Salud
Agregar Infobae enGoogle

Del picante al alivio del dolor: qué es la capsaicina y cómo puede beneficiar al organismo

Según un informe de Cleveland Clinic, el compuesto activo de los ajíes acumula evidencia sobre su impacto en el metabolismo y sistema cardiovascular, aunque los expertos advirtieron que el formato de consumo define sus efectos y riesgos

Pimientos chiles rojos enteros y rebanados, semillas, hojas verdes, silueta humana con órganos internos, iconos de cerebro, corazón y llama.
La capsaicina, el compuesto activo de chiles y ajíes, acumula evidencia científica sobre efectos metabólicos, antioxidantes, cardioprotectores y analgésicos (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La capsaicina, el compuesto activo que otorga su picante a los chiles y ajíes, acumula evidencia científica que va más allá de su rol en la cocina.

Investigaciones recientes señalaron que esta molécula natural actúa sobre múltiples sistemas del organismo: desde la regulación metabólica hasta el alivio del dolor crónico, pasando por efectos antioxidantes y cardioprotectores.

PUBLICIDAD

El interés por la capsaicina no es nuevo, pero la acumulación de ensayos clínicos y revisiones sistemáticas en los últimos años amplía el alcance de la evidencia disponible.

Metaanálisis publicados recientemente documentaron reducciones modestas pero estadísticamente significativas en los niveles de triglicéridos y colesterol LDL en personas con síndrome metabólico u obesidad, así como aumentos en el gasto energético en reposo.

PUBLICIDAD

Medio chile jalapeño verde abierto, con sus semillas y una representación microscópica de la capsaicina.
Metaanálisis recientes indicaron que la capsaicina reduce de forma modesta los triglicéridos y el colesterol LDL en personas con síndrome metabólico u obesidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según publicó Cleveland Clinic, el médico especialista en manejo del dolor Haren Bodepudi explicó que los beneficios y los riesgos de la capsaicina dependen en buena medida de la forma en que se la consume, ya sea como alimento, suplemento o aplicación tópica.

Esa distinción es clave para comprender qué puede esperarse de esta sustancia. Incorporada a la dieta a través de alimentos picantes, la capsaicina puede contribuir a la salud de distintas maneras.

En formato tópico, su mecanismo de acción sobre el dolor es diferente al de los analgésicos convencionales. Y en forma de suplemento, los riesgos superan con frecuencia a los beneficios documentados.

Metabolismo, peso y sistema cardiovascular

Una revisión publicada en 2023 analizó la evidencia disponible sobre los efectos metabólicos de la capsaicina e identificó que el compuesto actúa principalmente a través del receptor TRPV1, un canal iónico presente en células nerviosas y tejidos periféricos, cuya activación desencadena una serie de respuestas metabólicas.

Entre ellas se cuentan el aumento de la termogénesis en el tejido adiposo pardo, la mejora de la sensibilidad a la insulina y la reducción de marcadores inflamatorios.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La capsaicina aumenta el gasto energético en reposo y la termogénesis a través del receptor TRPV1, con efectos observados sobre todo en personas con índice de masa corporal superior a 25 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un metaanálisis citado en ese trabajo encontró que la ingesta de capsaicina o capsinoides produce un aumento modesto del gasto energético de alrededor de 58 kilocalorías por día y una reducción del cociente respiratorio en personas con un índice de masa corporal superior a 25, lo que sugiere mayor oxidación de lípidos.

Los autores advirtieron que los efectos son complementarios a otros hábitos saludables y no se observaron en personas con peso normal.

Sobre el perfil lipídico, revisiones sistemáticas y metaanálisis registraron que el consumo de capsaicina reduce los niveles de colesterol total y de lipoproteínas de baja densidad (LDL) en personas con síndrome metabólico.

