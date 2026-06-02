Mundo

Financial Times: Estados Unidos negocia con países europeos una ampliación del despliegue de armas nucleares en la región

Washington manifestó su disposición a que otros países alberguen bombarderos con capacidad nuclear

Guardar
Google icon
Un avión de combate F-35 estadounidense en el espacio aéreo alemán (EP)
Un avión de combate F-35 estadounidense en el espacio aéreo alemán (EP)

Estados Unidos mantiene conversaciones confidenciales sobre la posibilidad de ampliar el despliegue de capacidades nucleares en Europa mediante la incorporación de nuevos países al esquema de reparto nuclear de la OTAN, una iniciativa que busca tranquilizar a los aliados europeos en medio de la preocupación por la reducción de la presencia militar convencional estadounidense en el continente.

Según informó el Financial Times, funcionarios estadounidenses manifestaron su disposición a estudiar despliegues adicionales más allá de los seis países que actualmente participan en el programa. Las discusiones continúan en canales internos de la alianza atlántica y, de acuerdo con personas familiarizadas con el asunto, todavía no existe una decisión definitiva ni un acuerdo inminente para modificar los actuales arreglos de seguridad.

PUBLICIDAD

La iniciativa permitiría que más países albergaran los llamados aviones de doble capacidad, conocidos por sus siglas en inglés como DCA, plataformas capaces de transportar y lanzar armamento nuclear estadounidense bajo determinadas circunstancias. De acuerdo con las fuentes consultadas, el objetivo principal de las conversaciones es demostrar que el compromiso nuclear de Washington con Europa permanece intacto, incluso cuando los aliados asumen una mayor responsabilidad en materia de defensa convencional.

Las conversaciones se desarrollan en un contexto marcado por la inquietud de varios gobiernos europeos ante las decisiones del presidente Donald Trump de retirar tropas estadounidenses y cancelar algunos despliegues previstos de sistemas de armas considerados esenciales para la defensa del continente. Estas medidas forman parte de una estrategia orientada a redistribuir recursos militares hacia Asia y otras regiones consideradas prioritarias por Washington.

PUBLICIDAD

Diversos aliados de la OTAN temen que la reducción de la presencia convencional estadounidense genere vulnerabilidades en la capacidad defensiva europea y debilite el poder de disuasión frente a potenciales amenazas externas. Sin embargo, las fuentes señalaron que la disposición a debatir una ampliación del programa nuclear pretende transmitir una señal de continuidad respecto de las garantías estratégicas de Estados Unidos.

Las conversaciones se desarrollan en un contexto marcado por la inquietud de varios gobiernos europeos ante las decisiones del presidente Donald Trump de retirar tropas estadounidenses y cancelar algunos despliegues previstos de sistemas de armas considerados esenciales para la defensa del continente (REUTERS)
Las conversaciones se desarrollan en un contexto marcado por la inquietud de varios gobiernos europeos ante las decisiones del presidente Donald Trump de retirar tropas estadounidenses y cancelar algunos despliegues previstos de sistemas de armas considerados esenciales para la defensa del continente (REUTERS)

Entre los países que han mostrado interés figuran varios miembros situados en el flanco oriental de la OTAN, especialmente Polonia y algunos Estados bálticos. Estas naciones consideran que la proximidad geográfica con Rusia incrementa la necesidad de reforzar los mecanismos de disuasión de la alianza.

Polonia ha sido uno de los países más activos en este debate. El ex presidente Andrzej Duda expresó públicamente su deseo de que Estados Unidos extendiera a territorio polaco el sistema de despliegue nuclear compartido. Además, Varsovia se incorporó este año a una iniciativa impulsada por Francia para analizar la posibilidad de trasladar temporalmente componentes de su arsenal nuclear a países aliados europeos.

