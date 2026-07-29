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El Salvador: Arrestan a conductor tras trágico accidente que cobró la vida de una adulta mayor en Zaragoza

La Policía capturó a un hombre acusado de ocasionar un accidente, donde una mujer de la tercera edad falleció y un hombre resultó herido

Un camión cisterna volcó en la carretera al Puerto de La Libertad, en Zaragoza, y causó la muerte de una mujer tras impactar contra un puesto de venta. (Cortesía: Policía Nacional Civil/ Cruz Roja Seccional Puerto de la Libertad)
Un camión cisterna volcó en la carretera al Puerto de La Libertad, en Zaragoza, y causó la muerte de una mujer tras impactar contra un puesto de venta. (Cortesía: Policía Nacional Civil/ Cruz Roja Seccional Puerto de la Libertad)
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La Policía Nacional Civil (PNC) informó este martes sobre la captura de Juan Alexander R., de 32 años, señalado como el responsable del accidente de tránsito ocurrido el lunes en el kilómetro 26 de la carretera al Puerto de La Libertad, distrito de Zaragoza. Según la autoridad policial, el hombre conducía a una velocidad inadecuada, perdió el control del camión cisterna y chocó contra un puesto de venta ubicado en la calzada, lo que provocó la muerte de una mujer de la tercera edad y lesiones en un hombre de 67 años.

De acuerdo con la información de la PNC, después de la colisión, el conductor huyó del lugar sin auxiliar a las víctimas y abandonó el camión en la escena. Las autoridades indicaron que será remitido por los delitos de lesiones culposas y homicidio culposo.

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Por medio de redes sociales, la Cruz Roja Salvadoreña Seccional Puerto de la Libertad confirmó que el accidente sucedió el lunes en horas de la tarde. El camión cisterna que transportaba agua volcó y colisionó contra una vivienda improvisada a la orilla de la carretera, donde laboraban dos adultos mayores como vendedores de frutas. El personal de socorro, al llegar, constató el fallecimiento de la mujer y brindó atención prehospitalaria al hombre lesionado, quien fue trasladado por el Sistema de Emergencias Médicas (SEM).

De acuerdo con la PNC, El conductor Juan Alexander R. huyó del lugar del accidente sin auxiliar a las víctimas. (Cortesía: Cruz Roja Seccional Puerto de la Libertad)
De acuerdo con la PNC, El conductor Juan Alexander R. huyó del lugar del accidente sin auxiliar a las víctimas. (Cortesía: Cruz Roja Seccional Puerto de la Libertad)

El reporte de la Cruz Roja Salvadoreña detalla: “Durante la evaluación se constató el fallecimiento de la paciente femenina en la escena. El paciente masculino recibió atención prehospitalaria por personal de SEM. Se realizó la búsqueda del conductor para brindarle atención prehospitalaria, y según información preliminar, se había retirado del lugar previo a nuestra llegada. Como Cruz Roja Salvadoreña expresamos nuestras más sinceras condolencias a la familia doliente”.

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Vecinos del sector señalaron que tanto la víctima mortal como el hombre herido eran conocidos en la zona y que diariamente vendían frutas en ese punto. La policía de tránsito destacó que el tramo donde ocurrió el accidente registra constante paso de vehículos pesados y la presencia de puestos informales, lo que incrementa los factores de riesgo.

Las autoridades remitirán a Juan Alexander R. por homicidio culposo y lesiones culposas tras el choque del camión cisterna. (Cortesía: Cruz Roja Salvadoreña Seccional Puerto de La Libertad)
Las autoridades remitirán a Juan Alexander R. por homicidio culposo y lesiones culposas tras el choque del camión cisterna. (Cortesía: Cruz Roja Salvadoreña Seccional Puerto de La Libertad)

Tras su arresto, Juan Alexander R. será puesto a disposición de las autoridades judiciales, encargadas de determinar su responsabilidad penal. La PNC reiteró el llamado a la responsabilidad en la conducción y a no abandonar la escena de un accidente, recordando que la omisión de auxilio constituye un delito.

El caso ha reavivado la discusión sobre la seguridad vial en las rutas nacionales y la necesidad de reforzar los controles tanto para el tránsito de vehículos de carga como para la operación de comercios en zonas de alto tráfico. Las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias exactas y establecer las acciones preventivas necesarias en la zona.

Estadísticas en lo que va del año

Entre el 1 de enero de 2025 y el 27 de julio de 2026, el Observatorio Nacional de Seguridad Vial (Onasevi) registró un aumento en los siniestros viales, lesionados y fallecidos en comparación con el año anterior. Durante 2025 se contabilizaron 11,976 siniestros viales, cifra que ascendió a 13,052 en 2026. El número de personas lesionadas pasó de 7,293 en 2025 a 9,019 en 2026. Por otro lado, el número de fallecidos aumentó de 678 en 2025 a 831 en 2026.

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