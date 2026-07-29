República Dominicana lanza un programa de créditos educativos para estudios superiores desde 2026

El Gobierno de la República Dominicana abre la primera convocatoria de Impulsa tu Futuro para cursar en 2026 (Foto cortesía Presidencia de la República)

Guardar

República Dominicana lanzó este martes el programa de créditos educativos Impulsa tu Futuro, presentado por el presidente del país, Luis Abinader, y el ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps. La iniciativa financiará estudios superiores en el país y en el extranjero, con una primera convocatoria ya abierta para cursar este mismo año.

La propuesta apunta a ampliar el acceso a la educación técnica, universitaria y de posgrado para jóvenes y adultos dominicanos. Según información oficial de la Presidencia de la República Dominicana, el programa comenzará con una cantidad limitada de beneficiarios y prevé ampliar su cobertura en los próximos años.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el Ministerio de Educación (MINRED), Impulsa tu Futuro ofrece una alternativa de financiamiento para quienes buscan iniciar o continuar una carrera universitaria, un programa técnico o estudios de posgrado. También está dirigido a adultos que hayan interrumpido su formación y quieran retomarla.

¿Cómo funcionarán los créditos?

El diario Diario Libre informó que los créditos se otorgarán en condiciones financieras favorables y podrán cubrir no solo los costos académicos, sino también gastos de manutención, transporte y otros asociados a los estudios, según la modalidad y las necesidades justificadas de cada beneficiario.

Lanzaron un programa de créditos educativos para estudiar en el país y en el exterior en República Dominicana (Foto cortesía Presidencia de la República)

La iniciativa también prevé incentivos diferenciados según el nivel de formación, períodos de gracia durante los estudios, plazos de amortización amplios y una transición tras la graduación para facilitar la inserción laboral antes del inicio del pago del préstamo.

PUBLICIDAD

¿A quiénes está dirigido el programa?

Durante el acto de lanzamiento, el ministro Luis Miguel de Camps subrayó que el programa no está dirigido solo a quienes acaban de finalizar el bachillerato. “Pensamos no solo en los jóvenes, sino también en los adultos que interrumpieron sus estudios, regresaron a la escuela, terminaron la secundaria y hoy desean seguir preparándose”, indicó De Camps.

Según la información oficial, el proceso de solicitud busca ser ágil y flexible, con opciones para quienes no cuentan con historial crediticio. El financiamiento está orientado especialmente a áreas prioritarias para el desarrollo nacional, como informática y comunicaciones, electricidad y electrónica, salud y bienestar, y agropecuaria.

PUBLICIDAD

Cómo postularse y cuándo abre la convocatoria

Los estudiantes meritorios del sistema educativo público y egresados del programa Prepara podrán realizar la solicitud en línea y acceder a financiamiento educativo para continuar su formación. El portal oficial para aplicar es https://impulsatufuturo.minerd.gob.do/.

“Estudia hoy, paga cuando te gradúes”: el nuevo crédito educativo, la pausa antes de empezar a devolverlo y el guiño a quienes no tienen historial (Foto cortesía Presidencia de la República)

Entre los mensajes de la campaña figura la consigna “Estudia hoy, paga cuando te gradúes”. Según detalló Diario Libre, la primera convocatoria ya está abierta y permitirá a los beneficiarios iniciar o avanzar en su educación superior durante 2026.

Avances en la distribución de materiales para año escolar 2026-2027

El MINERD indicó este domingo que continúa ejecutando el plan de preparación para el inicio del año escolar 2026-2027, mediante la distribución de materiales educativos, la entrega de utilería escolar y la habilitación de nuevas aulas, con el objetivo de garantizar que estudiantes y docentes encuentren las condiciones necesarias desde el primer día de docencia.

PUBLICIDAD

Ya se han distribuido 3,071,764 libros de texto y 4,532,609 cuadernos de trabajo, mientras que el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) ha entregado 678,925 kits de utilería escolar y la Dirección de Infraestructura Escolar desarrolla un programa que contempla la entrega de 1,500 nuevas aulas para el inicio del año escolar en agosto y completar entre 2,300 a 2,500 a final de año.