Economía

De cuánto es la Asignación Universal por Hijo en junio 2026

El incremento sigue el mecanismo de movilidad atado al índice de inflación del INDEC y alcanza también a jubilaciones, pensiones y otras prestaciones del sistema de protección social argentino

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La Asignación Universal por Hijo en junio 2026 se fija en $144.931 por cada menor de 18 años según el nuevo ajuste de ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) publicó el cronograma de los nuevos aumentos de junio 2026 para la Asignación Universal por Hijo (AUH) y otras asignaciones familiares, jubilaciones y pensiones, así como para los diferentes planes sociales que integran el sistema de protección social argentino.

El nuevo esquema responde al mecanismo de movilidad basado en la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (INDEC), lo que permite que las prestaciones mantengan su poder adquisitivo frente a la inflación.

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De cuánto es la AUH en junio 2026

Desde este mes, la Asignación Universal por Hijo tendrá un aumento estimado del 2,6%, siguiendo la actualización correspondiente al índice de inflación. El monto oficial informado por ANSES para la AUH es de $144.931 por hijo menor de 18 años. En el caso de la AUH por discapacidad, el valor asciende a $471.914 mensuales.

Para los beneficiarios, se mantiene la retención del 20% del valor mensual, que solo se libera con la presentación de la Libreta AUH, el documento que acredita la asistencia escolar y los controles de salud y vacunación requeridos por la normativa. Esta condición sigue vigente para continuar percibiendo el beneficio completo.

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La asignación familiar por hijo para trabajadores registrados se establece en $72.479,67 y para hijos con discapacidad, en $236.013 mensuales (REUTERS/Francisco Loureiro)
La asignación familiar por hijo para trabajadores registrados se establece en $72.479,67 y para hijos con discapacidad, en $236.013 mensuales (REUTERS/Francisco Loureiro)

La AUH está destinada a familias con hijos menores de 18 años, trabajadores informales, desocupados y hogares con ingresos bajos. Además, muchas familias reciben el Complemento Leche, un adicional dirigido a niños de hasta tres años, que se abona junto a la AUH.

De cuánto son los otros planes y prestaciones sociales en junio 2026

El ajuste de junio 2026 alcanza también a otras asignaciones familiares y prestaciones sociales. La asignación familiar por hijo para trabajadores registrados se fija en $72.479,67 por hijo. Para familias con hijos con discapacidad, el monto asciende a $236.013 mensuales.

En el caso de quienes perciben la Asignación por Embarazo para Protección Social y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), los valores también se actualizan conforme a la movilidad. El haber mínimo garantizado para jubilados y pensionados queda en $403.317,99, mientras que el haber máximo asciende a $2.713.948,17. La Prestación Básica Universal (PBU) se ubica en $184.499,57, y la PUAM en $322.654,39.

El calendario de pagos de ANSES para AUH en junio 2026 organiza las fechas según la terminación del DNI de los beneficiarios (Imagen Ilustrativa Infobae)
El calendario de pagos de ANSES para AUH en junio 2026 organiza las fechas según la terminación del DNI de los beneficiarios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante junio, los titulares del haber mínimo previsional recibirán un bono extraordinario de $70.000, lo que eleva el ingreso mínimo total para este grupo. Además, la Tarjeta Alimentar continuará entregándose automáticamente a los titulares de la AUH, la Asignación por Embarazo y Pensiones No Contributivas, sin necesidad de inscripción previa, para la compra de alimentos.

La normativa establece que si algún miembro del grupo familiar percibe ingresos superiores a $2.970.968 mensuales, la familia queda excluida del cobro de asignaciones, aunque el ingreso total no supere el tope general. Por su parte, la Asignación por Ayuda Escolar Anual se actualizará una vez al año y los montos se redondearán al número entero siguiente.

Cuándo se cobra la AUH de ANSES en junio 2026

El calendario de pagos de ANSES para junio de 2026 ya está definido y organiza las fechas de cobro por la terminación del DNI de cada beneficiario. Para la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo, las fechas son las siguientes:

  • DNI terminados en 0: lunes 8 de junio
  • DNI terminados en 1: martes 9 de junio
  • DNI terminados en 2: miércoles 10 de junio
  • DNI terminados en 3: jueves 11 de junio
  • DNI terminados en 4: viernes 12 de junio
  • DNI terminados en 5: martes 16 de junio
  • DNI terminados en 6: miércoles 17 de junio
  • DNI terminados en 7: jueves 18 de junio
  • DNI terminados en 8: viernes 19 de junio
  • DNI terminados en 9: lunes 22 de junio

Estos pagos corresponden al cronograma oficial publicado por ANSES y pueden estar sujetos a modificaciones en caso de feriados nacionales o días no laborables. Los beneficiarios deben consultar el calendario actualizado en los canales oficiales para confirmar la fecha exacta de cobro de la AUH y otras prestaciones sociales.

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