Tras los bombardeos rusos, Volodimir Zelensky afirmó que Europa “necesita su propia defensa antibalística” para terminar la guerra

Zelensky afirmó que Europa “necesita su propia defensa antibalística” para terminar la guerra (REUTERS)

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, instó este martes a Europa a desarrollar sistemas propios de defensa antibalística y solicitó a Estados Unidos la continuidad en el suministro de misiles para los sistemas Patriot. Su pedido se produjo tras una nueva ofensiva rusa con drones y misiles contra territorio ucraniano.

En un mensaje publicado en redes sociales tras los ataques, Zelensky señaló que la ofensiva evidencia la determinación de Rusia de mantener este tipo de operaciones mientras Ucrania carezca de mecanismos de protección suficientes frente a misiles balísticos. “Un ataque a gran escala y una declaración absolutamente clara de Rusia: si Ucrania no está protegida contra ataques con misiles balísticos y otros, estos ataques continuarán”, expresó.

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El mandatario ucraniano también subrayó la importancia de que Europa avance en el desarrollo de su propia defensa aérea. “Europa necesita su propia defensa antibalística para que esta guerra pueda finalmente llegar a su fin”, afirmó.

Zelensky remarcó además la necesidad de preservar la asistencia estadounidense en el suministro de misiles Patriot. “La asistencia de Estados Unidos en el suministro de misiles para los sistemas Patriot es absolutamente necesaria. Contamos con el apoyo de nuestros socios y con respuestas efectivas al ataque de hoy”, sostuvo.

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Las declaraciones se produjeron después de que Rusia lanzara durante la noche 656 drones y 73 misiles contra Ucrania, según informaron las autoridades ucranianas. Los ataques tuvieron como principales objetivos las ciudades de Kiev, Dnipró, Poltava, Kharkiv y Zaporizhia.

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