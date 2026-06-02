Crimen y Justicia

Detuvieron a un ciudadano chileno que llevaba drogas en una moto adulterada y se dieron cuenta de que era un prófugo

Personal de la División Motorizada de la Policía local interceptó a un hombre que circulaba sin patente y con pedido de captura. Incautaron droga, dinero en varias monedas y armas blancas

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Tanto el conductor como la motocicleta fueran trasladados a la Comisaría Tercera 
Tanto el conductor como la motocicleta fueran trasladados a la Comisaría Tercera 

Un hombre de nacionalidad chilena fue demorado este domingo por agentes de la División Motorizada (DEMOSE) de la Policía de Neuquén, tras un operativo que culminó con el secuestro de una motocicleta sin patente y varios objetos, entre ellos estupefacientes.

El procedimiento se desarrolló cerca del mediodía en la intersección de las calles Combate San Lorenzo y Doctor Abraham, en el límite entre los barrios Gregorio Álvarez y Villa Ceferino de la capital provincial.

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Durante un patrullaje preventivo, personal policial detectó una motocicleta Honda XR 150 roja que circulaba sin dominio colocado, por lo que decidieron acercarse a él para una identificación de rutina. Al verificar los antecedentes del hombre, los uniformados constataron que poseía un pedido de captura vigente, según indicó la Policía de Neuquén.

Al inspeccionar el rodado, los agentes descubrieron que la numeración del chasis estaba adulterada. Con este panorama, las autoridades trasladaron al conductor junto al rodado a la Comisaría Tercera para continuar con las actuaciones judiciales. La situación tomó otro giro cuando, durante la requisa en sede policial, se halló una sustancia sospechosa entre las pertenencias del demorado.

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De acuerdo a lo informado por el portal LM Neuquén, personal de la división Antinarcóticos intervino para realizar las pruebas de campo sobre la sustancia incautada. Los análisis confirmaron que llevaba consigo casi 1 kilogramo de cocaína. Además de la droga, la requisa permitió secuestrar dos teléfonos celulares, dinero en distintas monedas —pesos argentinos, pesos chilenos y bolívares—, una balanza de precisión, una munición y dos armas blancas.

La investigación continúa bajo intervención de la Justicia, mientras personal especializado de Antinarcóticos realiza las diligencias periciales correspondientes.

Tenía una orden de captura en Entre Ríos y lo atraparon a casi 500 kilómetros

Dos agentes de policía escoltan a un hombre esposado con camisa naranja, caminando en un área exterior con un edificio y un vehículo negro al fondo
Agentes de la PFA detuvieron a un prófugo de la justicia de Entre Ríos en la Terminal de Ómnibus de Retiro, poniendo fin a su escape de la ley. (Diario Uno de Entre Ríos)

Un hombre de 38 años fue arrestado en la Terminal de Ómnibus de Retiro por agentes de la Policía Federal Argentina (PFA), tras detectarse que tenía un pedido de captura vigente por el delito de homicidio agravado por el vínculo. El operativo se realizó durante un control preventivo de rutina en los pasillos de la estación ubicada sobre la avenida Ramos Mejía, en el barrio porteño de Retiro, según informó Diario Uno de Entre Ríos.

El procedimiento estuvo a cargo del Departamento Federal de Investigaciones (DFI), cuyos efectivos patrullaban la terminal con el objetivo de detectar prófugos y personas con antecedentes. Durante la recorrida, los agentes repararon en la actitud sospechosa de un individuo. Al solicitarle la identificación y verificar sus datos en los sistemas nacionales Sifcop y Mi-Minseg, confirmaron que sobre él pesaba una orden de detención emitida por el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Paraná, a cargo de la jueza Cecilia Bértola.

Una vez constatada la situación judicial, los policías procedieron a la detención del sospechoso y dieron aviso inmediato a las autoridades judiciales de Entre Ríos. La jueza confirmó la vigencia de la orden y dispuso el refuerzo de las medidas de seguridad para evitar cualquier intento de fuga, considerando la gravedad del delito imputado.

El hombre quedó inicialmente a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal de Rogatorias de la Capital Federal, cuyo titular es el juez Alejandro Adrián Litvack. En las próximas horas, se coordinarán los trámites judiciales para garantizar que el detenido sea enviado a Entre Ríos, donde deberá enfrentar el proceso penal correspondiente. Las fuentes policiales señalaron que la captura se produjo gracias a los controles permanentes en la terminal y al cruce en tiempo real de los datos personales con las bases nacionales, una herramienta clave para la detección de prófugos buscados por delitos graves.

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