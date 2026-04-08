La bebida que activa el metabolismo, la energía y la memoria después de los 40, según la ciencia

Nutricionistas y estudios recientes identifican una relación positiva entre el consumo regular de café y la mejora del metabolismo y la concentración, especialmente en adultos a partir de la mediana edad, según datos observacionales y expertos consultados (Imagen Ilustrativa Infobae)

El café se posiciona como la bebida más recomendada para activar el metabolismo, la energía y la memoria en personas mayores de 40 años, según nutricionistas y especialistas en salud. El consumo de esta infusión, habitual en la mayoría de los hogares, puede integrarse en la rutina diaria para quienes perciben cambios en el nivel de energía, el peso o la concentración al avanzar la edad. La elección de alimentos y bebidas adecuadas influye en el bienestar y el desempeño mental, especialmente a partir de la mediana edad.

De acuerdo con nutricionistas consultadas por la revista científica Metaboilc y medios especializados en salud y alimentación, el café se destaca por su alta concentración de polifenoles, vitaminas del grupo B y magnesio. Estos compuestos favorecen la salud metabólica, la protección celular y el funcionamiento de los neurotransmisores encargados de la atención y el enfoque. La cafeína, principal activo del café, estimula la liberación de noradrenalina, dopamina y serotonina.

Además, estudios recientes muestran que el café incrementa la oxidación de lípidos durante el ejercicio y eleva el gasto energético incluso en reposo. Esto implica una activación metabólica que resulta beneficiosa para quienes buscan controlar el peso corporal y evitar la fatiga matutina. La presencia de antioxidantes ayuda a contrarrestar el daño oxidativo, un factor relevante en el envejecimiento y en la recuperación muscular tras el esfuerzo físico.

Beneficios metabólicos y cognitivos del café

Investigaciones científicas muestran que beber café incrementa la utilización de lípidos como fuente energética, lo que puede favorecer el control del peso corporal en personas mayores de 40 años según la evidencia recopilada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las expertas españolas en nutrición, como Laura Jorge Martínez y Diana Vitoria-Martin, ambas referentes en el ámbito de la alimentación saludable, coinciden en que el café aporta efectos reales sobre el metabolismo y el rendimiento mental. La bebida facilita el inicio del día con mayor estabilidad, sin los altibajos típicos de otros estimulantes. El magnesio y las vitaminas presentes en el café intervienen en procesos clave para la memoria, la atención y la recuperación.

El consumo regular de esta bebida permite mantener la claridad mental y un ritmo de trabajo más estable en la mañana. La noradrenalina inducida por la cafeína mantiene la alerta y potencia la concentración, mientras que la dopamina y la serotonina contribuyen a mejorar el ánimo y reducir la sensación de fatiga. Estos efectos resultan especialmente notables en mujeres durante la perimenopausia, una etapa donde los cambios hormonales impactan en la energía y el funcionamiento cerebral.

Por otro lado, la investigación científica sugiere que la cafeína favorece el uso de las grasas como fuente de energía, lo que ayuda a potenciar el rendimiento físico y a regular el metabolismo. Uno de los estudios clásicos realizados en cámara metabólica documentó un aumento en la oxidación de lípidos en mujeres que consumen café con cafeína, en comparación con quienes prefieren la versión descafeinada.

Efectos de la cafeína y otras alternativas

Especialistas en nutrición destacan que los compuestos presentes en el café contribuyen a la protección celular y al rendimiento mental de adultos, apoyando la memoria, la atención y el ánimo estable durante la jornada (Imagen Ilustrativa Infobae)

La respuesta al café varía entre personas. Algunas metabolizan la cafeína con rapidez y toleran 2 o 3 tazas al día, mientras que otras requieren ajustar la cantidad para evitar nerviosismo o alteraciones del sueño. Como explican las especialistas citadas, el consumo recomendado suele situarse entre 2 y 3 tazas diarias, preferentemente por la mañana y nunca en las horas previas al descanso nocturno, debido al impacto de la cafeína en las fases profundas del sueño.

El café descafeinado también conserva parte de los antioxidantes y puede representar una opción útil para quienes buscan los efectos protectores sin la activación característica. Alternativas como el té verde o el matcha aportan catequinas y otros antioxidantes, aunque su impacto metabólico no iguala al del café tradicional.

El consumo de azúcar en esta bebida puede neutralizar algunos de los beneficios metabólicos, ya que provoca subidas rápidas de glucosa y caídas posteriores que afectan la energía. Para quienes buscan mantener un ritmo estable durante la mañana, lo ideal consiste en consumir el café sin endulzantes o con opciones bajas en calorías.

Recomendaciones y consumo responsable

La integración del café en la vida cotidiana requiere constancia y equilibrio. No representa una fórmula única de solución a todos los trastornos de energía o memoria, pero puede formar parte de una rutina apropiada cuando se utiliza la dosis recomendada, en el contexto de una dieta equilibrada. Los expertos insisten en consultar al médico ante síntomas persistentes de cansancio o dificultades de memoria, para descartar otras causas y ajustar la estrategia nutricional.

El café resalta como bebida asociada al metabolismo, la energía y la función cognitiva a partir de los 40 años. Su aporte de antioxidantes, vitaminas y minerales lo ubica como elección para quienes buscan mejorar el rendimiento físico y mental en la mediana edad.