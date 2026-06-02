Cuántos funcionarios dejaron el Gobierno desde su inicio en 2023 y cuál es el ministerio que más bajas tuvo

Desde la llegada de Javier Milei al poder, más de 250 altos funcionarios dejaron su cargo.

Las recientes renuncias de Néstor Lamboglia, titular del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (Enrge), y de José García Hamilton, secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía, reavivaron la atención sobre el recambio de funcionarios en la administración nacional desde la llegada de Javier Milei a la Presidencia.

Desde el inicio de la gestión libertaria, un total de 258 altos funcionarios del Sector Público Nacional presentaron su renuncia o fueron removidos de sus cargos. El recuento abarca el período de 904 días de gobierno, lo que equivale a una salida por cada 3,5 días de gestión. Así se desprende de un detallado reporte realizado por el politólogo Pablo Salinas.

PUBLICIDAD

El informe precisa que el área de Economía encabeza la lista de bajas con 94 funcionarios fuera de sus puestos, seguida por Capital Humano con 30, Jefatura de Gabinete con 27, Justicia con 21 y Presidencia con 18. “En 904 días de gestión, el promedio es de una salida cada 3,5 días”, apuntó el experto en ciencias políticas.

Las salidas de Lamboglia y García Hamilton se suman a una lista de recambios que afecta a todas las áreas de la administración nacional. Los datos del informe de Salinas muestran que la cartera económica representa el 36% de las salidas, mientras que Capital Humano y Jefatura de Gabinete suman el 12% y 10% respectivamente. El resto de los movimientos se distribuye en áreas como Justicia, Presidencia, Defensa, Salud, Relaciones Exteriores, Interior, Seguridad Nacional, Desregulación, el Banco Central y la Infraestructura.

PUBLICIDAD

En el desglose por función, se registraron 8 cambios de ministros, 67 secretarios de Estado y 87 subsecretarios de Estado, además de 11 titulares de unidad de gabinete de asesores y 82 en otros cargos. Las cifras reflejan un recambio significativo en los niveles más altos de la administración nacional desde 2023.

Luis Caputo junto a José García Hamilton y Juan Ignacio Stampalija. (Ministerio de Economía)

La salida de dos funcionarios clave

La renuncia de José García Hamilton fue confirmada por el ministro de Economía, quien agradeció públicamente su “compromiso, profesionalismo y el enorme trabajo realizado durante su gestión como Secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía”. Hamilton, que dejará formalmente su puesto este lunes, será reemplazado por Juan Ignacio Stampalija, hasta ahora subprocurador del Tesoro de la Nación. El reemplazo fue anunciado por el propio ministro, quien destacó la experiencia y capacidad profesional del nuevo funcionario.

PUBLICIDAD

García Hamilton había comunicado su decisión hacía más de un mes por motivos personales y colaboró en una transición ordenada para garantizar la continuidad del área legal y administrativa. La salida se produce en un contexto de movimientos frecuentes dentro del equipo económico, que ya había registrado otras bajas de alto perfil, como la de Carlos Frugoni, ex secretario de Coordinación de Infraestructura, y la de Alejandro Lew, ex secretario de Finanzas.

Néstor Lamboglia presentó su renuncia a la presidencia del Enrge a un mes de haber asumido.

En paralelo, Néstor Lamboglia presentó su renuncia a la presidencia del ENRGE menos de un mes después de asumir el cargo. Su salida respondió a diferencias internas en el directorio, especialmente con el vocal Marcelo Nachón, aunque fuentes cercanas al organismo aseguraron que la decisión se debió a “motivos estrictamente personales” y evaluaron positivamente su breve desempeño. Tras la dimisión, la presidencia quedó a cargo del vicepresidente Vicente Serra, mientras se inicia el proceso de selección de un nuevo titular, como establece el marco normativo del ente.

PUBLICIDAD

El ENRGE, creado en julio de 2025 por la Ley de Bases con el objetivo de unificar la regulación del gas y la electricidad, ha enfrentado dificultades para cubrir cargos directivos debido a los altos requisitos profesionales y al congelamiento salarial en el sector público.

Lamboglia, abogado con más de tres décadas de experiencia en el sector energético, había sido designado para un mandato de cinco años, el más prolongado entre los integrantes del directorio. Antes de este nombramiento, ocupó la intervención del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).

PUBLICIDAD