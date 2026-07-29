Amplio operativo en Fuerte Apache en busca de un adolescente acusado de matar a un policía

El adolescente acusado del homicidio de Alan Molina

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Agentes de Delitos Complejos de la Policía bonaerense despliegan un amplio operativo en el Barrio Ejército de los Andes, más conocido como Fuerte Apache, en busca de un adolescente de 17 años y su cómplice, acusados del homicidio de Alan Molina, un policía de 26 años, padre de un bebé de dos meses.

Fuentes del caso indicaron a Infobae que se realizaron más de 20 allanamientos simultáneos y que son 11 los detenidos hasta el momento.

Molina fue asesinado en el Nudo 1 del asentamiento, ubicado en Avenida Militar al 2900, durante un enfrentamiento armado, el 18 de julio pasado.

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El principal sospechoso fue identificado como J.M. y tiene antecedentes por otro homicidio cometido meses atrás. Las fuentes indicaron, además, que sería parte de un grupo narco que opera en la zona.

El hecho ocurrió cuando el 911 de Tres de Febrero tomó conocimiento de un enfrentamiento armado. Molina, que prestaba servicio en la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA), se dirigió al lugar indicado junto a otros policías.

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Cuando llegaron a la escena, intentaron identificar a dos hombres que huyeron corriendo hacia el interior del Nudo Uno. Durante la persecución, Molina se adelantó aproximadamente 30 metros respecto a sus compañeros y, al ingresar al lugar, fue recibido con disparos que impactaron en su cuerpo.

El efectivo herido fue trasladado al hospital Carrillo de Ciudadela, donde ingresó inconsciente. Los médicos de guardia informaron que presentaba heridas de arma de fuego: dos orificios, uno en la axila derecha y otro en la cintura del lado izquierdo, ambos sin orificio de salida.

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Posteriormente, la víctima falleció como consecuencia de las lesiones sufridas.

El dolor de la familia

Alan Fabián Molina tenía 26 años, un hijo de dos meses y había egresado de la carrera policial apenas cuatro meses antes de ser asesinado a tiros. En medio del dolor, su pareja le dedicó un sentido mensaje de despedida. “Se me destrozó el alma”, resumió la mujer en redes sociales.

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El texto se publicó unas horas antes de que despidieran los restos del joven, junto a una fotografía del oficial con el bebé de ambos, en donde expresaba la tristeza por la abrupta partida. “Tengo el corazón destrozado. Todavía no caigo de lo que pasó. Me pregunto: ¿por qué te tuvo que pasar a vos? Se me destrozó el alma al escuchar el llamado sobre lo que te había pasado, sobre lo que te habían hecho”, lamentó Stephanie y, en un tramo cargado de dolor, reclamó: “No te tenías que ir, tenías que quedarte con nosotros, con tu hijo que tanto quisiste”.

El posteo cerró con una referencia a su bebé: “Te prometo que voy a hablarle de vos, me voy a encargar de que él te conozca y sepa que lo amaste mucho”.

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El agente era oriundo de Tres Arroyos y Había egresado de la carrera policial en el Instituto Juan Vucetich en marzo de 2026. Además, tenía cinturón negro de karate.

La causa fue caratulada como homicidio agravado y quedó bajo la órbita de la justicia penal juvenil.

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