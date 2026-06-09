Salud

¿Cinta de correr o elíptica? Así impacta cada máquina en tu rutina y tu salud

Expertos detallan cómo varía el esfuerzo físico, el cuidado articular y la transferencia al movimiento diario entre ambas opciones de entrenamiento cardiovascular

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Ilustración de dos personas ejercitándose en un gimnasio moderno: una en una cinta de correr negra y otra en una elíptica blanca, con ventanales y paredes azul pastel.
La cinta de correr y la elíptica ofrecen entrenamiento cardiovascular, pero su elección depende del objetivo personal y del perfil de cada usuario (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes buscan un entrenamiento cardiovascular eficiente, tanto la cinta de correr como la elíptica son alternativas comunes en gimnasios. Aunque ambas permiten trabajar la resistencia y realizar sesiones aeróbicas, su funcionamiento y los beneficios que ofrecen varían. Un artículo de GQ recopila opiniones de expertos para ayudar a elegir la máquina más conveniente según el perfil y el objetivo personal.

Diferencias fundamentales entre la cinta de correr y la elíptica en ejercicios cardiovasculares

La cinta de correr reproduce el gesto natural de caminar o correr, mientras que la elíptica ofrece un movimiento más suave y circular, reduciendo el impacto sobre las articulaciones. Según la doctora Megha Abraham, de Houston, Texas, ambas máquinas pueden ser útiles, pero la elección depende de lo que se busque lograr con el entrenamiento.

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Una mujer con auriculares y ropa deportiva corre en una cinta en un gimnasio luminoso, con ondas de sonido visuales y vistas a una ciudad.
La cinta de correr favorece la transferencia al movimiento diario y deportivo, por lo que resulta útil para mejorar la resistencia y la movilidad cotidiana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si bien las dos permiten un trabajo cardiovascular efectivo, la cinta favorece la transferencia de habilidades al movimiento diario y deportivo. En cambio, la elíptica resulta más apropiada para quienes buscan minimizar el riesgo de molestias articulares o lesiones durante el ejercicio.

Cuándo conviene la cinta de correr

Para quienes entrenan con el objetivo de mejorar su rendimiento en carrera, la cinta de correr se presenta como la opción más adecuada. La fisioterapeuta Milica McDowell señala que el principio de especificidad es clave: entrenar en cinta es lo más parecido a correr fuera del gimnasio.

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Esta máquina permite perfeccionar la técnica, trabajar el patrón de zancada y ajustar detalles de la postura, el balanceo de brazos y la pisada. Según McDowell, la elíptica puede ser útil como transición tras una lesión, pero no aporta los mismos beneficios técnicos para corredores sanos.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El gasto calórico cambia según la intensidad, ya que la cinta de correr puede quemar más calorías a alta velocidad y la elíptica puede elevar el consumo a ritmos moderados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Impacto de la cinta de correr en la longevidad y la movilidad cotidiana

El uso habitual de la cinta de correr no solo beneficia a los corredores, sino también a quienes buscan mantener su movilidad a lo largo de los años. El fisiólogo Alex Rothstein explica que caminar o correr en cinta ayuda a conservar patrones de movimiento saludables, esenciales para la vida diaria.

Aunque la cinta implica mayor impacto que la elíptica, este estímulo resulta positivo para adaptar el cuerpo a las demandas del entorno real. La posibilidad de ajustar la inclinación contribuye a moderar el esfuerzo y a simular condiciones similares a las del exterior, favoreciendo la longevidad funcional.

Cuándo conviene la elíptica

La elíptica destaca como una opción de bajo impacto, especialmente indicada para quienes padecen molestias en rodillas, caderas o tobillos. Su diseño minimiza la presión sobre las articulaciones, permitiendo ejercitarse sin agravar lesiones previas. La doctora Megha Abraham menciona que la elíptica resulta recomendable para personas con artritis o problemas articulares.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La elíptica puede servir como complemento o como transición tras una lesión, pero no reemplaza los beneficios técnicos de la cinta de correr en corredores sanos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El movimiento que propone esta máquina no se transfiere de forma directa a las actividades cotidianas fuera del gimnasio. Por ello, la elíptica es ideal como complemento o en fases de recuperación, pero no debería ser la única opción para quienes pueden tolerar cierto impacto.

Qué máquina exige más al cuerpo

El gasto calórico varía según la máquina y la intensidad del ejercicio. Según Milica McDowell, experta en rendimiento humano y ejercicio, la cinta de correr puede permitir quemar más calorías a alta velocidad, pero la elíptica facilita un trabajo de cuerpo completo, lo que puede elevar el gasto energético a ritmos moderados.

La elíptica involucra tanto el tren superior como el inferior, mientras que la cinta se centra principalmente en las piernas y el core. Este trabajo integral permite que, a intensidades similares, la elíptica pueda igualar o incluso superar el consumo calórico de la cinta en ciertas circunstancias.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El gasto calórico cambia según la intensidad, ya que la cinta de correr puede quemar más calorías a alta velocidad y la elíptica puede elevar el consumo a ritmos moderados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones de expertos sobre cuál elegir y cómo combinarlas

Los expertos citados coinciden en que la cinta de correr ofrece más beneficios generales, sobre todo para quienes buscan mejorar la técnica y la movilidad aplicable a la vida diaria. No obstante, la elíptica es insustituible para quienes necesitan proteger sus articulaciones o recuperarse de lesiones.

Para quienes desean mantener la motivación y la constancia, los especialistas recomiendan alternar o combinar ambas máquinas a lo largo de la semana. Dividir la sesión en bloques de diferentes equipos puede favorecer la adherencia al ejercicio y evitar el aburrimiento, promoviendo resultados más sostenidos.

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