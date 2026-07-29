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Leila Gianni denunció una escalada de violencia narco en La Matanza: “Los vecinos viven atemorizados”

La concejal de La Libertad Avanza aseguró en Infobae en Vivo que las disputas entre bandas criminales se intensificaron en distintas localidades del municipio, denunció la existencia de zonas liberadas

Leila Gianni denunció una escalada de violencia narco en La Matanza y afirmó que los vecinos viven atemorizados
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En los barrios de La Matanza, la preocupación y el miedo se sienten a diario entre los vecinos. Leila Gianni, concejal por La Libertad Avanza, advirtió en Infobae en Vivo sobre una crisis de seguridad marcada por balaceras nocturnas, disputas entre bandas narco y falta de intervención efectiva de las autoridades. La situación alcanza a las 16 localidades del municipio y afecta a familias de los tres cordones urbanos.

La concejal sostuvo que el crecimiento de la inseguridad y del narcotráfico genera temor permanente en los vecinos. Relató que los habitantes de complejos como los de Ciudad Evita sufren enfrentamientos armados a la madrugada, con disparos que atraviesan paredes y puertas. “Los vecinos ya están viviendo atemorizados y piden a gritos: ‘Por favor, ayúdennos’”, sostuvo Gianni.

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Durante los últimos días, la funcionaria enfatizó que las balaceras se produjeron en horarios nocturnos y que la disputa territorial entre bandas narco dejó varios heridos. “A las dos de la mañana empiezan tiros que perforan las paredes y las puertas de las viviendas de vecinos que no tienen absolutamente nada que ver”, describió Gianni al detallar la gravedad de los episodios.

(Infobae en Vivo)
La concejal de La Libertad Avanza advirtió que las balaceras nocturnas y las disputas entre bandas narco afectan a las 16 localidades de La Matanza (Infobae en Vivo)

Inseguridad y expansión narco

Gianni remarcó que la situación en Ciudad Evita se agravó tras operativos policiales recientes. Según su testimonio, tras la detención de algunos integrantes de las bandas que operaban en el lugar, el territorio quedó “acéfalo” y comenzaron a llegar nuevos grupos para disputar el control de la zona. “Se están disparando”, señaló la concejal.

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La funcionaria aseguró que la policía bonaerense “no ingresa” en determinadas áreas, lo que configura para ella una “zona liberada”. Explicó que solo tras gestiones personales ante el Ministerio de Seguridad de la Nación, Gendarmería comenzó a patrullar el lugar, aunque consideró insuficiente el despliegue. “Ya hubo tres heridos de bala”, subrayó.

Gianni afirmó que quienes denuncian la actividad narco también sufren represalias. Indicó que los grupos criminales atacan casas de vecinos que se oponen o se sabe que denunciaron su accionar, ocupando las viviendas para instalar búnkeres. “El vecino se tiene que ir y copan esa casa para generar un nuevo búnker”, explicó.

Intento de asalto en la matanza
La concejal vinculó la inseguridad y la expansión narco en La Matanza con una connivencia de larga data entre sectores judiciales, fuerzas de seguridad y el Ejecutivo municipal

Crisis estructural y denuncias sobre gestión municipal

La concejal de La Libertad Avanza vinculó la crisis de seguridad a problemas estructurales de larga data en La Matanza. Sostuvo que el avance de los delitos no responde a episodios aislados sino a una “connivencia” con sectores del poder judicial, fuerzas de seguridad y del Ejecutivo municipal. “Esto se viene gestando durante décadas”, afirmó Gianni.

La funcionaria también denunció que la venta de droga y la existencia de cocinas narco superan el narcomenudeo. Mencionó que en Virrey del Pino “se están gestando cocinas”, lo que marca una escalada en la organización criminal dentro del municipio. Gianni señaló que los vecinos conocen las ubicaciones de los búnkeres, pero muchas veces no logran concretar denuncias por temor o desconfianza en las autoridades.

En cuanto a la gestión política, Gianni cuestionó la continuidad del mismo color político en la intendencia desde 1983. “Han gestado un aparato enorme, dominando y manipulando a la población en función de hacerla vivir y pasar necesidades extremas”, expresó. Relató situaciones de servicios colapsados, como la presencia de materia fecal en calles de barrios como Golf y Areco, y denunció prácticas de clientelismo en períodos electorales.

Persona herida sentada en el suelo junto a la puerta de una camioneta pickup plateada. Otra persona de pie a su lado en una calle arbolada
La imagen captura el momento en que una persona yace herida en el suelo, resistiéndose a un robo en La Matanza, mientras otra persona permanece de pie junto a una camioneta. (Captura de video)

Reclamos por cambios institucionales y nuevas propuestas

Ante la falta de respuestas, Gianni propuso la creación de una comisión permanente de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito en el Concejo Deliberante de La Matanza. Informó que actualmente no existe un ámbito institucional específico dentro del cuerpo legislativo local para debatir y controlar políticas de seguridad. “Tenemos hasta una comisión de mujeres, géneros y diversidades, pero comisión de seguridad no hay”, afirmó.

La concejal remarcó la necesidad de implementar la boleta única en la provincia de Buenos Aires para reducir la posibilidad de fraude y manipulación electoral. “Si realmente queremos salir a ganar la elección, discutamos este año la aplicación de la boleta única”, insistió Gianni. Según su perspectiva, la transparencia en el proceso electoral es clave para modificar la situación política en el distrito.

Frente a la gravedad de los hechos y la demanda de los vecinos, Gianni aseguró que continuará impulsando proyectos y visibilizando los problemas de seguridad. Advirtió que, en caso de no aprobarse la comisión, hará público el voto de los concejales que se opongan a su creación.

Estrategias de comunicación y repercusión social

Gianni utiliza activamente las redes sociales para exponer la realidad de los barrios y reclamar soluciones. Sostuvo que la espontaneidad y el uso de recursos humorísticos o irónicos en videos permiten que las problemáticas locales trasciendan el distrito. “Gracias a estos videos, de toda la Argentina conocen hasta el barrio más pequeño”, aseguró.

La concejal relató que muchas veces, tras la publicación de un video, las autoridades municipales intervienen rápidamente para resolver reclamos puntuales, como el saneamiento de basurales o arreglos en la vía pública. Considera que la visibilidad obtenida resulta decisiva para lograr respuestas. “Está bueno eso. Es trabajo”, resumió.

Gianni manifestó que recibe tanto apoyo como críticas por su forma de comunicar y por su exposición en redes. Sin embargo, afirmó que la interacción digital permitió que muchos ciudadanos la reconozcan y se interesen por las problemáticas de La Matanza, incluso personas ajenas a la política.

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