermedad es que muchas personas no presentan síntomas, según comunicó Harvard. Cuando sí aparecen, pueden ser leves o parecerse a un cuadro gripal. Entre los síntomas inespecíficos el malestar general, el cansancio y las náuseas.

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MedlinePlus advirtió que, en una infección aguda, esos signos pueden comenzar entre dos semanas y seis meses después del contagio.

Cuando el cuadro es más evidente, puede aparecer ictericia, que es la coloración amarilla de la piel y las mucosas, según la Clínica Universidad de Navarra. Esa manifestación puede ir acompañada de orina oscura y heces claras o amarillentas.

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En las infecciones crónicas, los síntomas pueden tardar años en aparecer o ser mínimos, según MedlinePlus. Además, muchas veces el diagnóstico llega de forma casual al hacer análisis por otros motivos.

La OMS informó que 287 millones de personas vivían en 2024 con hepatitis B o C crónica, mientras la OPS advirtió sobre barreras de acceso al diagnóstico y al tratamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Prevención, diagnóstico y tratamiento

La hepatitis crónica puede causar cirrosis, insuficiencia hepática y cáncer de hígado, según Harvard. También añadió que la cirrosis aumenta el riesgo de cáncer de hígado y que, sin tratamiento en hepatitis B o C, también puede aumentar el riesgo de insuficiencia hepática.

Para confirmar el diagnóstico, Harvard mencionó los análisis de sangre. Agregó que en muchos casos hace falta una biopsia hepática para cerrar el diagnóstico definitivo.

En prevención, la Clínica Universidad de Navarra indica que existen vacunas contra la hepatitis A y la hepatitis B. La clínica remarcó que no existe vacuna contra la hepatitis C.

“Las hepatitis virales se pueden prevenir cuidando los medios por los que se transmiten”, comentó el doctor José Ignacio Herrero Santos, especialista de la Unidad de Hepatología de la clínica.

La OMS sostuvo que ya existen vacunas eficaces, diagnósticos precisos, tratamientos curativos para la hepatitis C y terapias de largo plazo o de por vida para la hepatitis B.

La OPS añadió que los tratamientos orales seguros pueden curar la hepatitis C y que la vacuna contra la hepatitis B está disponible para adultos y niños.

Las medidas de prevención también incluyen higiene en alimentos y agua, sexo con protección y no compartir agujas, de acuerdo con MedlinePlus.

La advertencia final de la OPS apuntó a un aumento de la mortalidad si persisten las deficiencias de los sistemas de salud y las barreras de acceso. Según el organismo, sin medidas urgentes, para 2040 la hepatitis viral podría causar más muertes al año que la malaria, la tuberculosis y el VIH/sida combinados.