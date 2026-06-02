Araceli González sorprendió como espectadora de Sottovoce, la obra de Adrián Suar: “Nos estamos revinculando como familia”

Araceli González asistió al estreno de Sottovoce y habló sobre la reconciliación familiar con Adrián Suar y su hijo Toto Kirzner (Video: LAM/ América TV)

Araceli González sorprendió a todos al presentarse en la función de prensa de Sottovoce, la obra protagonizada por Adrián Suar en el Teatro El Nacional, y habló sobre el nuevo capítulo familiar que vive junto a su exmarido y padre de su hijo Toto Kirzner. En la puerta del teatro, la actriz se mostró sonriente, relajada y dispuesta a hablar del proceso de reconciliación con Suar, del rol de Toto y del presente con su pareja, Fabián Mazzei.

“Por suerte estamos muy bien disfrutando de este momento, revinculándonos como familia, así que muy bien”, respondió Araceli cuando le preguntaron cómo estaba hoy el vínculo con Suar. Sobre quién dio el primer paso en este acercamiento, no dudó: “Yo, yo, yo. Yo lloro y avanzo, es así. Lo di. Creo que es el trabajo de muchos años, ¿viste? No es que uno de golpe hace las cosas. Hace de golpe después de trabajar mucho en uno. Así es”.

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La actriz destacó el proceso de revinculación con Suar como resultado de un trabajo emocional de muchos años y conversaciones profundas en familia (Crédito: RSFotos)

La actriz contó que el proceso de acercamiento no fue repentino, sino el resultado de un trabajo interno y conversaciones profundas. También relató que la invitación para el estreno vino directamente del productor teatral, tras una cena emotiva: “Tuvimos una cena preciosa los tres, nos reímos mucho, fue muy emocionante y ahí nos invitó a venir a todos”.

Flor Torrente, Araceli González y Toto Kirzner fueron espectadores de lujo de Sottovoce

Consultada sobre si la unión fue por todos o por algo puntual, Araceli explicó que, en lo personal, tomó la iniciativa por su hijo. “No quiero preguntas más incómodas para él en su vida”, afirmó, en referencia a Toto Kirzner. La actriz remarcó la importancia de dar un paso al costado con los conflictos para priorizar el bienestar familiar: “Estamos en nuestro lugar también, ¿no? Es como que uno se va apartando con los conflictos, pero ahora es un momento muy lindo”.

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Araceli González tomó la iniciativa del acercamiento familiar por el bienestar de su hijo Toto, enfocándose en evitarle preguntas incómodas en el futuro

Acerca de la presencia de Fabián Mazzei, Araceli aclaró que no la acompañó esa noche porque tenía otro compromiso: “Fabi hoy tuvo la presentación de Disney, pero él va a estar en el estreno de Toto en agosto”. Ante la pregunta sobre el presente de la pareja, fue contundente: “Hermoso, hermoso”, y sumó que Fabián estaba invitado, pero que consideraron que esa noche era especial para el núcleo familiar ensamblado con Suar y sus hijos: “Vamos de a poco, ¿no? Si no, ya los ravioles el domingo. Vamos de a poco, vamos de a poco”.

Sobre la posibilidad de que en el futuro puedan compartir encuentros más amplios, incluyendo a las respectivas parejas, Araceli se mostró abierta y recordó que ya vivió algo similar con el padre de su hija Florencia, Ruben Torrente, quien falleció: “Yo creo que con el padre de mi hija, que lamentablemente falleció, era así la relación. Por eso estamos muy felices. Es un momento hermoso”.

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La actriz llegó acompañada de sus hijos Toto Kirzner y Flor Torrente a la función de prensa de la comedia. El gesto que confirma el acercamiento con su ex (Video: LAM/ América TV)

La actriz celebró también la oportunidad de conocer a Margarita, hija de Suar y de Griselda Siciliani. “Ahora creo que tiene la misma fila, voy a conocer a Margarita, que no la conozco”, comentó entre risas y buen humor, dejando en claro que la reconstrucción del vínculo familiar está en marcha y que las puertas están abiertas para sumar nuevos afectos.

Cuando le preguntaron si hablaban de los asuntos económicos y del pasado, Araceli fue clara: “Todo, todo, todo. Eso quedó atrás. Otra vida”. El mensaje fue directo: la actriz prefiere mirar hacia adelante y dejar el pasado judicial y mediático en el olvido.

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La actriz mostró apertura a incluir en futuros encuentros a las nuevas parejas, recordando experiencias familiares positivas con el padre de su hija Florencia

Al final de la entrevista, y ante una pregunta sobre si compartirían una comida después de la función, Araceli aclaró que no habría festejo extendido: “No, yo me voy a casa porque Toto se levanta temprano y Flor también”. La actriz se despidió con una sonrisa, en medio de los saludos y la expectativa de los fans y la prensa, y bromeó sobre la generación de Rocío Robles, la actual pareja de Suar, a quien dijo no conocer aún en persona. “No, yo mucho no conozco. Yo no estoy en todos lados y ella es joven. Yo soy otra camada, soy más grande”, cerró, con buen humor.

Crédito: RSFotos