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El guatemalteco Kevin Cordón gana el oro en bádminton en Santo Domingo 2026

El jugador de 39 años revirtió el marcador ante el mexicano Luis Montoya y se impuso 2-1, para alcanzar su novena corona regional y extender su dominio en el ciclo centroamericano y caribeño

La trayectoria de Kevin Cordón incluye un cuarto puesto histórico para Guatemala en Tokio 2020 y medallas continentales en Juegos Panamericanos y en el Campeonato Panamericano de Bádminton.
Kevin Cordón ganó la medalla de oro en bádminton en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 tras vencer al mexicano Luis Montoya. (COG)
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La hazaña dorada de Kevin Cordón marcó un nuevo capítulo para el bádminton guatemalteco en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

El veterano de 39 años logró una remontada memorable ante el mexicano Luis Montoya, consolidando su legado con el noveno título regional de su carrera.

El triunfo de Kevin Cordón en Santo Domingo no solo añadió una medalla más a su palmarés, sino que reafirmó su posición como el atleta con más preseas para Guatemala en una misma disciplina dentro de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

El zacapaneco se impuso 2-1 en sets (19-21, 21-10 y 21-17) tras un inicio adverso que puso a prueba su experiencia y temple.

“Hace 20 años, justamente aquí en Santo Domingo, estuve en mis segundos Juegos y quién iba a decir que acá ganaría otro oro. Esta medalla me hace ver para atrás y decir que todo ha valido la pena”, expresó Cordón tras subir al podio, mostrando el valor emocional de esta consagración.

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Un dominio sin precedentes en la región

El recorrido de Cordón en el ciclo regional es único: ya había sido campeón en Cartagena 2006, Mayagüez 2010, Veracruz 2014, Barranquilla 2018 y ahora suma Santo Domingo 2026.

Cinco oros individuales en siete participaciones ilustran su dominio en el bádminton de Centroamérica y el Caribe.

Esta nueva victoria refuerza la imagen de un deportista forjado en la perseverancia y el sacrificio, cuya trayectoria sirve de inspiración y referencia para el deporte latinoamericano.

Más éxitos para Guatemala en Santo Domingo 2026

La jornada en la capital dominicana también resultó productiva para la delegación nacional. Jonathan Solís y Christopher Martínez se coronaron campeones en dobles masculino de bádminton, mientras que Martínez y Diana Corleto obtuvieron la plata en dobles mixtos.

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La trayectoria de Kevin Cordón incluye un cuarto puesto histórico para Guatemala en Tokio 2020 y medallas continentales en Juegos Panamericanos y en el Campeonato Panamericano de Bádminton.
En dobles mixtos, Christopher Martínez y Diana Corleto obtuvieron plata con parciales de 21-12, 13-21 y 15-21 ante los mexicanos Luis Montoya y Miriam Rodríguez. (COG)

El bádminton no fue el único deporte que regaló alegrías. Faberson Bonilla se impuso en los 100 metros sprint de patinaje, confirmando el buen momento del equipo guatemalteco. En la misma prueba, la atleta Dalia Soberanis sumó el bronce en la rama femenina.

En golf, José Toledo alcanzó la medalla de oro tras superar cuatro jornadas exigentes en Punta Cana, mientras que Erick Gordillo aportó un bronce en natación, en los 200 metros combinados, y Daniela González sumó dos platas en gimnasia rítmica (aro y cinta).

La trayectoria de Kevin Cordón incluye un cuarto puesto histórico para Guatemala en Tokio 2020 y medallas continentales en Juegos Panamericanos y en el Campeonato Panamericano de Bádminton.
Guatemala también ganó el oro en dobles masculino de bádminton con Jonathan Solís y Christopher Martínez, y la plata en dobles mixtos con Martínez y Diana Corleto. (COG)

Trayectoria de un referente continental

Originario de La Unión, Zacapa, Kevin Haroldo Cordón Buezo ha logrado un palmarés sin precedentes. Su actuación más recordada se dio en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, cuando se ubicó entre los cuatro mejores del mundo en la prueba individual, logrando un cuarto puesto histórico para Guatemala.

A nivel continental, Cordón suma oros en los Panamericanos de Guadalajara 2011 y Toronto 2015, platas en Río de Janeiro 2007 y Santiago 2023, y bronce en Lima 2019. En el Campeonato Panamericano de Bádminton ha cosechado más de una docena de medallas, manteniendo una presencia constante en el podio.

La trayectoria de Kevin Cordón incluye un cuarto puesto histórico para Guatemala en Tokio 2020 y medallas continentales en Juegos Panamericanos y en el Campeonato Panamericano de Bádminton.
La delegación de Guatemala agregó medallas en Santo Domingo 2026 con el oro de Faberson Bonilla en patinaje, el bronce de Dalia Soberanis y el oro de José Toledo en golf. (COG)

El “zurdo de oro” ha dominado los Juegos Centroamericanos y del Caribe de forma consecutiva, ratificando su vigencia internacional. Su dedicación y logros convierten su carrera en un modelo para el deporte guatemalteco y latinoamericano.

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