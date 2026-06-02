Jugó un Mundial con Maradona, creó una agencia para ayudar a atletas desconocidos y ahora brilla en otro deporte

Sergio Vázquez, ex jugador de la selección argentina, hoy figura del footgolf

“Tengo expectativas grandes, de competir. Yo, a los 60 años, busco eso”. Una simple frase define a Sergio Vázquez, aquel recordado defensor de bigote tupido que se convirtió en un baluarte para la selección argentina en el comienzo de la era post Maradona luego del Mundial de Italia 90. Hoy, a casi tres décadas de su retiro, acaba de lograr un gigantesco resultado en la Copa del Mundo de footgolf, la nueva disciplina que adoptó para nutrir su alma y seguir en el deporte, tras ser subcampeón en la categoría senior.

El Negro es aquel que el mundo del fútbol apuntó como el protagonista del caso de doping positivo dentro de la delegación argentina en el Mundial de Estados Unidos 94. El marcador central, que tuvo pasos por Racing, Rosario Central y fue figura de la Universidad Católica en Chile, salió en el sorteo con Diego Maradona tras el recordado 2-1 contra Nigeria en el Foxboro Stadium de Boston. Pero a los pocos días, la orina en la que la FIFA detectó una supuesta sustancia prohibida fue en la del 10 de la Selección. Esa Copa del Mundo fue maldita para Vázquez, porque una lesión lo sacó de la fase de grupos y no pudo jugar entre los titulares como sí lo había hecho en los títulos de la Copa América de Chile 91 y Ecuador 93.

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Al poco tiempo, el ex 2 del Verde de Caballito se retiró tras una estadía en Japón. Y fue tras 20 años que encontró en el footgolf una forma de volver a sentir aquello que pensó que se había apagado luego de colgar los botines. “Arranqué en el 2015 y el Ratón Ayala (hoy ayudante de Scaloni en la Selección) arrancó en el 2017. Y cuando Fabián me llama un día y me dice: ‘Voy a comenzar a jugar al footgolf’, le digo: ‘Bueno, vení’. Empezó a ir a entrenar. Primero era un día. Después me dijo: ‘Negro, ¿podemos seguir un poco dos días a la semana?’ Bueno, dos días, después fueron tres días, después fueron cuatro días. Entonces, te va agarrando esa sensación de competencia que tenemos. Ese cosquilleo en el estómago lo tenés todos los fines de semana cuando llega la hora de competir. Y nosotros hemos viajado, porque yo viajé por todo el mundo con este deporte, he llegado a Noruega, a China, a Japón, a Australia, España, Francia, Holanda, a todos lados. Te da la sensación de decir: ‘Ah, ese cosquilleo que te agarra acá es el que sentía lo mismo cuando jugaba al fútbol’, lo tenés igual. Y eso es lo bueno, por eso la competencia es sana. El tema acá es que no le podés pegar a ningún rival. Con el único que te podés pelear es con vos o con la cancha, porque la cancha te gana a vos”, le dijo Vázquez a Infobae.

El Mundial de footgolf 2026 se está llevando a cabo en Acapulco, en un escenario de playas paradisíacas. Allí, Sergio llegó disminuido por una lesión que sufrió mientras jugaba con el Senior de Racing. “Hace 40 días me desgarré el gemelo. Y, entonces, ahora estoy en época de recuperación. No voy a llegar con mucha competencia de torneo”, explicó en la previa al viaje y antes de su actuación en la categoría Senior Plus, en la que llegó como puntero de la clasificación antes de la última ronda con -26 bajo el par de la cancha para un total de 189 golpes.

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En la definición, el ex N° 2 de la Selección acabó segundo detrás de otro argentino, Sergio Toth, con -30, a sólo tres golpes del ganador con un total de 256. Vázquez se clasificó en un torneo sudamericano, pero también hay chances a nivel mundial por sumatoria de puntos tras las etapas nacionales en diferentes provincias.