El compuesto también demostró disminuir los triglicéridos en ayunas mediante la activación de receptores nucleares que regulan negativamente las vías inflamatorias. El experto citado por Cleveland Clinic advirtió que aún no hay claridad sobre qué cantidad de capsaicina dietaria es necesaria para obtener estos efectos.

El mecanismo del alivio del dolor

Uno de los usos mejor documentados de la capsaicina es el alivio del dolor neuropático y musculoesquelético mediante formulaciones tópicas, es decir, aquellas que se aplican directamente sobre la piel en la zona afectada.

chile picante
Los ensayos clínicos sobre capsaicina concluyeron que el compuesto es eficaz en el manejo de la neuropatía diabética, la osteoartritis y otros trastornos musculoesqueléticos (Freepik)

A diferencia de los analgésicos clásicos, que inhiben la percepción del dolor, la capsaicina actúa por sobreestimulación: al aplicarse sobre la piel, activa de manera intensa los receptores TRPV1 en las terminaciones nerviosas, lo que provoca una liberación masiva y posterior agotamiento de la sustancia P, un neurotransmisor vinculado a la transmisión de esas señales.

Una investigación de 2025 publicada en la revista Journal of Pharmacy and Pharmacology examinó ensayos clínicos y estudios preclínicos sobre las aplicaciones farmacológicas de la capsaicina, y concluyó que el compuesto resulta eficaz en el manejo de la neuropatía diabética, la osteoartritis y los trastornos musculoesqueléticos.

Las concentraciones utilizadas en cremas van del 0,025% al 0,1%, mientras que los parches de alta concentración, usados bajo supervisión médica, alcanzan porcentajes más elevados para el tratamiento del dolor neuropático severo.

El Dr. Bodepudi señaló que muchas personas abandonan el tratamiento tópico de manera prematura porque la sensación inicial de ardor o quemazón lleva a pensar que el producto no funciona o empeora el cuadro.

Mujer sentada aplica crema blanca en la pierna, con un tubo de crema de capsaicina y una taza en una mesa al lado.
La capsaicina tópica se usa para el alivio del dolor neuropático y musculoesquelético mediante la activación intensa de los receptores TRPV1 en la piel (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Puede sentirse más molestia al principio. Pero a medida que los químicos que señalan el dolor se agotan, el dolor debería mejorar”, afirmó a Cleveland Clinic. Según detalló, el efecto suele notarse después de varios días de uso continuado.

Precauciones y límites del conocimiento actual

El consumo de alimentos picantes en cantidades elevadas o el uso de suplementos de capsaicina puede provocar irritación gastrointestinal, acidez, náuseas o diarrea.

El experto recomendó comenzar con variedades de ají menos picantes e ir incorporando gradualmente mayor intensidad. “No es necesario comer los pimientos más picantes para disfrutar de los posibles beneficios”, señaló Bodepudi.

Platillo mexicano de bistec con nopales y pimientos, receta casera nutritiva, guiso de carne y vegetales tradicionales. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El consumo elevado de alimentos picantes o suplementos de capsaicina puede provocar irritación gastrointestinal, y un estudio advirtió sobre posibles efectos vasoconstrictores en personas con enfermedades cardiovasculares (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso de los suplementos de capsaicina, la institución médica advirtió que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) no los regula con el mismo nivel de control que los medicamentos.

Como consecuencia, no existe garantía de que su contenido o sus efectos se correspondan con lo que indican las etiquetas. Además, el consumo de dosis elevadas puede provocar irritación del tracto digestivo.

La evidencia científica también plantea otros posibles riesgos. Un estudio publicado en 2026 en Discovery Journals señaló que una ingesta elevada de capsaicina podría generar efectos vasoconstrictores, un aspecto que podría resultar especialmente relevante para personas con enfermedades cardiovasculares preexistentes.

