Del picante al alivio del dolor: qué es la capsaicina y cómo puede beneficiar al organismo

La capsaicina, el compuesto activo de chiles y ajíes, acumula evidencia científica sobre efectos metabólicos, antioxidantes, cardioprotectores y analgésicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La capsaicina, el compuesto activo que otorga su picante a los chiles y ajíes, acumula evidencia científica que va más allá de su rol en la cocina.

Investigaciones recientes señalaron que esta molécula natural actúa sobre múltiples sistemas del organismo: desde la regulación metabólica hasta el alivio del dolor crónico, pasando por efectos antioxidantes y cardioprotectores.

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El interés por la capsaicina no es nuevo, pero la acumulación de ensayos clínicos y revisiones sistemáticas en los últimos años amplía el alcance de la evidencia disponible.

Metaanálisis publicados recientemente documentaron reducciones modestas pero estadísticamente significativas en los niveles de triglicéridos y colesterol LDL en personas con síndrome metabólico u obesidad, así como aumentos en el gasto energético en reposo.

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Metaanálisis recientes indicaron que la capsaicina reduce de forma modesta los triglicéridos y el colesterol LDL en personas con síndrome metabólico u obesidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según publicó Cleveland Clinic, el médico especialista en manejo del dolor Haren Bodepudi explicó que los beneficios y los riesgos de la capsaicina dependen en buena medida de la forma en que se la consume, ya sea como alimento, suplemento o aplicación tópica.

Esa distinción es clave para comprender qué puede esperarse de esta sustancia. Incorporada a la dieta a través de alimentos picantes, la capsaicina puede contribuir a la salud de distintas maneras.

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En formato tópico, su mecanismo de acción sobre el dolor es diferente al de los analgésicos convencionales. Y en forma de suplemento, los riesgos superan con frecuencia a los beneficios documentados.

Metabolismo, peso y sistema cardiovascular

Una revisión publicada en 2023 analizó la evidencia disponible sobre los efectos metabólicos de la capsaicina e identificó que el compuesto actúa principalmente a través del receptor TRPV1, un canal iónico presente en células nerviosas y tejidos periféricos, cuya activación desencadena una serie de respuestas metabólicas.

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Entre ellas se cuentan el aumento de la termogénesis en el tejido adiposo pardo, la mejora de la sensibilidad a la insulina y la reducción de marcadores inflamatorios.

La capsaicina aumenta el gasto energético en reposo y la termogénesis a través del receptor TRPV1, con efectos observados sobre todo en personas con índice de masa corporal superior a 25 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un metaanálisis citado en ese trabajo encontró que la ingesta de capsaicina o capsinoides produce un aumento modesto del gasto energético de alrededor de 58 kilocalorías por día y una reducción del cociente respiratorio en personas con un índice de masa corporal superior a 25, lo que sugiere mayor oxidación de lípidos.

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Los autores advirtieron que los efectos son complementarios a otros hábitos saludables y no se observaron en personas con peso normal.

Sobre el perfil lipídico, revisiones sistemáticas y metaanálisis registraron que el consumo de capsaicina reduce los niveles de colesterol total y de lipoproteínas de baja densidad (LDL) en personas con síndrome metabólico.

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El compuesto también demostró disminuir los triglicéridos en ayunas mediante la activación de receptores nucleares que regulan negativamente las vías inflamatorias. El experto citado por Cleveland Clinic advirtió que aún no hay claridad sobre qué cantidad de capsaicina dietaria es necesaria para obtener estos efectos.

El mecanismo del alivio del dolor

Uno de los usos mejor documentados de la capsaicina es el alivio del dolor neuropático y musculoesquelético mediante formulaciones tópicas, es decir, aquellas que se aplican directamente sobre la piel en la zona afectada.

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Los ensayos clínicos sobre capsaicina concluyeron que el compuesto es eficaz en el manejo de la neuropatía diabética, la osteoartritis y otros trastornos musculoesqueléticos (Freepik)

A diferencia de los analgésicos clásicos, que inhiben la percepción del dolor, la capsaicina actúa por sobreestimulación: al aplicarse sobre la piel, activa de manera intensa los receptores TRPV1 en las terminaciones nerviosas, lo que provoca una liberación masiva y posterior agotamiento de la sustancia P, un neurotransmisor vinculado a la transmisión de esas señales.

Una investigación de 2025 publicada en la revista Journal of Pharmacy and Pharmacology examinó ensayos clínicos y estudios preclínicos sobre las aplicaciones farmacológicas de la capsaicina, y concluyó que el compuesto resulta eficaz en el manejo de la neuropatía diabética, la osteoartritis y los trastornos musculoesqueléticos.

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Las concentraciones utilizadas en cremas van del 0,025% al 0,1%, mientras que los parches de alta concentración, usados bajo supervisión médica, alcanzan porcentajes más elevados para el tratamiento del dolor neuropático severo.

El Dr. Bodepudi señaló que muchas personas abandonan el tratamiento tópico de manera prematura porque la sensación inicial de ardor o quemazón lleva a pensar que el producto no funciona o empeora el cuadro.

La capsaicina tópica se usa para el alivio del dolor neuropático y musculoesquelético mediante la activación intensa de los receptores TRPV1 en la piel (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Puede sentirse más molestia al principio. Pero a medida que los químicos que señalan el dolor se agotan, el dolor debería mejorar”, afirmó a Cleveland Clinic. Según detalló, el efecto suele notarse después de varios días de uso continuado.

Precauciones y límites del conocimiento actual

El consumo de alimentos picantes en cantidades elevadas o el uso de suplementos de capsaicina puede provocar irritación gastrointestinal, acidez, náuseas o diarrea.

El experto recomendó comenzar con variedades de ají menos picantes e ir incorporando gradualmente mayor intensidad. “No es necesario comer los pimientos más picantes para disfrutar de los posibles beneficios”, señaló Bodepudi.

El consumo elevado de alimentos picantes o suplementos de capsaicina puede provocar irritación gastrointestinal, y un estudio advirtió sobre posibles efectos vasoconstrictores en personas con enfermedades cardiovasculares (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso de los suplementos de capsaicina, la institución médica advirtió que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) no los regula con el mismo nivel de control que los medicamentos.

Como consecuencia, no existe garantía de que su contenido o sus efectos se correspondan con lo que indican las etiquetas. Además, el consumo de dosis elevadas puede provocar irritación del tracto digestivo.

La evidencia científica también plantea otros posibles riesgos. Un estudio publicado en 2026 en Discovery Journals señaló que una ingesta elevada de capsaicina podría generar efectos vasoconstrictores, un aspecto que podría resultar especialmente relevante para personas con enfermedades cardiovasculares preexistentes.