Según una de las personas familiarizadas con las conversaciones citadas por el Financial Times, los aliados más cercanos a las fronteras rusas son los que han demostrado un mayor interés en participar en el programa. La invasión rusa de Ucrania y las reiteradas referencias del presidente ruso, Vladimir Putin, al arsenal nuclear de su país reforzaron las preocupaciones de seguridad de varios miembros de la alianza.

Actualmente, el programa de reparto nuclear de la OTAN involucra a Bélgica, Alemania, Italia, los Países Bajos, Turquía y el Reino Unido. En esos países se almacenan armas nucleares estadounidenses bajo custodia de tropas de Estados Unidos. Aunque permanecen desplegadas en territorio aliado, Washington conserva el control exclusivo sobre cualquier autorización para su utilización.

El mecanismo fue desarrollado durante la Guerra Fría y continúa siendo uno de los pilares de la estrategia de disuasión de la OTAN. Según la propia alianza, el acuerdo “proporciona una plataforma a los aliados no nucleares de la OTAN para dar forma a la política y la planificación nuclear de la Alianza como medio para garantizar su seguridad sin adquirir armas nucleares”.

Según una de las personas familiarizadas con las conversaciones citadas por el Financial Times, los aliados más cercanos a las fronteras rusas son los que han demostrado un mayor interés en participar en el programa (EP)
Según una de las personas familiarizadas con las conversaciones citadas por el Financial Times, los aliados más cercanos a las fronteras rusas son los que han demostrado un mayor interés en participar en el programa (EP)

Dentro de este esquema, fuerzas aéreas de países aliados reciben entrenamiento para operar aeronaves compatibles con misiones nucleares, entre ellas los F-35, F-15 y Tornado. Estas unidades participan regularmente en ejercicios destinados a demostrar la capacidad operativa y la preparación de la alianza.

Mientras los gobiernos europeos incrementan sus presupuestos de defensa y aceleran inversiones en capacidades militares convencionales, numerosos aliados consideran que el paraguas nuclear estadounidense continúa siendo un elemento esencial para la seguridad colectiva.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, subrayó esa postura tras una reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la alianza celebrada el mes pasado. Rutte afirmó que existe un "entendimiento común de que, si bien Estados Unidos se centrará más en otros escenarios... la disuasión y la defensa generales en Europa deben mantenerse sin cambios“.

El dirigente también envió una advertencia sobre la capacidad de respuesta de la organización ante cualquier agresión. "Quiero ser muy claro… Si alguien tuviera la insensatez de atacarnos, la respuesta sería devastadora“, sostuvo.

Temas Relacionados

Financial TimesEstados UnidosOTANUnión EuropeaEuropaArmas nuclearesDonald TrumpMark RutteÚltimas noticias América

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Continúa la incertidumbre en Medio Oriente: Israel y Hezbollah mantienen los enfrentamientos pese al alto el fuego anunciado por Trump

Las hostilidades persistieron pocas horas después de que el gobierno libanés informara que la organización terrorista aceptó una propuesta estadounidense para un cese mutuo de los ataques. En paralelo, representantes israelíes y libaneses se reúnen este martes en Washington en una nueva ronda de negociaciones destinada a avanzar hacia una solución diplomática del conflicto

Continúa la incertidumbre en Medio Oriente: Israel y Hezbollah mantienen los enfrentamientos pese al alto el fuego anunciado por Trump

Irán amenazó con abandonar las negociaciones para poner fin a la guerra si Israel continúa los ataques contra Hezbollah en Líbano

“Si la agresión israelí contra Líbano continúa, no solo suspenderemos el proceso de negociación sino que nos enfrentaremos directamente al enemigo”, afirmó el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, en un comunicado difundido en X

Irán amenazó con abandonar las negociaciones para poner fin a la guerra si Israel continúa los ataques contra Hezbollah en Líbano

Rusia lanzó un nuevo ataque masivo con 656 drones y 73 misiles contra Ucrania: al menos 11 muertos y decenas de heridos

