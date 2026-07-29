Histórica sanción en Brasil: le fracturó la pierna y no volverá a jugar hasta que su rival se recupere

Así fue la falta de Victor Gabriel a Gabriel Pec

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El Superior Tribunal de Justicia Deportiva (STJD) de Brasil dictó una sanción sin precedentes en el fútbol local: el defensor de Internacional de Porto Alegre, Victor Gabriel, ha quedado inhabilitado para competir hasta que el delantero de Cruzeiro, Gabriel Pec, reciba el alta médica tras la fractura que sufrió. La decisión, informada este martes por la Sexta Comisión Disciplinaria del tribunal marca un precedente en la aplicación de medidas disciplinarias por lesiones graves en la liga brasileña.

El episodio que desencadenó esta resolución ocurrió en el enfrentamiento entre Inter de Porto Alegre y Cruzeiro por la decimonovena fecha del campeonato brasileño, celebrado el miércoles pasado. A los 13 minutos del segundo tiempo, una entrada de Victor Gabriel sobre Gabriel Pec derivó en la expulsión directa del defensor por uso de fuerza excesiva.

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Los exámenes médicos realizados al delantero confirmaron una fractura en la tibia de la pierna izquierda, lesión que requirió intervención quirúrgica el sábado. “La cirugía se realizó con éxito. Para la honra y la gloria de Dios. Sin Él, nada sería posible”, escribió Gabriel Pec en su cuenta de Instagram tras la operación junto a una imagen en la que aparece en la camilla de la clínica levantando sus dedos pulgares. El atacante agradeció a los médicos responsables y a quienes le enviaron mensajes de apoyo, y afirmó: “Busco recuperarme de la mejor manera posible y lo más rápido que pueda para seguir haciendo lo que amo. Con mis sueños y metas intactos”.

Gabriel Pec, tras salir de la cirugía

El tribunal consideró que la sanción habitual —que oscila entre uno y seis partidos de suspensión en casos de jugadas violentas— resultaba insuficiente ante la magnitud de la lesión. Por ello, resolvió que Victor Gabriel permanecerá inhabilitado hasta que Gabriel Pec esté en condiciones de regresar a los entrenamientos, con un plazo máximo de 180 días. Esta decisión implica que el zaguero solo podrá volver a disputar partidos cuando los servicios médicos de Cruzeiro confirmen la reincorporación total del atacante a las prácticas habituales, lo que se estima sucederá en un periodo de entre tres y cuatro meses.

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Según explicó Globo Esporte, Víctor Gabriel fue juzgado en virtud del artículo 254 del Código Brasileño de Justicia Deportiva (CBJD), que trata sobre el juego violento y prevé una suspensión de uno a seis partidos. Sin embargo, la Fiscalía presentó la denuncia con una circunstancia agravante, tal como se estipula en el párrafo 3 del mismo artículo. “Si la parte lesionada sigue sin poder practicar el deporte como consecuencia de una entrada violenta grave, el agresor podrá permanecer suspendido hasta que la parte lesionada pueda volver a entrenar, respetando un período máximo de ciento ochenta días”, sostiene.

El auditor ponente Rodrigo Steinmann del Bayer votó a favor de una suspensión de seis partidos, pero sin penalización por tiempo. Sin embargo, el presidente Jorge Octavio Lavocat Galvão y los auditores Eduardo Xible Salles Ramos y Aline Gonçalves Jatahy no estuvieron de acuerdo y votaron a favor de la aplicación del párrafo 3.

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Durante la audiencia realizada este martes, Victor Gabriel expresó su pesar ante los miembros del tribunal. “Paso noches en vela rezando por él. Pido perdón de todo corazón a toda la gente del Cruzeiro”, manifestó el defensor, según consignó la agencia EFE. Entre lágrimas, insistió en que no tuvo intención de lastimar a su colega y que los días posteriores al incidente han sido de angustia y reflexión.

El caso ha generado repercusión en el fútbol brasileño, dado que Gabriel Pec había sido presentado como refuerzo de Cruzeiro procedente del LA Galaxy el pasado 7 de julio y el encuentro ante Inter de Porto Alegre marcaba su debut como titular. La lesión, que lo apartará de las canchas durante varios meses, representa un revés tanto en lo personal como para el club, que apostaba por su incorporación para fortalecer el ataque en la segunda mitad del torneo.

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La sanción también golpea a los de Porto Alegre, que pierden a uno de sus defensores habituales en una etapa crítica de la temporada. El equipo de Porto Alegre se ubica en la decimosexta posición del Brasileira, próximo a la zona de descenso, y acumula una serie de cuatro derrotas consecutivas.

El pronunciamiento del tribunal no tiene antecedentes recientes en el campeonato brasileño. La decisión de condicionar la inhabilitación del infractor al tiempo de recuperación de la víctima busca establecer un criterio ejemplificador y proteger la integridad física de los jugadores.

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En su mensaje, Gabriel Pec citó el versículo Josué 1:9 y compartió su convicción de que la fe será clave en el proceso de recuperación: “He decidido mantener mi mirada fija en Cristo. Él es mi fuerza, mi refugio, mi fortaleza, donde encuentro paz y alegría. Y he aprendido a encontrar esa alegría también en medio de las tribulaciones”.