Almidón resistente: por qué comer papas frías puede ayudar a controlar el azúcar en sangre

El almidón resistente presente en las patatas frías modifica la forma en que el organismo procesa los hidratos de carbono (Imagen Ilustrativa Infobae)

Comer papas frías no es solo una cuestión de preferencia: puede marcar una diferencia real en cómo el organismo procesa hidratos de carbono. Detrás de ese cambio hay un compuesto que la mayoría desconoce y que la ciencia lleva años estudiando: el almidón resistente. A diferencia del convencional, el resistente no se degrada en el intestino delgado sino que llega intacto al colon, donde la microbiota lo fermenta de manera similar a la fibra.

La doctora y nutricionista Magda Carlas explicó el fenómeno en el programa Respostes que alimenten de la emisora catalana RAC1, según declaraciones recogidas por la revista de divulgación en salud Men’s Health: “Los almidones resistentes se diferencian de otros almidones porque no se degradan ni se absorben de la misma manera.

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Mientras que un almidón normal comienza a descomponerse en la boca por la acción de la saliva, el almidón resistente no lo hará hasta llegar al intestino, con todo lo que ello conlleva. De hecho, por eso lo llamamos resistente".

Las bacterias intestinales fermentan el almidón resistente y producen ácidos grasos de cadena corta, vinculados con menor inflamación y mejor salud cardiovascular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta incapacidad de ser digerido en el intestino delgado evita que el almidón resistente se absorba como glucosa, lo que impide que provoque el mismo aumento repentino de azúcar en sangre que generan otros carbohidratos. Debido a ese comportamiento, funciona en el organismo más como fibra dietética que como un hidrato de carbono clásico, aunque comparta la misma familia química.

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Qué es el almidón resistente y su funcionamiento

Las propiedades del almidón resistente van más allá de la digestión. Como no se transforma en glucosa de inmediato, su ingesta ayuda a estabilizar los niveles de azúcar en sangre y a reducir los picos de insulina, un dato de especial importancia en personas con diabetes tipo 2 o resistencia a la insulina.

Por otra parte, su interacción con la microbiota intestinal ha sido rigurosamente analizada. En el colon, el almidón resistente se fermenta y actúa de sustrato para determinadas bacterias del intestino, favoreciendo así la producción de ácidos grasos de cadena corta.

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A diferencia del almidón convencional, el almidón resistente llega al colon intacto y se fermenta como fibra por la microbiota intestinal (Freepik)

Estos compuestos están asociados a la reducción de la inflamación, a la mejora del perfil lipídico y a una menor incidencia de enfermedades cardiovasculares. Adicionalmente, el consumo de almidón resistente prolonga la sensación de saciedad, ya que ralentiza el vaciado gástrico e incrementa el tiempo de plenitud tras las comidas.

Beneficios para la salud metabólica

El efecto combinado del almidón resistente sobre el control glucémico, la modulación de la microbiota y la producción de ácidos grasos de cadena corta contribuye a fortalecer la salud metabólica. Estos beneficios resultan de gran interés tanto para quienes buscan prevenir enfermedades metabólicas como para quienes padecen alteraciones en la regulación de la glucosa.

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El almidón resistente no solo está presente de forma natural en algunos alimentos: también puede generarse mediante la cocción y el posterior enfriado. Cuando una papa se cuece y se deja enfriar, su estructura molecular cambia de forma irreversible, un fenómeno conocido en ciencias de la alimentación como retrogradación del almidón.

Cocer y enfriar patatas incrementa el porcentaje de almidón resistente por un proceso llamado retrogradación del almidón, que lo vuelve más difícil de digerir (Freepik)

La doctora Carlas ejemplificó: “Cuando cocinas una papa y la dejas enfriar, se produce un cambio en la estructura bioquímica del almidón que hace que se vuelva más resistente a la digestión. Es lo que ocurre, por ejemplo, con la ensalada rusa: las papas cocidas y enfriadas tienen más almidón resistente que las recién cocinadas.

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Y ese almidón resistente actúa como un prebiótico, es decir, alimenta a determinadas bacterias del intestino". También aclaró que “recalentar el alimento no revierte por completo ese cambio: una parte del almidón resistente generado durante el enfriado se conserva incluso tras una segunda cocción“.

Cómo se forma el almidón resistente y dónde encontrarlo

El almidón resistente no es exclusivo de la papa. De acuerdo con Carlas, está presente de forma natural en una variedad de alimentos de consumo habitual, aunque su proporción depende del grado de maduración o el modo de preparación.

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El almidón resistente actúa como prebiótico alimentando bacterias beneficiosas del intestino y favoreciendo la salud de la microbiota (Freepik)

“Las frutas que no están maduras del todo, como el plátano verde, los cereales integrales, las legumbres y las papas, ya sean crudas o cocinadas y enfriadas, son buenas fuentes de almidón resistente", declaró.

En el caso del plátano, el envejecimiento transforma su almidón resistente en azúcares simples de absorción rápida a medida que la fruta amarillea y endulza. Las legumbres, en cambio, mantienen un contenido elevado de este almidón sin importar la temperatura, lo que las convierte en una fuente constante y accesible.

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