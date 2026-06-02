Irán amenazó con abandonar las negociaciones para poner fin a la guerra si Israel continúa los ataques contra Hezbollah en Líbano

El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf (EP)

El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, advirtió este lunes que Irán suspenderá las negociaciones para poner fin al conflicto iniciado tras la ofensiva israelí y estadounidense contra la República Islámica si Israel mantiene sus ataques contra Líbano. La declaración coincidió con los esfuerzos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para sostener la tregua en territorio libanés y avanzar hacia un eventual acuerdo con Teherán.

“Si la agresión israelí contra Líbano continúa, no solo suspenderemos el proceso de negociación sino que nos enfrentaremos directamente al enemigo”, afirmó Qalibaf en un mensaje difundido en redes sociales tras una conversación con el presidente del Parlamento libanés, Nabih Berri.

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El dirigente del régimen iraní también reivindicó la relación entre ambos países y defendió la “hermandad” entre los pueblos de Irán y Líbano. Sus declaraciones surgieron pocas horas después de que Trump anunciara que Israel desistió de una operación militar sobre Beirut tras una conversación telefónica con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

“He mantenido una llamada muy productiva con el primer ministro ‘Bibi’ Netanyahu de Israel y no habrá tropas que vayan a Beirut y las tropas que estaban de camino están ya de regreso”, sostuvo el mandatario estadounidense en una publicación en redes sociales.

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Trump agregó que mantuvo contactos con miembros de Hezbollah para evitar una nueva escalada en el frente libanés. Según su versión, el movimiento chií aceptó detener los ataques con proyectiles contra Israel.

“Israel no les atacará y ellos no atacarán a Israel”, señaló el presidente estadounidense. Luego añadió: “Veremos cuánto dura esto; ¡ojalá sea para siempre!”.

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“He mantenido una llamada muy productiva con el primer ministro ‘Bibi’ Netanyahu de Israel y no habrá tropas que vayan a Beirut y las tropas que estaban de camino están ya de regreso”, sostuvo el mandatario estadounidense en una publicación en redes sociales (EP)

Las advertencias de Teherán contrastaron con el tono optimista expresado por Trump respecto de las conversaciones con la República Islámica. En declaraciones a la cadena ABC News, el mandatario afirmó que existe la posibilidad de alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz durante la próxima semana.

Las negociaciones, aseguró, “tienen buen aspecto” y un eventual entendimiento podría concretarse “en el transcurso de la próxima semana”.

Sin embargo, medios iraníes informaron que Teherán decidió paralizar el diálogo con Washington como respuesta a la intensificación de los ataques israelíes en Líbano. La agencia Tasnim indicó que la suspensión se produjo en medio de la creciente tensión regional y de los cuestionamientos iraníes a las operaciones militares israelíes.

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Consultado sobre esa posibilidad, Trump minimizó el impacto de una eventual interrupción de las conversaciones. En declaraciones a NBC News sostuvo que “no pasa nada” si Irán decide abandonar la mesa de negociación.

El mandatario estadounidense consideró que esa decisión sería “algo lógico” y argumentó que los iraníes “son mejores negociadores que combatientes”.

Medios iraníes informaron que Teherán decidió paralizar el diálogo con Washington como respuesta a la intensificación de los ataques israelíes en Líbano (EFE)

Más tarde, Trump reconoció que las conversaciones atravesaron dificultades recientes. “Hubo un pequeño problema”, indicó, aunque aseguró que logró resolverlo “muy rápidamente”.

El presidente estadounidense también admitió la complejidad del proceso diplomático. “No es una cosa simple. Estamos hablando de un país grande, con una tremenda hostilidad realmente”, manifestó durante la entrevista con ABC News.

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A pesar de esas dificultades, insistió en que las conversaciones avanzan “a un ritmo rápido” y sostuvo que un acuerdo podría representar un resultado superior a una victoria militar. Trump explicó además que el memorando de entendimiento destinado a reabrir el estrecho de Ormuz todavía no fue firmado porque quedan pendientes “algunos puntos más” por resolver.

(Con información de EP y AFP)