Un título memorable y un sí que lo cambió todo: la historia de amor detrás de la primera estrella de Racing en el fútbol femenino

Agostina Holzheier y Franco Muscogorry sellaron su unión el 14 de julio y posteriormente llegó la conquista inédita de la Academia

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El reciente título del plantel femenino de Racing Club en el Torneo Apertura no solo representó un hito deportivo para la institución de Avellaneda, sino que también fue el telón de fondo de una historia personal que conmovió al conjunto académico. La conquista, inédita para la rama femenina del club, coincidió con un acontecimiento íntimo que unió a dos protagonistas del equipo: Agostina Holzheier, figura determinante en el ataque, y Franco Muscogorry, entrenador de arqueras.

El vínculo entre Agostina y Franco, consolidado en Racing, se formalizó el pasado 14 de julio. Ambos eligieron dar el sí en una ceremonia civil rodeados de afectos, justo unos días antes de que el equipo levantara su primera estrella. El club documentó el momento y difundió el video en sus redes sociales, donde la emoción de la pareja y de sus allegados se hizo evidente.

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Agostina Holzheier y Franco Muscogorry dieron el sí días antes de la consagración

La grabación inició con la voz de Serena Rodríguez, también jugadora de la Academia y testigo de la unión por parte de la novia. “Acá estamos yendo al registro civil con los novios”, anunció la defensora mientras el grupo se dirigía al lugar. Franco, al volante, compartía la conducción con Agostina, quien invitó: “Acompáñenos a nuestro civil”. Esta escena, sencilla y espontánea, fue el inicio de una jornada única para ambos.

Al llegar, la pareja se fundió en saludos con familiares y amigos. El ambiente, cargado de nervios y alegría, reflejaba la trascendencia del acto. Un detalle simpático fue la llegada demorada del testigo, el hermano de Franco, Facundo Muscogorry, a quien el propio entrenador de arqueras reconoció: “Media hora tarde”. Entre los presentes se destacó la figura de Ángel Matute Morales, ex futbolista y amigo del novio, sumando otro guiño futbolero al evento.

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El video difundido mostró el instante exacto del compromiso civil. Agostina y Franco, visiblemente emocionados, intercambiaron votos y sellaron su unión con un beso ante la ovación de los suyos. Las lágrimas y los abrazos marcaron ese momento, que fue rápidamente celebrado con arroz lanzado por Ana Moyano, tía abuela de Franco, dando el toque tradicional a la salida de los flamantes esposos.

Del registro civil al primer trofeo de Racing en la historia del fútbol femenino del club

Entre los familiares presentes, Alejandro Holzheier, hermano de Agostina, expresó: “Muy felices acá acompañando a Agostina en este día tan especial para ella y para Franco también, así que muy felices”. Norma Haberkorn, madre de la jugadora, se mostró igualmente contenta y agradecida. En la escena también aparecieron Jimena Rodríguez, cuñada de Agostina, y miembros del cuerpo técnico como Daniel Paletta, quien señaló: “Serena es la que promovió esta pareja”. Serena Rodríguez, entre risas, confirmó: “Es verdad”.

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El club, al difundir el video y las imágenes del casamiento, agregó una felicitación especial: “¡Que sean muy felices!”. Así, Racing no solo celebró un título inédito, sino también la consolidación de una pareja que es parte activa de la vida institucional y deportiva.

El desenlace deportivo llegó solo ocho días después del casamiento. El 22 de julio, Racing se impuso por 2-0 ante San Luis con goles de Rocío Bueno y Marleidy Cossio, y levantó por primera vez el trofeo de la Primera División femenina. La campaña que llevó a este logro incluyó doce victorias, dos empates y una única derrota, permitiendo al equipo sumar 38 puntos y superar en la tabla a rivales de larga tradición.

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Agostina Holzheier se consagró campeona con Racing por primera vez

El Torneo Apertura obtenido por Racing representa el punto culminante de un proceso de crecimiento sostenido del fútbol femenino en el club. Para Agostina Holzheier, la conquista llegó en un momento personal de gran felicidad y cierre de ciclo. La jugadora, nacida en Entre Ríos y formada en el Club Unión de Crespo, fue consolidando su trayectoria en equipos de primer nivel.