Temas Relacionados

Comida PicanteChilesCapsaicinaPimientosAjíesMetabolismoDolorSuplementosMagazinesNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Una de cada tres mujeres no identifica la perimenopausia cuando la atraviesa: los 7 signos que pueden marcar la diferencia

Un nuevo estudio cuantificó por primera vez la extensión de esta incertidumbre y encontró que la confusión de síntomas, las brechas de conocimiento y las barreras médicas son sus causas principales

Una de cada tres mujeres no identifica la perimenopausia cuando la atraviesa: los 7 signos que pueden marcar la diferencia

Los 4 estiramientos que un fisioterapeuta recomienda para aliviar la fascitis plantar

Una rutina sencilla orientada a mejorar la movilidad del pie y la pantorrilla puede contribuir a reducir las molestias asociadas con esta afección frecuente

Los 4 estiramientos que un fisioterapeuta recomienda para aliviar la fascitis plantar

7 soluciones naturales avaladas por la ciencia para la congestión, el dolor de cabeza y la digestión

Algunos remedios caseros son solo mitos, pero unos pocos cuentan con el respaldo de expertos y estudios que confirman sus beneficios. Qué tener en cuenta y cuándo consultar a un médico

7 soluciones naturales avaladas por la ciencia para la congestión, el dolor de cabeza y la digestión

Migraña o cefalea sinusal: cómo identificar cada una según los síntomas

El dolor facial, la presión en la cabeza y la congestión nasal aparecen en ambos cuadros, y pueden llevar a diagnósticos erróneos y tratamientos inadecuados

Migraña o cefalea sinusal: cómo identificar cada una según los síntomas

Los 7 alimentos que la ciencia recomienda para combatir el hígado graso

Cerca de 400 millones de personas padecen esta enfermedad silenciosa y la mayoría lo ignora hasta que el daño está avanzado. Qué se incorpora y cuáles se evitan son ahora el eje terapéutico central según múltiples revisiones científicas

Los 7 alimentos que la ciencia recomienda para combatir el hígado graso

DEPORTES

River Plate buscará su primer triunfo en el Torneo Clausura ante Gimnasia en La Plata: hora, TV y formaciones

River Plate buscará su primer triunfo en el Torneo Clausura ante Gimnasia en La Plata: hora, TV y formaciones

Revelaron detalles de la pelea en el vestuario de la Selección de Colombia que acabó con Néstor Lorenzo en el piso

Un título memorable y un sí que lo cambió todo: la historia de amor detrás de la primera estrella de Racing en el fútbol femenino

El mercado de pases de la selección argentina rumbo al Mundial 2030

Tiene 17 años, es hijo de un ex número 1 del mundo y logró su primer triunfo en el circuito ATP

TELESHOW

Un nuevo Congelados en Gran Hermano enterneció a todos: la emotiva visita de Nilsa, la madre de Campanita

Un nuevo Congelados en Gran Hermano enterneció a todos: la emotiva visita de Nilsa, la madre de Campanita

El desgarrador recuerdo de un participante de Es mi sueño: “Yo tenía que secar la sangre de mi mamá”

José María Muscari en “Lo de Pampita”: “Lo más desafiante para mí es criar a un hijo heterosexual”

Gustavo Garzón recordó la insólita táctica que usó para encontrar a su hijo después de que se extraviara en el parque

Lali Espósito sorprendió al aire a Pedro Rosemblat e hizo estallar de risa al estudio: “¿Sabés cómo te dicen a vos?"

INFOBAE AMÉRICA

Rusia emitió una orden de búsqueda internacional contra el creador de Telegram

Rusia emitió una orden de búsqueda internacional contra el creador de Telegram

Una agencia de la ONU alertó sobre la suba del tráfico de personas en centros de estafas en línea

Francia ordenó la evacuación de otras 4.000 personas por los incendios forestales en medio de una nueva ola de calor

Santiago Peña se reunió con Felipe VI para abordar los desafíos globales y la cooperación de cara a la Cumbre Iberoamericana

Benjamin Netanyahu afirmó que comparte con Donald Trump un “compromiso común” para impedir que Irán obtenga armas nucleares