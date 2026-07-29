Deportes
Agregar Infobae enGoogle

Histórica sanción en Brasil: le fracturó la pierna y no volverá a jugar hasta que su rival se recupere

El defensor Victor Gabriel, del Inter de Porto Alegre, recibió un duro castigo tras la lesión que le provocó al delantero de Cruzeiro Gabriel Pec

Así fue la falta de Victor Gabriel a Gabriel Pec
Guardar

El Superior Tribunal de Justicia Deportiva (STJD) de Brasil dictó una sanción sin precedentes en el fútbol local: el defensor de Internacional de Porto Alegre, Victor Gabriel, ha quedado inhabilitado para competir hasta que el delantero de Cruzeiro, Gabriel Pec, reciba el alta médica tras la fractura que sufrió. La decisión, informada este martes por la Sexta Comisión Disciplinaria del tribunal marca un precedente en la aplicación de medidas disciplinarias por lesiones graves en la liga brasileña.

El episodio que desencadenó esta resolución ocurrió en el enfrentamiento entre Inter de Porto Alegre y Cruzeiro por la decimonovena fecha del campeonato brasileño, celebrado el miércoles pasado. A los 13 minutos del segundo tiempo, una entrada de Victor Gabriel sobre Gabriel Pec derivó en la expulsión directa del defensor por uso de fuerza excesiva.

PUBLICIDAD

Los exámenes médicos realizados al delantero confirmaron una fractura en la tibia de la pierna izquierda, lesión que requirió intervención quirúrgica el sábado. “La cirugía se realizó con éxito. Para la honra y la gloria de Dios. Sin Él, nada sería posible”, escribió Gabriel Pec en su cuenta de Instagram tras la operación junto a una imagen en la que aparece en la camilla de la clínica levantando sus dedos pulgares. El atacante agradeció a los médicos responsables y a quienes le enviaron mensajes de apoyo, y afirmó: “Busco recuperarme de la mejor manera posible y lo más rápido que pueda para seguir haciendo lo que amo. Con mis sueños y metas intactos”.

Gabriel Pec cirugía
Gabriel Pec, tras salir de la cirugía

El tribunal consideró que la sanción habitual —que oscila entre uno y seis partidos de suspensión en casos de jugadas violentas— resultaba insuficiente ante la magnitud de la lesión. Por ello, resolvió que Victor Gabriel permanecerá inhabilitado hasta que Gabriel Pec esté en condiciones de regresar a los entrenamientos, con un plazo máximo de 180 días. Esta decisión implica que el zaguero solo podrá volver a disputar partidos cuando los servicios médicos de Cruzeiro confirmen la reincorporación total del atacante a las prácticas habituales, lo que se estima sucederá en un periodo de entre tres y cuatro meses.

PUBLICIDAD

Según explicó Globo Esporte, Víctor Gabriel fue juzgado en virtud del artículo 254 del Código Brasileño de Justicia Deportiva (CBJD), que trata sobre el juego violento y prevé una suspensión de uno a seis partidos. Sin embargo, la Fiscalía presentó la denuncia con una circunstancia agravante, tal como se estipula en el párrafo 3 del mismo artículo. “Si la parte lesionada sigue sin poder practicar el deporte como consecuencia de una entrada violenta grave, el agresor podrá permanecer suspendido hasta que la parte lesionada pueda volver a entrenar, respetando un período máximo de ciento ochenta días”, sostiene.

El auditor ponente Rodrigo Steinmann del Bayer votó a favor de una suspensión de seis partidos, pero sin penalización por tiempo. Sin embargo, el presidente Jorge Octavio Lavocat Galvão y los auditores Eduardo Xible Salles Ramos y Aline Gonçalves Jatahy no estuvieron de acuerdo y votaron a favor de la aplicación del párrafo 3.

Durante la audiencia realizada este martes, Victor Gabriel expresó su pesar ante los miembros del tribunal. “Paso noches en vela rezando por él. Pido perdón de todo corazón a toda la gente del Cruzeiro”, manifestó el defensor, según consignó la agencia EFE. Entre lágrimas, insistió en que no tuvo intención de lastimar a su colega y que los días posteriores al incidente han sido de angustia y reflexión.

El caso ha generado repercusión en el fútbol brasileño, dado que Gabriel Pec había sido presentado como refuerzo de Cruzeiro procedente del LA Galaxy el pasado 7 de julio y el encuentro ante Inter de Porto Alegre marcaba su debut como titular. La lesión, que lo apartará de las canchas durante varios meses, representa un revés tanto en lo personal como para el club, que apostaba por su incorporación para fortalecer el ataque en la segunda mitad del torneo.

