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Cómo fortalecer la amistad: cuatro preguntas clave para convertir conocidos en amigos

Crear vínculos sólidos puede mejorar la salud y aportar mayor bienestar. Una especialista revela cuáles son las consultas esenciales para pasar de una relación superficial a una conexión genuina y duradera

Dos mujeres de mediana edad sentadas en un café, mirándose mientras conversan. Hay dos tazas blancas de café y un vaso de agua en la mesa de madera.
Preguntar sobre deseos y experiencias pendientes incentiva la apertura y la conversación personal (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Cultivar la amistad no solo es un placer, también puede contribuir a un mayor bienestar físico y mental. Se ha descubierto que las personas que tienen una red estable de amistades disfrutan de una mejor salud cardiovascular, sufren de menos estrés, son menos propensas a enfermedades, viven más tiempo y sienten mayor satisfacción y felicidad.

Una investigación realizada por expertos del Centro para el Envejecimiento Cerebral Saludable (CHeBA) de la Universidad de Nueva Gales del Sur, en Sidney, Australia, postuló que vivir con otras personas y participar en grupos comunitarios se asocian con una mayor longevidad, con un deterioro cognitivo más lento y, por ende, con una mejor calidad de vida.

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Sin embargo, la pregunta es cómo superar la charla trivial y convertir un vínculo casual en una amistad.

Anna Goldfarb, tras una década dedicada a investigar y escribir sobre el tema de la amistad, sostuvo que cuatro preguntas permiten detectar si otra persona quiere pasar de conocida a amiga y crear una conexión con continuidad, según expresó en CNBC.

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Cuatro preguntas para una nueva amistad

Imagen ilustrativa de personas corriendo, un ejercicio beneficioso para mantener una vida sana y promover la longevidad. El running es una práctica que cuida la salud y mejora el bienestar. (Imagen ilustrativa Infobae)
Compartir deportes, pasatiempos e intereses propicia la formación de vínculos de amistad (Imagen ilustrativa Infobae)
  • 1. “Voy al cine este fin de semana. ¿Te gustaría venir?“. ”Al invitarlos, prestá atención a su lenguaje corporal. Alguien que está entusiasmado suele sonreír, mirarte a los ojos o inclinarse hacia ti. Si declinan amablemente, no insistas. Como ya tenías pensado ir, no hay lugar para la incomodidad. Y si están interesados ​​pero realmente están ocupados, sugerirán otro momento", afirmó Goldfarb.
  • 2. “Qué música escuchás y qué me recomendás de esa banda”. Goldfarb afirmó que quien quiere construir una amistad suele mostrarse dispuesto a hablar de lo que le gusta y también a interesarse por los pasatiempos ajenos.

Para la experta, así se forman los intereses común. Si más adelante esa banda toca en la ciudad, ya existe un motivo natural para retomar la conversación y proponer una salida conjunta.

Varias parejas de adultos mayores bailan tango en una sala con paredes de azulejos y retratos. Al fondo, otras personas se sientan en un banco.
Compartir intereses como asistir juntos a una clase de tango facilita la creación de vínculos y ofrece oportunidades para fortalecer la amistad (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • 3. “¿Qué siempre has querido conocer pero que aún no tuviste la oportunidad?" Goldfarb señaló que esa formulación le da permiso a la otra persona para compartir algo más personal y puede llevar la conversación en direcciones inesperadas. En ese punto incluso puede surgir una ayuda concreta. La autora puso este ejemplo: “¿Querés probar una nueva pizzería de la ciudad? Mi tío tiene una pizzería. Conozco los mejores lugares”.
  • 4. “¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? ¿Necesitás ayuda con algo?“. Esa frase, explicó, empuja a la otra persona a pensar en qué punto podrían cruzarse sus intereses o habilidades con los de quien pregunta. También amplía la posibilidad de integrarse a una comunidad más grande, sobre todo si se trata de una actividad grupal que el otro ya practica.

La especialista mencionó ejemplos concretos: tal vez haga falta un integrante extra para un juego o un futbolista más para el equipo. En esos casos, la conversación deja de ser abstracta y se transforma en una oportunidad precisa de compartir tiempo, tareas y objetivos.

Para la autora esta es una de las maneras más rápidas de descubrir si hay química. “Y si comparten el mismo sentido del humor, valores similares o intereses comunes mientras trabajan para alcanzar una meta, habrán sentado las bases para una amistad duradera", finalizó.

Más estrategias para impulsar nuevos vínculos

Cuatro adultos, dos hombres y dos mujeres, conversan y ríen sentados en un café con tazas de café y vasos de agua en una mesa.
Los amigos actuales pueden ser la clave para ampliar la red social y conocer nuevas personas (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Ampliar la red social a través de los amigos actuales. Los amigos pueden ser una fuente importante para conocer nuevas personas. Este tipo de redes facilita conocer a personas con quienes ya se tiene algo en común, lo cual puede hacer que las relaciones se desarrollen más rápido.
  • Brindar tiempo de calidad. No importa qué tan ocupada esté la agenda, siempre guardar unos minutos al menos para contactar con los amigos, programar encuentros y concretarlos. Convenir una fecha, aunque sea lejana, y respetarla.
  • Ser sinceros. Decir la verdad, por amarga que sea, ayuda a mantenerse unido y a enmendar los errores, lo cual permite que la relación perdure en el tiempo. La amabilidad es fundamental.
  • Tener empatía y aceptación. La capacidad de ponerse en el lugar del otro y entender sus sentimientos es un gran símbolo de amistad, al igual que el apreciar todos los aspectos positivos de los amigos y expresárselos. Es clave respetar y aceptar las diferencias.

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