Antes de llegar a Racing, Agostina se destacó con la camiseta de River Plate, donde brilló como delantera. En 2022, la entrerriana fue clave en la obtención de la Copa Federal Femenina, al marcar uno de los goles en la final ante Belgrano de Córdoba, disputada en el estadio Ciudad de Vicente López.

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Agostina Holzheier conquistó la Copa Federal Femenina con un gol en la final durante su etapa en River

Ese mismo año, su rendimiento en River le permitió destacarse en el extranjero. Fue premiada como máxima goleadora del Torneo COTIF L’Alcudia, un certamen internacional disputado en España. Allí, la selección argentina femenina alcanzó el subcampeonato, cayendo en la final ante Villarreal CF por 2-1, y Agostina recibió un reconocimiento especial por su desempeño como artillera.

La proyección internacional de Holzheier continuó con un breve paso por el Gremio de Brasil en 2023. Sin embargo, su destino pronto se cruzaría con el de Racing, donde se incorporó en agosto de ese año. En poco tiempo, se transformó en titular indiscutida y pieza clave en la ofensiva del equipo dirigido por Héctor Bracamonte.

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Luego de despedirse del Millonario la delantera tuvo un breve paso por Gremio en Brasil

El recorrido de Agostina no se limitó al ámbito de clubes. La delantera se afianzó también en la selección argentina, bajo la conducción de Germán Portanova, y fue parte del plantel que logró la tercera clasificación consecutiva a la Copa del Mundo. Su carrera, iniciada a los seis años, la encontró con 22 años como una de las futbolistas más prometedoras del país, con 27 goles en 78 partidos disputados en Racing.

Por su parte, Franco Muscogorry, de 25 años, tiene una historia de vida ligada a Racing desde la infancia. Criado en el Predio Tita Mattiussi, ingresó al club a los cinco años y realizó toda su formación en las divisiones inferiores. Una lesión lo alejó de la posibilidad de debutar como arquero en Primera, pero su pasión por el fútbol lo llevó a reinventarse como entrenador de arqueros en infantiles y, más tarde, de arqueras en el plantel femenino.

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La labor de Muscogorry fue reconocida como parte fundamental del proceso que llevó a Racing a alcanzar el título. Su trabajo silencioso y su dedicación al grupo lo convirtieron en un referente para las futbolistas y el cuerpo técnico.

Con 22 años es una de las figuras indiscutidas de la selección argentina que disputará el Mundial en Brasil el próximo año

El título obtenido por Racing no solo fue la primera estrella para la rama femenina, sino también el fin de una etapa para Agostina Holzheier. Tras la consagración, el club emitió una carta de despedida para la delantera, quien continuará su carrera en el Bay FC de Estados Unidos, uno de los equipos de la National Women’s Soccer League. De esta forma, la jugadora se sumará a la liga estadounidense, considerada una de las más competitivas a nivel mundial, y compartirá plantel con la capitana de la selección argentina, Aldana Cometti.

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La despedida oficial del club fue emotiva y reconoció el aporte de la futbolista: “Agostina Holzheier, delantera campeona del fútbol argentino, se despide de Racing Club para continuar su carrera en la élite del fútbol mundial: jugará en el Bay FC de la NWSL, la Primera División de Estados Unidos. Agostina llegó a La Academia en 2023, con 19 años. Con la camiseta de Racing, Agos llegó a convertirse en lo que es hoy: uno de los máximos talentos de nuestro país. Todos los éxitos en esta nueva etapa, Agos. Estamos orgullosos de haberte acompañado y de haber crecido juntos. Racing es tu casa”.

La doble celebración de Racing —el título y el casamiento— marcó un antes y un después para la institución. El club no solo logró un campeonato, sino que vio cómo dos de sus protagonistas entrelazaron sus vidas más allá del campo de juego. El hecho consolidó la imagen de Racing como espacio de desarrollo profesional y humano.

Mientras tanto, el plantel femenino de Racing continúa su camino, ahora con la responsabilidad de defender la estrella obtenida y con el desafío de mantener el nivel competitivo alcanzado bajo la conducción de Héctor Bracamonte y su cuerpo técnico.