La sanción también golpea a los de Porto Alegre, que pierden a uno de sus defensores habituales en una etapa crítica de la temporada. El equipo de Porto Alegre se ubica en la decimosexta posición del Brasileira, próximo a la zona de descenso, y acumula una serie de cuatro derrotas consecutivas.

El pronunciamiento del tribunal no tiene antecedentes recientes en el campeonato brasileño. La decisión de condicionar la inhabilitación del infractor al tiempo de recuperación de la víctima busca establecer un criterio ejemplificador y proteger la integridad física de los jugadores.

En su mensaje, Gabriel Pec citó el versículo Josué 1:9 y compartió su convicción de que la fe será clave en el proceso de recuperación: “He decidido mantener mi mirada fija en Cristo. Él es mi fuerza, mi refugio, mi fortaleza, donde encuentro paz y alegría. Y he aprendido a encontrar esa alegría también en medio de las tribulaciones”.

Temas Relacionados

Gabriel VecVictor GabrielInter de Porto AlegreSerie A BrasilBrasileiraoCruzeiro

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

River Plate buscará su primer triunfo en el Torneo Clausura ante Gimnasia en La Plata: hora, TV y formaciones

El Millonario intentará reponerse en su visita al Bosque. Desde las 19.15, por ESPN Premium

River Plate buscará su primer triunfo en el Torneo Clausura ante Gimnasia en La Plata: hora, TV y formaciones

Las románticas vacaciones de Nicolás Tagliafico y Caro Calvani en Grecia tras el Mundial

El lateral de la selección argentina y la influencer fitness mostraron parte de sus días de descanso en Grecia

Las románticas vacaciones de Nicolás Tagliafico y Caro Calvani en Grecia tras el Mundial

Revelaron detalles de la pelea en el vestuario de la Selección de Colombia que acabó con Néstor Lorenzo en el piso

El entrenador Alberto Suárez contó lo que realmente sucedió, según Jhon Jader Durán, prtagonista del encontronazo

Revelaron detalles de la pelea en el vestuario de la Selección de Colombia que acabó con Néstor Lorenzo en el piso

Un título memorable y un sí que lo cambió todo: la historia de amor detrás de la primera estrella de Racing en el fútbol femenino

La Academia alcanzó un logro inédito tras una campaña dominante en un proceso que por fin encontró su premio. Y se coronó con la unión de Agostina Holzheier, una de las figuras y Franco Muscogorry, entrenador de arqueras

Un título memorable y un sí que lo cambió todo: la historia de amor detrás de la primera estrella de Racing en el fútbol femenino

El mercado de pases de la selección argentina rumbo al Mundial 2030

La actualidad de los jugadores que podrían disputar con la Albiceleste la próxima Copa del Mundo

El mercado de pases de la selección argentina rumbo al Mundial 2030

MALDITOS NERDS

Capcom usa los remakes de Resident Evil para financiar nuevas IP como Pragmata

Capcom usa los remakes de Resident Evil para financiar nuevas IP como Pragmata

Xbox sufrió fallas de inicio de sesión y acceso a juegos en todo el mundo

Jez Corden pone en duda el futuro de ‘Fable’ por su costoso desarrollo

Stewie Griffin tendrá su propia serie animada con Kenan Thompson y Vanessa Bayer en el reparto

El inquietante aspecto de Johnny Depp protagoniza el primer avance de Ebenezer, lo nuevo de Ti West

ENTRETENIMIENTO

El increíble cambio de esta actriz de ’El manual de Ned’ y la extraordinaria suma que ganó después de la serie

El increíble cambio de esta actriz de ’El manual de Ned’ y la extraordinaria suma que ganó después de la serie

Dos youtubers son condenados a prisión por caza ilegal de venados en Ohaio

Un gigante mundial del entretenimiento se asocia con Fénix para competir por Tecnópolis

Amazon prepara una película animada sobre el Sombrerero Loco

El impactante momento en que un tiburón ataca a influencer mientras pescaba en Fiyi: “Sabía que venía por mí”

INFOBAE AMÉRICA

Paraguay decomisó 450 kilos de cocaína boliviana cerca de la frontera con Argentina

Paraguay decomisó 450 kilos de cocaína boliviana cerca de la frontera con Argentina

China quiere que la guerra se eternice en Medio Oriente y multiplica su ayuda al régimen de Irán

El guatemalteco Kevin Cordón gana el oro en bádminton en Santo Domingo 2026

República Dominicana lanza un programa de créditos educativos para estudios superiores desde 2026

El Salvador: Arrestan a conductor tras trágico accidente que cobró la vida de una adulta mayor en Zaragoza