Las explosiones alcanzaron distintos puntos de la ciudad y provocaron daños en edificios residenciales y comerciales. Equipos de emergencia acudieron a las zonas afectadas para atender a los heridos y evaluar la magnitud de los destrozos

Rusia lanzó un nuevo ataque masivo con 656 drones y 73 misiles contra Ucrania: al menos 11 muertos y decenas de heridos

De qué manera la vida digital transforma los ingresos de los silvers en distintas regiones de China

Nuevos datos académicos revelan diferentes impactos según género, contexto regional y nivel educativo entre la población mayor de ese país, abriendo interrogantes sobre la sostenibilidad y el desarrollo económico en la actualidad

De qué manera la vida digital transforma los ingresos de los silvers en distintas regiones de China

Hezbollah reivindicó ataques contra fuerzas israelíes en el sur del Líbano tras el anuncio de Trump sobre el fin de las hostilidades

El grupo terrorista informó que lanzó varios ataques contra fuerzas israelíes en el sur libanés durante la noche, incluidos ataques con drones, cohetes, artillería y misiles guiados contra tanques. Las acciones se concentraron en las localidades de Hadatha y Bayada, donde afirmó haber alcanzado al menos cuatro tanques israelíes y posiciones de tropas

Hezbollah reivindicó ataques contra fuerzas israelíes en el sur del Líbano tras el anuncio de Trump sobre el fin de las hostilidades
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Gestos de complicidad, conversaciones y un estilismo muy en tendencia: lo que no se vio del encuentro entre Felipe y Letizia con Alberto y Charlène de Mónaco

Gestos de complicidad, conversaciones y un estilismo muy en tendencia: lo que no se vio del encuentro entre Felipe y Letizia con Alberto y Charlène de Mónaco

Última hora del sumario del caso Leire, el juicio al hermano de Pedro Sánchez y la moción de censura instrumental que propone Feijóo, en directo

La Armada releva la operación Atalanta con la fragata Numancia para la lucha contra la piratería en el mar Rojo

España se despide del calor y las noches tropicales tras dos semanas con temperaturas veraniegas: la Aemet prevé que una masa de aire frío baje los termómetros

EN VIVO | Clima en CDMX y resto de México hoy 2 de junio

INFOBAE AMÉRICA

Continúa la incertidumbre en Medio Oriente: Israel y Hezbollah mantienen los enfrentamientos pese al alto el fuego anunciado por Trump

Continúa la incertidumbre en Medio Oriente: Israel y Hezbollah mantienen los enfrentamientos pese al alto el fuego anunciado por Trump

La Justicia de Bolivia aclaró que las órdenes de captura contra líderes sindicales solo están suspendidas de forma temporal

Irán amenazó con abandonar las negociaciones para poner fin a la guerra si Israel continúa los ataques contra Hezbollah en Líbano

La Empresa Municipal de Agua exige presas y acueductos en el debate de la Ley de Aguas de Guatemala

El Salvador: Nuevo Hospital Rosales contará con 3,200 trabajadores, incluyendo personal extranjero

ENTRETENIMIENTO

James Gunn recupera la icónica armadura de guerra de Lex Luthor para ‘Man of Tomorrow’: verde, robusta y de tecnología ‘Kriptoniana’

James Gunn recupera la icónica armadura de guerra de Lex Luthor para ‘Man of Tomorrow’: verde, robusta y de tecnología ‘Kriptoniana’

Steven Spielberg revela el actor que casi es elegido para interpretar a Indiana Jones en lugar de Harrison Ford

Rihanna suma a Vivian Wilson, la hija transgénero de Elon Musk, a la nueva campaña de Savage X Fenty

El creador de ‘Euphoria’ consideró eliminar las escenas de desnudos de Cassie en la tercera temporada

Todo sobre el traje de novia inspirado en Bianca Jagger que Dua Lipa usó para su boda con Callum Turner