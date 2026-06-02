Financial Times: Estados Unidos negocia con países europeos una ampliación del despliegue de armas nucleares en la región

Un avión de combate F-35 estadounidense en el espacio aéreo alemán (EP)

Estados Unidos mantiene conversaciones confidenciales sobre la posibilidad de ampliar el despliegue de capacidades nucleares en Europa mediante la incorporación de nuevos países al esquema de reparto nuclear de la OTAN, una iniciativa que busca tranquilizar a los aliados europeos en medio de la preocupación por la reducción de la presencia militar convencional estadounidense en el continente.

Según informó el Financial Times, funcionarios estadounidenses manifestaron su disposición a estudiar despliegues adicionales más allá de los seis países que actualmente participan en el programa. Las discusiones continúan en canales internos de la alianza atlántica y, de acuerdo con personas familiarizadas con el asunto, todavía no existe una decisión definitiva ni un acuerdo inminente para modificar los actuales arreglos de seguridad.

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La iniciativa permitiría que más países albergaran los llamados aviones de doble capacidad, conocidos por sus siglas en inglés como DCA, plataformas capaces de transportar y lanzar armamento nuclear estadounidense bajo determinadas circunstancias. De acuerdo con las fuentes consultadas, el objetivo principal de las conversaciones es demostrar que el compromiso nuclear de Washington con Europa permanece intacto, incluso cuando los aliados asumen una mayor responsabilidad en materia de defensa convencional.

Las conversaciones se desarrollan en un contexto marcado por la inquietud de varios gobiernos europeos ante las decisiones del presidente Donald Trump de retirar tropas estadounidenses y cancelar algunos despliegues previstos de sistemas de armas considerados esenciales para la defensa del continente. Estas medidas forman parte de una estrategia orientada a redistribuir recursos militares hacia Asia y otras regiones consideradas prioritarias por Washington.

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Diversos aliados de la OTAN temen que la reducción de la presencia convencional estadounidense genere vulnerabilidades en la capacidad defensiva europea y debilite el poder de disuasión frente a potenciales amenazas externas. Sin embargo, las fuentes señalaron que la disposición a debatir una ampliación del programa nuclear pretende transmitir una señal de continuidad respecto de las garantías estratégicas de Estados Unidos.

Las conversaciones se desarrollan en un contexto marcado por la inquietud de varios gobiernos europeos ante las decisiones del presidente Donald Trump de retirar tropas estadounidenses y cancelar algunos despliegues previstos de sistemas de armas considerados esenciales para la defensa del continente (REUTERS)

Entre los países que han mostrado interés figuran varios miembros situados en el flanco oriental de la OTAN, especialmente Polonia y algunos Estados bálticos. Estas naciones consideran que la proximidad geográfica con Rusia incrementa la necesidad de reforzar los mecanismos de disuasión de la alianza.

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Polonia ha sido uno de los países más activos en este debate. El ex presidente Andrzej Duda expresó públicamente su deseo de que Estados Unidos extendiera a territorio polaco el sistema de despliegue nuclear compartido. Además, Varsovia se incorporó este año a una iniciativa impulsada por Francia para analizar la posibilidad de trasladar temporalmente componentes de su arsenal nuclear a países aliados europeos.

Según una de las personas familiarizadas con las conversaciones citadas por el Financial Times, los aliados más cercanos a las fronteras rusas son los que han demostrado un mayor interés en participar en el programa. La invasión rusa de Ucrania y las reiteradas referencias del presidente ruso, Vladimir Putin, al arsenal nuclear de su país reforzaron las preocupaciones de seguridad de varios miembros de la alianza.

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Actualmente, el programa de reparto nuclear de la OTAN involucra a Bélgica, Alemania, Italia, los Países Bajos, Turquía y el Reino Unido. En esos países se almacenan armas nucleares estadounidenses bajo custodia de tropas de Estados Unidos. Aunque permanecen desplegadas en territorio aliado, Washington conserva el control exclusivo sobre cualquier autorización para su utilización.

El mecanismo fue desarrollado durante la Guerra Fría y continúa siendo uno de los pilares de la estrategia de disuasión de la OTAN. Según la propia alianza, el acuerdo “proporciona una plataforma a los aliados no nucleares de la OTAN para dar forma a la política y la planificación nuclear de la Alianza como medio para garantizar su seguridad sin adquirir armas nucleares”.

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Según una de las personas familiarizadas con las conversaciones citadas por el Financial Times, los aliados más cercanos a las fronteras rusas son los que han demostrado un mayor interés en participar en el programa (EP)

Dentro de este esquema, fuerzas aéreas de países aliados reciben entrenamiento para operar aeronaves compatibles con misiones nucleares, entre ellas los F-35, F-15 y Tornado. Estas unidades participan regularmente en ejercicios destinados a demostrar la capacidad operativa y la preparación de la alianza.

Mientras los gobiernos europeos incrementan sus presupuestos de defensa y aceleran inversiones en capacidades militares convencionales, numerosos aliados consideran que el paraguas nuclear estadounidense continúa siendo un elemento esencial para la seguridad colectiva.

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El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, subrayó esa postura tras una reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la alianza celebrada el mes pasado. Rutte afirmó que existe un "entendimiento común de que, si bien Estados Unidos se centrará más en otros escenarios... la disuasión y la defensa generales en Europa deben mantenerse sin cambios“.

El dirigente también envió una advertencia sobre la capacidad de respuesta de la organización ante cualquier agresión. "Quiero ser muy claro… Si alguien tuviera la insensatez de atacarnos, la respuesta sería devastadora“, sostuvo.

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