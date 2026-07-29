Paraguay decomisó 450 kilos de cocaína boliviana cerca de la frontera con Argentina

Agentes policiales incautaron un cargamento de casi media tonelada de cocaína transportada en un camión con acoplado (Policía de Paraguay)

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La Policía Nacional de Paraguay incautó cerca de media tonelada de cocaína procedente de Bolivia, que era transportada en el doble fondo de un camión. El operativo resultó en la detención de dos personas en el departamento de Presidente Hayes, región que limita con la provincia argentina de Formosa.

El director de la División Contra el Crimen Organizado, el comisario Rolando Benítez, declaró a la radio local 780 AM que el decomiso equivale a “aproximadamente” 450 kilos de cocaína, distribuidos en igual cantidad de paquetes o panelas. Benítez estimó que la pérdida para el grupo criminal asciende a un millón de dólares y añadió: “Pero cruzando la frontera, eso se triplica”.

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El jefe de la Dirección General de Investigación Criminal, comisario Marcelino Espinoza, señaló que el operativo fue resultado de un trabajo de inteligencia de “meses” y de la sospecha de que una organización criminal utilizaría esa ruta para traficar armas.

El operativo resultó en la detención de dos personas en el departamento de Presidente Hayes, región que limita con la provincia argentina de Formosa (Policía de Paraguay)

“Se tenía información de la ruta que tenía esta gente dedicada al tráfico de armas y drogas (...), se montó vigilancia hace unos cuantos meses”, explicó Espinoza a la prensa. El funcionario calificó como una “sorpresa” el hallazgo de la droga, ya que la investigación apuntaba inicialmente al tráfico de armas.

En el mismo procedimiento, el jefe del Departamento Especializado Contra el Narcotráfico y Delitos Conexos, comisario Mario Vallejos, afirmó que los detenidos son hermanos y originarios de Pedro Juan Caballero, capital del departamento de Amambay, en la frontera con la ciudad brasileña de Punta Porá, considerada una de las urbes más violentas de Paraguay.

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Este operativo se realizó después de que, durante una inspección de rutina a un contenedor, se encontraran 311 kilos de marihuana ocultos en dos vehículos importados desde Miami (EEUU) y que llegaron a un puerto de la ciudad de Villeta, próxima a la capital Asunción, según informó la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).