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Revelaron detalles de la pelea en el vestuario de la Selección de Colombia que acabó con Néstor Lorenzo en el piso

El entrenador Alberto Suárez contó lo que realmente sucedió, según Jhon Jader Durán, prtagonista del encontronazo

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El entrenador colombiano Alberto Suárez defendió de manera enfática a Jhon Jader Durán, futbolista que ha enfrentado numerosas críticas durante su carrera profesional, y ofreció por primera vez detalles precisos sobre el incidente que habría involucrado al delantero con el seleccionador nacional Néstor Lorenzo en el vestuario de la selección de Colombia. En declaraciones recogidas por el pódcast Un Break, Suárez subrayó que en el país se practica lo que calificó como un “deporte nacional” de maltratar a los deportistas, y afirmó que Durán ha recibido ese trato desde que tenía 19 años.

Según relató el propio Suárez, quien fue el primer entrenador de Durán en el fútbol profesional cuando coincidieron en Envigado, “díganme dos personas que se hayan preocupado por la vida de Durán y no por su carrera de futbolista. Ninguno lo ha hecho, ni siquiera yo. Lo que pasa con Durán es que le llegó mucha plata muy rápido y eso le duele al país, que sea rico, pero nadie lo preparó para eso y ese fue el problema”. El técnico insistió en que Durán es una persona a la que aprecia como a un hijo y remarcó la falta de apoyo y orientación que recibió el joven delantero tras su ascenso profesional.

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El episodio que marcó la relación de Durán con la selección se remonta al 6 de junio de 2025, cuando el periodista Paolo Arenas aseguró que el jugador había ingresado al vestuario insultando y forcejeando con sus compañeros, y que Lorenzo intervino para calmar la situación. Arenas sostuvo que, en ese momento, Durán habría sujetado de la camiseta al entrenador y lo habría zarandeado, intervención que fue seguida por la rápida acción de James Rodríguez y Jefferson Lerma. Esta versión circuló ampliamente, aunque tanto Durán como los representantes de la selección la negaron públicamente. “Son chismes”, respondió el delantero cuando fue consultado al respecto, según lo recogió Un Break.

Benfica
Jhon Jáder Durán le comentó a su ex entrenador lo que sucedió en el vestuario

Por primera vez, Suárez aportó la versión directa de Durán sobre el incidente. “Yo le pregunté por eso y me dijo que era mentira. Que lo que había pasado es que él tenía agarrado a un compañero del cuello de la camisa, Lorenzo se dio cuenta y fue a separarlos deteniendo de la espalda a Durán, que no se dio cuenta de que era Lorenzo y pegó manotazos hacia atrás”, explicó Suárez en el pódcast. El entrenador agregó que Durán lo ve como un abuelo y que existe una relación de confianza que le permite dar crédito a su testimonio. “Lo acusan de un evento en el camerino que yo le dije la última vez que vino. Le pregunté si era cierto y me dijo que no, sí me dijo que tenía agarrado a un compañero haciéndole un reclamo y el profe lo tomó por atrás. ‘Yo no sabía que era él, abrí los brazos para quitármelo de encima y ahí me di cuenta que era el profe y que había caído al suelo’”, insistió Suárez.

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En la conversación, el entrenador se refirió a la nueva etapa que atraviesa Durán, quien recientemente se incorporó al Benfica y está próximo a convertirse en padre. “Tengo entendido, además, que va a ser papá. Ojalá aproveche esas oportunidades, y esté más preparado. Si va a volver o no a la selección, él me ha dicho que si quieren que esté, él va a estar, si no, no va a haber ningún problema”, relató Suárez, según lo difundió Un Break. El técnico expresó su deseo de que Durán pueda aprovechar la experiencia y madurar como futbolista y persona.

Suárez también criticó la actitud de parte de la sociedad colombiana hacia los deportistas que alcanzan el éxito económico. “Es un niño que hay que ayudarlo, que va a seguir creciendo. La vida le da oportunidades para madurar y ojalá le sirva para la Selección”, manifestó. El entrenador comparó la situación de Durán con la de otras figuras públicas y apuntó que en el país cafetero se defiende e idolatra a personas que hasta han matado, “Y Durán hasta donde yo sé no le ha sacado un revólver a nadie, como otros sí lo han hecho. Yo estoy seguro de que es una gran persona y que nosotros debemos es preocuparnos por él”.

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