Crimen y Justicia

Desarticularon una red que usaba inhibidores para robar autos en Mar del Plata: los atraparon cuando vaciaban una camioneta

Los delincuentes, todos con antecedentes, estaban robando las pertenencias de un vehículo cuando fueron detectados en la intersección de Edison y Juan B. Justo. Hay dos hombres y una mujer detenidos

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Placa de la Comisaría Mar del Plata 3ra, cinco teléfonos celulares negros y un walkie-talkie verde con antena negra, sobre una superficie azul
Elementos incautados, incluyendo inhibidores y teléfonos, tras el desmantelamiento de una red de roba autos y secuestro en Mar del Plata (La Capital de Mar del Plata)

Tres personas fueron aprehendidas y acusadas de integrar una banda dedicada al robo de vehículos en la vía pública mediante el uso de inhibidores de señal.

El operativo policial se desplegó tras un llamado al 911 que alertó sobre un hecho en la intersección de Edison y Juan B. Justo. El procedimiento permitió no solo la detención de los sospechosos, sino también el secuestro de los elementos robados y el decomiso de dispositivos tecnológicos utilizados para vulnerar los sistemas de seguridad.

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De acuerdo con la información difundida por el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, los hechos se desencadenaron cuando dos hombres utilizaron un inhibidor para acceder al interior de una Volkswagen Amarok estacionada y sin ocupantes. Los implicados lograron sustraer dinero en efectivo, una billetera y otros elementos personales de la víctima. El incidente fue detectado en tiempo real por operadores del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM).

El seguimiento realizado por las cámaras del COM permitió identificar la presencia de un vehículo de apoyo, una Volkswagen Suran de color negro, que permanecía estacionada a corta distancia del lugar del robo. Personal del Comando de Patrullas se desplazó rápidamente y logró interceptar a los dos hombres cuando intentaban alejarse del sector. Durante la requisa se recuperaron los elementos sustraídos y se procedió al secuestro de los dispositivos utilizados para la maniobra.

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Posteriormente y según informó el portal del diario La Capital de Mar del Plata, fue identificada y aprehendida la conductora de la Suran, quien habría estado a cargo de facilitar la fuga del grupo. Todos los detenidos fueron trasladados a dependencias policiales, donde se labraron las actuaciones de rigor y se notificó a la fiscalía interviniente. Los objetos recuperados, entre ellos el dinero, la billetera y diversos efectos personales, fueron restituidos a su propietario.

Durante el procedimiento se decomisaron teléfonos celulares de los imputados, un equipo de comunicación tipo handy marca Baofeng y el vehículo de apoyo.

Primer plano de un cartel blanco que dice 'SECUESTROS VARIOS' y cuatro elementos negros empaquetados con el logo 'O.Z RACING' en plástico transparente
La imagen muestra elementos de la marca O.Z RACING secuestrados como parte de la investigación contra una red de robo de autos en Mar del Plata (La Capital de Mar del Plata)

La causa quedó a cargo de la Fiscalía de Flagrancia, bajo la responsabilidad de Ana Caro. La fiscal dispuso la notificación de la formación de causa a los tres imputados, quienes enfrentarán cargos por el delito de hurto agravado por la utilización de llave falsa. Además, se ordenó el traslado de los dos hombres a la Unidad Penal N° 44 y de la mujer a la Unidad Penal N° 50 de Batán.

De acuerdo con fuentes policiales, la investigación reveló que la mujer aprehendida cuenta con antecedentes por hurto reiterado y tentativa de hurto. Uno de los hombres está vinculado a causas previas por el mismo delito que la mujer. También robo agravado y violación de domicilio, mientras que un tercero registraba antecedentes por averiguación de ilícito, hurto agravado, desobediencia, robo en grado de tentativa e infracción a la Ley de Estupefacientes 23.737.

Robaban con inhibidores y los atraparon

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Hace dos semanas, tres hombres fueron detenidos en La Plata después de que robaran una Toyota SW4 utilizando un inhibidor de señal y protagonizaran una persecución que finalizó cuando la camioneta quedó atascada en una zanja en el barrio San Carlos. El operativo estuvo a cargo de agentes encubiertos de la Comisaría Segunda, quienes vigilaban la zona en busca de delincuentes vinculados a robos similares.

La secuencia comenzó cerca de las dos de la mañana, cuando una mujer de 54 años denunció el robo de su vehículo en pleno centro de la ciudad. Los ladrones, que actuaron sin forzar accesos, emplearon herramientas electrónicas y un inhibidor de señal para vulnerar los sistemas de seguridad de la camioneta. El grupo arribó en un Renault 9 gris, identificado previamente en otros hechos bajo el mismo modus operandi. Tras detectar el vehículo sospechoso, los agentes montaron tareas de vigilancia en la zona de calle 11 entre 42 y 43.

La reconstrucción policial detalló que los tres hombres descendieron del Renault, se acercaron a la Toyota SW4, usaron un dispositivo electrónico, lograron abrirla y la pusieron en marcha. En ese instante, la policía emitió un alerta y se inició una persecución que avanzó por varias calles hasta que, al intentar esquivar un patrullero, la camioneta robada subió a la vereda, derribó dos árboles y terminó en una zanja.

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La intervención de bomberos fue necesaria para retirar el vehículo, que sufrió daños en la parte delantera. Los detenidos, K.A.G., F.L.C., N.N.D., tienen antecedentes penales por delitos graves, incluidos robo agravado y tentativa de homicidio. Durante el arresto, abrieron fuego contra los agentes, aunque no hubo heridos.

En el lugar, la policía secuestró la Toyota SW4, el Renault 9, dispositivos electrónicos, herramientas de mano, guantes, teléfonos celulares y documentación vehicular. La UFI N° 15 del Departamento Judicial La Plata interviene en la causa, que investiga la posible vinculación de los detenidos con otros robos cometidos bajo la misma modalidad. Las cámaras del Centro de Operaciones Municipal (COM) de La Plata registraron la persecución y el desenlace del operativo.

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