El ex defensor de la selección argentina con un trofeo que ganó para el equipo argentino de footgolf

El origen moderno del footgolf fue en los Países Bajos en 2008, cuando dos interesados en la disciplina formalizaron un juego que realizaba Willem Korsten (ex futbolista de Tottenham Hotspur) como ejercicio tras los entrenamientos, consistente en patear la pelota desde el campo hasta los vestuarios en la menor cantidad de tiros. El primer torneo oficial se llevó a cabo un año más tarde (2009) con la participación de futbolistas profesionales neerlandeses y oriundos de Bélgica. Argentina participó de la creación de la Federación Internacional, y el progreso de la actividad en el país fue en ascenso. Albergó la segunda Copa del Mundo de FootGolf en 2016, de la que participaron 230 jugadores de 26 países y el argentino Christian Otero se consagró campeón individual. Dos años más tarde, Matías Perrone, ganó el título mundial en Marruecos, lo que consolidó al equipo nacional en una potencia en la mayoría de sus categorías (hombres, mujeres y seniors).

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Para Vázquez, el cambio de jugar en equipo a hacerlo a nivel individual fue drástico. “Juega mucho lo que tiene que ver la concentración, la presión, porque, uno dice: ‘¿Qué presión puede tener uno?’. No, sí hay presión, porque vos estás jugando para tu selección y si errás, por ahí no salís campeón del mundo o te vas en primera fase. Lo mismo que un Mundial de fútbol en la definición por penales, acá pasa exactamente lo mismo. Pero al mismo tiempo hay algo que nosotros entendemos por haber jugado al fútbol es que nosotros paramos la pelota, la ponemos, tiramos, porque ya la presión la vivimos en el fútbol con 50 mil o 60 mil personas dentro del campo de juego. La presión, el jugar bien, el jugar mal, es una cuestión de cada día, es cómo te levantás. Es lo mismo que el fútbol, te levantaste bien, jugás bien, te levantaste medio torcido y por ahí las cosas no te van tan bien. Pero sí que el cosquilleo todavía existe. Sí, tengo 60 y no se me va. Y hay días que me duelen las rodillas, los tobillos, todo. Igual me levanto y me voy para el campo de juego”, explicó el ex futbolista del Avispa Fukuoka en la J1 League, donde terminó su carrera como profesional.

En el medio de su nueva vida como deportista, quien también incursionó como entrenador en el Ascenso fue una pieza fundamental en la creación de una agencia para atletas que buscan el éxito en disciplinas amateurs en la Argentina. “Primero y principal, el que tuvo la idea fue mi hijo Ezequiel. Le pregunté cuál era el motivo o cuál era el fin y él me dijo: ‘Pa, quiero ayudar a los pibes porque no tienen recursos que los habilite o los ayude a poder viajar a distintas competencias’. Y así fue. Lo vi tan entusiasmado. Soy muy cercano a mi hijo, a mis nietos, a mi hija. Somos una familia muy unida. Y cuando me dijo eso y lo vi con tanto entusiasmo, con tantas ganas... Y mientras me fui metiendo, vi cuál era la sensación y me empezó a gustar. Me empezó a gustar mucho. Veo como él le mete un montón de ganas y llama a uno, llama al otro para conseguirle cosas a los chicos: ropa deportiva, zapatillas o alguien que le dé plata para que los pibes puedan viajar. Y así me ayudó a trabajar en eso”, relató Vázquez sobre el nacimiento de EV Sports Management, la agencia que brinda un soporte clave para jóvenes en gimnasia artística, vóley y judo, entre otros deportes.

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“Tenemos nutricionista, psicólogo, abogado. No hay sueldo, nadie cobra, lo hacen por amor al deporte. Entonces, cuando vos te ponés a ver eso, decís: ‘Bueno, todavía sigue habiendo gente en Argentina que piensa en dar una mano sin recibir nada a cambio’ y eso es lo que a uno lo pone orgulloso. Yo viví en un deporte profesional, que es todo monetizado, donde vos jugás y cobrás. Y, en esto, que lo estoy viviendo ahora, porque no lo conocía bien, los chicos no van por la plata, van por amor al deporte y por amor a su bandera. Y me pasó de decir ‘qué lejos estoy de la realidad, de lo que es el fútbol a lo que es el deporte olímpico, el deporte nacional en otros ámbitos’. Y decís ‘cómo uno no puede tener empatía con toda esta gente, con todos estos pibes para tratar de ayudarlos’. Esa es la idea. Tratamos de ayudar en lo que se pueda”, agregó Vázquez sobre la tarea titánica para darle soporte a los chicos que sueñan con representar a la Argentina con su disciplina.

Más jóven. Con bigote o barba. Con la celeste y blanca puesta. En el fútbol, ayer. Hoy en el footgolf, el Negro Vázquez es de esos jugadores que, sin importar qué deporte juegue y a qué edad, buscan mantener viva una llama que marcó su vida para siempre.

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